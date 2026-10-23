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Şampiyonlar Ligi
team-logoPSV Eindhoven
Philips Stadion
team-logoClub Brugge
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PSV Eindhoven-Club Brugge maçı biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
PSV Eindhoven
Club Brugge
Şampiyonlar Ligi

PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

İki kulübün önceki karşılaşmaları hazırlık maçlarıyla sınırlı. Temmuz 2024'te oynanan son maçları 1-1 berabere bitti. PSV, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

PSV Eindhoven-Club Brugge maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

PSV Eindhoven-Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

PSV Eindhoven-Club Brugge maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Eindhoven'daki Philips Stadion'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Philips Stadion

PSV Eindhoven-Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Philips Stadion'daki PSV Eindhoven-Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak isteyenlerin, üyelik durumlarına ve tercihlerine göre başvurabileceği birkaç temel seçenek var:

  • Kulübün resmî bilet satış kanalı: Resmî biletler doğrudan PSV Eindhoven'ın çevrimiçi bilet satış portalından satılıyor. Kulüpten doğrudan bilet satın almak için genellikle ücretsiz bir PSV Club Card hesabı gerekiyor. Satışlar, kalan koltuklar genel satışa açılmadan önce öncelikli gruplar, kombine kart sahipleri ve kulüp üyeleri için başlıyor.
  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

PSV Eindhoven-Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Philips Stadion'daki PSV Eindhoven-Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

  • Standart maç biletleri: Doğrudan PSV'nin çevrimiçi portalından satın alınan resmî biletlerin satış fiyatı, tribün katına ve oturma kategorisine (kale arkası veya yan tribün gibi) bağlı olarak genellikle yaklaşık 35 € ile 90 € arasında değişiyor. Ancak bu biletler için kulüp kartı veya üyelik gerekiyor ve biletler genellikle öncelikli satış hakkı bulunanlara hızla tükeniyor.
  • Resmî ağırlama paketleri: Kulübün resmî kanallarından sunulan özel maç günü deneyimleri ve ağırlama seçenekleri genellikle kişi başı yaklaşık 250 € ile 300 € ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa sunuyor:

  • Kale arkası üst kat / bronz kategori koltuklar: Başlangıç fiyatları genellikle 200 € ile 230 € civarında.
  • Yan tribün ve alt kat koltuklar: Özel bölümlerdeki ve alt kattaki koltukların fiyatları ortalama 250 € ile 450 € ve üzeri arasında değişiyor.
  • VIP ve yoğun talep gören bölümler: Özel kategorilerdeki biletler veya acentelerin sunduğu paketler, müsaitlik durumuna göre 500 € ile 800 € ve üzeri fiyatlara çıkabiliyor.

PSV Eindhoven-Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

PSV Eindhoven ve Club Brugge'ün form durumu

PSV Eindhoven, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Eredivisie'de FC Twente'ye 3-2 yenildi. Böylece Sparta Rotterdam karşısında aldığı 4-1'lik galibiyeti ve Ajax deplasmanındaki 3-1'lik galibiyeti de içeren serisi sona erdi. PSV'nin puan kaybettiği diğer tek maç, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Bu beş maçta 15 gol atıp yedi gol yiyen PSV, bol gol atan ancak savunmada açık verebilen bir takım görüntüsü çiziyor.

Club Brugge, son beş resmî maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Belçika Birinci Ligi A'da Genk'i 3-0 yendi; bu süreçte Royal Antwerp'i de 3-1 mağlup etti. İki yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya ve yerel ligde Gent'e karşı aldı. Brugge, bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

PSV

PSV - Form

TWE
K3-2
HEE
K2-0
RBL
K1-0
HAA
K2-1
POR
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
CLB

CLB - Form

GNK
K3-0
RAA
K1-4
INT
K3-4
LOK
K1-0
RCL
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

PSV Eindhoven-Club Brugge: Son karşılaşmalar

PSV Eindhoven ile Club Brugge en son Temmuz 2024'te sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve maç 1-1 sona erdi. Kulüpler arasında kayıtlara geçen üç hazırlık maçının birini PSV, birini Club Brugge kazandı; bir maç ise berabere bitti. Veri setinde iki takım arasında oynanmış resmî bir karşılaşma bulunmuyor.

Kafa Kafaya

PSV EindhovenÇizimClub Brugge
1
1
1
Club Friendlies
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
MS
Club Friendlies
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
2
MS
Club Friendlies
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
2
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
MS
4Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/3
Her iki takım da gol attı3/3
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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