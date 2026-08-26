Racing Santander, 13 Eylül 2026 Pazar günü Santander'deki Estadio El Sardinero'da Deportivo Alaves'i ağırlayacak.

Takımlar en son 8 Ağustos 2026'da oynanan bir yaz hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu mücadele 1-1 sona erdi ve ardından Alaves penaltı atışlarında 7-6 galip geldi. Racing Santander'de Pedro Felipe ile Giorgi Guliashvili sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Deportivo Alaves ise cezalı Facundo Garcés ile sakat forvet Lucas Boyé'den yoksun olarak deplasmana gidecek.

GOAL , Racing Santander - Deportivo Alaves maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar oldukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derliyor.

Racing Santander - Deportivo Alaves LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Racing Santander - Deportivo Alaves maçı Estadio El Sardinero'da oynanacak. Bu LaLiga karşılaşmasının resmi yayın bilgileri şu anda mevcut değil.

La Liga - Hafta 5 12 Eyl 2026 - 08:00 Estadio El Sardinero

Racing Santander - Deportivo Alaves LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio El Sardinero'da oynanacak Racing Santander - Deportivo Alavés LaLiga maçı için bilet satın almak için:

1. Resmi kulüp kanalları

Resmi internet sitesi: Racing Santander'in resmi bilet satış portalını (realracingclub.es) ziyaret edin. Belirli LaLiga maçları için biletler genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce genel satışa çıkar.

Stadyum gişesi (Taquillas): Kalan biletleri, müsabaka öncesindeki günlerde veya maç gününde, uygunluk durumuna bağlı olarak doğrudan Santander'deki Estadio El Sardinero'dan satın alabilirsiniz.

2. Kulüp üyelik seçenekleri

Socio / kombine sahibi satışları: Resmi kulüp üyeleri ( socios ) genel satışlar başlamadan önce çoğu zaman öncelikli erişim veya indirim elde eder.

3. İkincil pazarlar

İkincil bilet platformları: Genel kontenjan tükenirse, StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde yeniden satış biletleri listelenir, ancak fiyatlar nominal bilet fiyatından farklılık gösterecektir.

Racing Santander - Deportivo Alaves LaLiga biletleri ne kadar?

San Mamés'te oynanacak Athletic Bilbao - Elche maçının bilet fiyatları, satın alma kanallarına, koltuk konumuna ve talebe göre değişiklik gösterir:

Kale arkaları (Fondo Norte / Fondo Sur) : yaklaşık €30 ila €50

Uzun kenar üst kat (Preferencial / Lateral High) : yaklaşık €55 ila €90

Uzun kenar ana tribün (Tribuna Principal / Central) : yaklaşık €85 ila £140

Standart biletler resmi kanallar üzerinden tükenirse, StubHub veya yetkili seyahat bayileri gibi ikincil bilet değişim platformlarında tipik fiyat aralıkları şu şekildedir:

Giriş seviyesi / kale arkası : yaklaşık €60 ila €80

Yandan görüş / ana tribün : yaklaşık €80 ila €140

VIP ve hospitality paketleri (premium koltuklar ve lounge erişimi/ikram dahildir): bilet başına yaklaşık €250 ila €450+

Racing Santander - Deportivo Alaves LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Racing Santander - Deportivo Alaves form durumu

Racing Santander son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son resmi sonucu LaLiga'da Getafe'ye karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi, bir hafta önce ise Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyet, sezon öncesi hazırlık maçında Sporting Gijon'a karşı 4-1'lik skorla geldi. Racing beş maçın tamamında gol yedi ve yaz döneminde Wolverhampton Wanderers'a 3-0 kaybetti.

Deportivo Alaves ise son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet ve iki beraberlik aldı. Takımın son maçında LaLiga'da Rayo Vallecano deplasmanında 1-1'lik beraberlik vardı. Ondan önce ise sezonun açılış haftasında Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Alaves ayrıca sezon öncesinde Castellon'a karşı 3-0 ve Girona deplasmanında 1-0 galibiyetler aldı. Bu dönemdeki tek yenilgisi ise bir hazırlık maçında Racing Santander karşısında geldi.

Racing Santander - Deportivo Alaves: Son kafa kafaya maçların kaydı

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma, 7 Ağustos 2026'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında gerçekleşti ve iki takım 1-1 berabere kaldı. Ondan önce, Temmuz 2024'teki bir hazırlık maçı da golsüz sona erdi.

Son beş kafa kafaya maçta Alaves, daha güçlü resmi maç karnesine sahip. Buna Ocak 2023'te Segunda Division'da sahasında aldığı 3-0'lık galibiyet ve Temmuz 2023'teki bir hazırlık maçındaki 2-1'lik zafer de dahil. Tek istisna, Racing'in Kasım 2022'de Segunda Division'da Alaves'i ağırladığı maçta alınan 1-1'lik beraberlikti.

Racing Santander - Deportivo Alaves puan durumu

LaLiga'da Deportivo Alaves şu anda ikinci sırada yer alırken, Racing Santander 13. basamakta bulunuyor.