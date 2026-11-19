Queens Park Rangers, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Londra'daki Loftus Road'da Watford'ı ağırlayacak.

QPR, iki takımın 3 Nisan 2026'daki son EFL Championship karşılaşmasında Watford'ı Loftus Road'da zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup etti. 2025–26 sezonundaki karşılaşmalarında ev sahibi avantajı belirleyici oldu ve iki takım da kendi sahasında 2-1 kazandı.

Queens Park Rangers-Watford maçına bilet almak için bilmeniz gerekenleri, biletleri nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını GOAL olarak sizin için derledik.

Queens Park Rangers-Watford Championship maçı ne zaman başlayacak?

Queens Park Rangers-Watford maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Londra'daki Loftus Road'da oynanacak.

Championship - Hafta 21 12 Ara 2026 - 07:30 Loftus Road

Queens Park Rangers-Watford Championship maçına bilet nasıl alınır?

Queens Park Rangers-Watford Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

QPR'ın resmî bilet gişesi: Biletleri doğrudan Queens Park Rangers'ın resmî çevrim içi bilet portalından, bilet gişesini telefonla arayarak veya QPR Superstore'a giderek satın alabilirsiniz. Yoğun talep gören maçlarda bazen belirli üyelik kademelerine veya kulüpten daha önce bilet satın alanlara öncelik verilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Queens Park Rangers-Watford Championship maçının biletleri ne kadar?

Queens Park Rangers-Watford Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Yetişkinler için standart koltuklar: Genellikle 29 ila 53 sterlin arasında.

Genellikle arasında. İndirimli biletler (yaşlılar ve genç yetişkinler): 17 ila 41 sterlin arasında.

arasında. Gençler ve çocuklar: 12 ila 35 sterlin arasında; yanlarında bir yetişkin bulunan 2–7 yaş arası küçük çocuklar içinse 6 ila 7,50 sterlin arasında.

arasında; yanlarında bir yetişkin bulunan 2–7 yaş arası küçük çocuklar içinse arasında. Deplasman tribünü (Watford taraftarları): Başlangıç fiyatları genellikle 25 ila 30 sterlin arasında.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Standart giriş biletleri: Genellikle 60 ila 80 sterlin civarından başlar.

Genellikle civarından başlar. Sahanın uzun kenarındaki iyi konumlu koltuklar: Genellikle 85 ila 130 sterlin arasında.

Genellikle arasında. Deplasman taraftarı / yoğun talep gören tribünler: Çoğu zaman 110 ila 160 sterlin ve üzeri.

Queens Park Rangers-Watford Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Queens Park Rangers ve Watford'ın form durumu

Queens Park Rangers, son beş Championship maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Burnley ile 1-1 berabere kalan QPR, öncesinde evinde Southampton'a 4-1 yenildi. Bu süreçte öne çıkan sonuç Swansea City karşısındaki 5-0'lık galibiyet olsa da Birmingham City deplasmanındaki 3-0'lık yenilgi, takımın son dönemdeki istikrarsız formunu yansıtıyor. QPR bu beş maçta 11 gol atıp dokuz gol yedi.

Watford, son beş Championship maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Lincoln City karşısındaki 1-0'lık galibiyetin ardından çıktığı son maçta Middlesbrough ile 0-0 berabere kaldı. Watford, bundan önce Norwich City'ye 3-2 ve Wolverhampton Wanderers'a 1-0 yenilerek üst üste iki mağlubiyet yaşamıştı. Bu beş maçta dört gol atıp dört gol yedi.

Queens Park Rangers-Watford: Son karşılaşmalar

İki takım en son Nisan 2026'da karşılaştı ve Queens Park Rangers, Loftus Road'daki Championship maçında Watford'ı 2-1 yendi. Aralarındaki son beş maçın üçünü QPR, ikisini Watford kazandı. QPR, Ocak 2025'te de rakibini 3-1 mağlup etti. Bu dönemde iki kulüp arasındaki maçlar çekişmeli geçti; beş karşılaşmanın dördü tek gol farkla sonuçlandı.