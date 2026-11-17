Preston North End, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Portsmouth’u Preston’daki Deepdale’de ağırlayacak.

İki takım son olarak Şubat 2026’da Deepdale’de karşılaştı. Preston North End, Alfie Devine’ın golüyle bu maçı 1-0 kazandı. Bundan önce Portsmouth, Ağustos 2025’te 1-0’lık dar bir galibiyet almış, 2024–25 sezonunda da evinde 3-1 kazanmıştı.

Preston North End-Portsmouth maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Preston North End-Portsmouth Championship maçı ne zaman?

Preston North End-Portsmouth maçı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Preston’daki Deepdale’de oynanacak.

Championship - Hafta 20 9 Ara 2026 - 14:45 Deepdale

Preston North End-Portsmouth Championship maçına nasıl bilet alınır?

Preston North End-Portsmouth Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Deepdale’deki iç saha maçları için biletleri Preston North End’in resmî bilet gişesinden veya çevrim içi portalından doğrudan satın alabilirsiniz. Bu, biletleri ilk satış fiyatından almanın en güvenilir yoludur.

Deepdale’deki iç saha maçları için biletleri Preston North End’in resmî bilet gişesinden veya çevrim içi portalından doğrudan satın alabilirsiniz. Bu, biletleri ilk satış fiyatından almanın en güvenilir yoludur. Portsmouth üzerinden deplasman tribünü: Konuk takımı destekliyorsanız deplasman tribününe ayrılan biletler ve satış aşamaları için Portsmouth’un resmî bilet portalını kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Preston North End-Portsmouth Championship maçının biletleri ne kadar?

Preston North End-Portsmouth Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart yetişkin bileti: Fiyatlar genellikle yaklaşık 30 ila 45 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. İndirimli biletler: Fiyatlar genellikle yaklaşık 12 ila 25 avrodan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre satışa sunuyor:

En düşük fiyatlı veya kale arkası koltuklar: Fiyatlar genellikle yaklaşık 75 avrodan başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Ortalama piyasa fiyatları: Yaklaşık 135 avro seviyesinde seyrediyor.

Preston North End-Portsmouth Championship maçı: Bilmeniz gerekenler

Preston North End ve Portsmouth’un form durumu

Preston, son beş Championship maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; dokuz gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Southampton’ı evinde 1-0 mağlup etti. Öncesinde ise Sheffield United’a 3-2, Stoke City deplasmanında 2-0 yenilmişti. Preston bu dönemde üst üste galibiyet almakta zorlandı. Wrexham karşısındaki 4-1’lik yenilgi, bu serideki en ağır mağlubiyeti oldu.

Portsmouth, son beş Championship maçında iki galibiyet ve iki beraberlik alırken iki kez de yenildi. Son maçında Stoke City’ye 2-1 kaybetti. Bu serideki en dikkat çekici sonucu ise Swansea City karşısında aldığı 3-1’lik galibiyet oldu. Portsmouth bu süreçte Burnley ile 0-0, Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlar, takımın direnç gösterebildiğini ancak kurduğu baskıyı her zaman galibiyete çeviremediğini ortaya koydu.

Preston North End-Portsmouth: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2026’da karşılaştı. Preston North End, Deepdale’de oynanan Championship maçında Portsmouth’u 1-0 yendi. Son dört Championship karşılaşmasının tamamını ev sahibi takım kazandı: Preston, Mart 2025’te Deepdale’de 2-1 galip gelirken Portsmouth, Ağustos 2025’te evinde 1-0, Kasım 2024’te yine evinde 3-1 kazandı. İki takım arasındaki son dört resmî maçta üç galibiyeti bulunan Preston, son karşılaşmalarda az farkla üstün durumda.