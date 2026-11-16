Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers maçına bilet nasıl alınır? Championship bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Queens Park Rangers, 8 Aralık 2026 Salı günü Blackburn'deki Ewood Park'ta Wolverhampton Wanderers'ı ağırlayacak.

QPR, aynı rekabet döneminde Ekim 2017'de Loftus Road'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. İki kulüp arasında 2016 ile 2018 yılları arasında Championship'te oynanan ve kayıtlara geçen son beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı, bir karşılaşma ise berabere bitti.

Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers maçına nereden ve ne kadar ücret ödeyerek bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers Championship maçı ne zaman başlayacak?

Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Londra'daki Loftus Road'da oynanacak.

Championship - Hafta 20 8 Ara 2026 - 14:45 Loftus Road

Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers Championship maçına nasıl bilet alınır?

Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri doğrudan Queens Park Rangers veya Wolverhampton Wanderers'ın resmî bilet satış portallarından ya da gişelerinden alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers Championship maçının biletleri ne kadar?

Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart maç bileti: Genellikle yaklaşık 25 ila 45 sterlin arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil satış platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

En düşük fiyatlı biletler: Yaklaşık 50 sterlinden başlar.

Yaklaşık başlar. Ortalama piyasa fiyatı: Yaklaşık 78 sterlin .

Yaklaşık . Premium koltuklar veya yoğun talep gören üst tribün biletleri: Fiyatlar 120 sterline kadar çıkar.

Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers Championship maçı: Bilmeniz gerekenler

Queens Park Rangers ve Wolverhampton Wanderers'ın form durumu

QPR, Championship'teki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Lincoln City'yi 2-1 yenen ekip, bu süreçte Swansea City'yi de 5-0 mağlup etti. Mağlubiyetlerini ise 4-1 yenildiği Southampton ve 3-0 yenildiği Birmingham City karşısında aldı. Bu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yiyen QPR, hücumda üretken olabildiğini ancak savunmada hatalara açık olduğunu gösterdi.

Wolves, Championship'teki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; hiç kaybetmedi. Son olarak Wrexham ile 1-1 berabere kaldı. Bundan önce Bristol City deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyeti, Cardiff City karşısındaki 3-0'lık galibiyet izlemişti. Peixoto'nun ekibi bu süreçte Watford'u da 1-0 yendi ve Portsmouth ile 1-1 berabere kaldı. Beş maçta yedi gol atıp yalnızca üç gol yedi.

Queens Park Rangers - Wolverhampton Wanderers: Son karşılaşmalar

İki takım en son Şubat 2018'de karşılaştı ve Wolves, Championship'te evinde oynadığı maçı 2-1 kazandı. Kulüpler arasında kayıtlara geçen son beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti. Bu karşılaşmaların tamamı 2016 ile 2018 yılları arasında Championship'te oynandı. QPR, Ekim 2017'de evindeki maçı 2-1 kazanırken Wolves, 2016-17 sezonunda oynanan üç karşılaşmanın ikisinden galip ayrıldı.