PSV Eindhoven, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Eindhoven'daki Philips Stadion'da Atletico Madrid'i ağırlayacak.

İki takım arasındaki yakın dönemin en unutulmaz eşleşmelerinden biri, 2015-16 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yaşandı. Gol çıkmayan iki maçın ardından oynanan gergin ve dramatik penaltı atışları sonucunda Atlético tur atladı. Takımlar, 9 Aralık 2025'te Philips Stadion'da da karşılaştı. Beş golün atıldığı heyecan dolu maçta Atlético Madrid, ev sahibini 3-2 mağlup etti.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Eindhoven'daki Philips Stadion'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 9 Ara 2026 - 15:00 Philips Stadion

PSV Eindhoven-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan PSV Eindhoven-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı için mevcut bilet seçenekleri ve satın alma yolları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış platformu: Biletleri PSV Eindhoven'ın resmî bilet satış platformundan doğrudan almak, nominal fiyatlı bilet edinmenin başlıca ve en güvenli yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

PSV Eindhoven-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart nominal fiyat: Genellikle yaklaşık 40 € ile 95 € arasında değişiyor.

Genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için ön satış: Yaklaşık 35 € seviyesinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

İkinci el piyasasında en düşük fiyatlar: Genellikle 110 € ile 150 € civarından başlıyor.

Genellikle civarından başlıyor. Premium ve uzun kenar koltukları: Fiyatlar sıklıkla 200 € seviyesinden 350 €'nun üzerine kadar çıkıyor.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

PSV Eindhoven ve Atletico Madrid'in form durumu

PSV, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 8 Kasım'da Eredivisie'de Cambuur'a konuk oldu ve sahadan 5-2 galip ayrıldı. Bu beş maçlık süreçte Willem II'ye de gol yemeden yedi gol attı. Tek mağlubiyetini ise Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında 2-1'lik skorla aldı. PSV, söz konusu beş maçta 11 gol atıp dokuz gol yedi.

Atletico Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Avrupa'da Bayern Münih'e 2-0 yenilmesinin ardından, son maçında 8 Kasım'da La Liga'da Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Bu süreçteki en net galibiyetini ise La Liga'da Levante deplasmanında 2-0'lık skorla elde etti. Atletico, söz konusu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 9 Aralık 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı ve Atletico Madrid, Philips Stadion'da 3-2 kazandı. Bundan önce takımlar, 2016-17 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üç kez karşılaştı: Atletico evinde 2-0 kazandı, PSV evinde 1-0 kaybetti ve takımlar iki maçta golsüz berabere kaldı. Kaydedilen beş karşılaşmada Atletico, PSV'nin bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda; bir maç ise berabere bitti.