Racing Santander - Deportivo Alaves maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Racing Santander, 13 Eylül 2026 Pazar günü Santander'deki Estadio El Sardinero'da Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.

Takımlar son olarak 8 Ağustos 2026'da bir yaz hazırlık maçında karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi. Ardından Alaves, penaltı atışlarında 7-6 galip geldi. Racing Santander'de Pedro Felipe ile Giorgi Guliashvili sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Deportivo Alaves ise cezalı Facundo Garcés ile sakat forvet Lucas Boyé'den yoksun olarak deplasmana gidecek.

Bırakın GOAL Racing Santander - Deportivo Alaves maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Racing Santander - Deportivo Alaves LaLiga maçının başlama saati ne zaman?

Racing Santander - Deportivo Alaves maçı Estadio El Sardinero'da oynanacak. Bu LaLiga karşılaşmasının resmi yayın bilgileri ise şu anda mevcut değil.

La Liga - Hafta 5 12 Eyl 2026 - 08:00 Estadio El Sardinero

Racing Santander - Deportivo Alaves LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio El Sardinero'daki Racing Santander - Deportivo Alavés LaLiga maçı için bilet almak için:

1. Resmi kulüp kanalları

Resmi internet sitesi: Racing Santander'in resmi bilet satış portalını (realracingclub.es) ziyaret edin. Belirli LaLiga maçları için biletler genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce genel satışa çıkar.

Stadyum gişesi (Taquillas): Uygunluk durumuna bağlı olarak, maçtan önceki günlerde veya maç günü Santander'deki Estadio El Sardinero'dan kalan biletleri doğrudan satın alabilirsiniz.

2. Kulüp üyelik seçenekleri

Socio / kombine sahibi satışları: Resmi kulüp üyeleri ( socios ) genel satış başlamadan önce sıklıkla öncelikli erişim veya indirim elde eder.

3. İkincil pazarlar

İkincil bilet platformları: Genel kontenjan tükenirse, StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde yeniden satış biletleri listelenir, ancak fiyatlar nominal bilet fiyatından farklılık gösterebilir.

Racing Santander - Deportivo Alaves LaLiga biletleri ne kadar?

San Mamés'teki Athletic Bilbao - Elche maçının bilet fiyatları, satın alma kanallarına, koltuk konumuna ve talebe göre değişiklik gösterir:

Kale arkaları (Fondo Norte / Fondo Sur) : yaklaşık 30 € ila 50 €

Uzun kenar üst tribün (Preferencial / Lateral High) : yaklaşık 55 € ila 90 €

Uzun kenar ana tribün (Tribuna Principal / Central) : yaklaşık 85 € ila 140 £

Standart biletler resmi kanallar üzerinden tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet değişim platformlarında veya yetkili seyahat bayilerinde tipik fiyat aralıkları şöyledir:

Giriş seviyesi / kale arkası : yaklaşık 60 € ila 80 €

Yan görüş / ana tribün : yaklaşık 80 € ila 140 €

VIP ve ağırlama paketleri (premium koltuklar ve lounge erişimi/ikram dahildir): bilet başına yaklaşık 250 € ila 450 €+

Racing Santander - Deportivo Alaves LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Racing Santander - Deportivo Alaves form durumu

Racing Santander son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son resmi sonucu LaLiga'da Getafe'ye karşı alınan 1-0'lık yenilgi oldu ve ondan bir hafta önce Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyet ise hazırlık döneminde Sporting Gijon'a karşı alınan 4-1'lik sonuçtu. Racing, oynadığı beş maçın tamamında gol yedi ve yaz döneminde Wolverhampton Wanderers'a 3-0 mağlup oldu.

Deportivo Alaves ise son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet ve iki beraberlik aldı. Takımın son maçında LaLiga'da Rayo Vallecano deplasmanında 1-1'lik eşitlik yaşandı, ondan önce de sezonun açılış haftasında Getafe 3-0 mağlup edildi. Alaves ayrıca hazırlık döneminde Castellon karşısında 3-0 ve Girona deplasmanında 1-0 kazandı. Bu dönemdeki tek yenilgisi ise bir hazırlık maçında Racing Santander'e karşı geldi.

Racing Santander - Deportivo Alaves: Son karşılaşmaların kaydı

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 7 Ağustos 2026'da oynanan bir sezon öncesi hazırlık maçında geldi ve iki takım 1-1 berabere kaldı. Ondan önce, Temmuz 2024'teki bir hazırlık maçı da golsüz sona erdi.

Son beş kafa kafaya maçta Alaves, daha güçlü resmi maç karnesine sahip. Buna Ocak 2023'te Segunda Division'da sahasında aldığı 3-0'lık galibiyet ve Temmuz 2023'teki bir hazırlık maçında elde ettiği 2-1'lik zafer de dahil. Bu serideki tek istisna ise Racing'in Kasım 2022'de Segunda Division'da Alaves'i ağırladığı maçta alınan 1-1'lik beraberlikti.

Racing Santander - Deportivo Alaves puan durumu

LaLiga'da Deportivo Alaves şu anda puan tablosunda ikinci sırada yer alırken, Racing Santander 13. basamakta bulunuyor.