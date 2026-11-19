Preston North End, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Middlesbrough'u Preston'daki Deepdale'de ağırlayacak.

İki takımın 24 Ocak 2026'daki son karşılaşmasında Middlesbrough, Riverside Stadyumu'nda Preston'ı 4-0 mağlup etti. Bu farklı yenilgiden önce Deepdale'deki karşılaşmalar genellikle çekişmeli geçmişti. Eylül 2025'teki maç 2-2 berabere bitmiş, Ocak 2025'te ise Preston 2-1 kazanmıştı.

Preston North End - Middlesbrough maçı için biletlerin nereden alınacağı ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatıyor.

Preston North End - Middlesbrough Championship maçı ne zaman başlayacak?

Preston North End - Middlesbrough maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Preston'daki Deepdale'de oynanacak.

Championship - Hafta 21 12 Ara 2026 - 07:30 Deepdale

Preston North End - Middlesbrough Championship biletleri nasıl alınır?

Preston North End - Middlesbrough Championship maçı için bilet almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî bilet gişesi (Preston North End): Ev sahibi tribünü biletleri, Preston North End'in resmî çevrim içi bilet satış portalından (genellikle mypne veya kulübün ana sitesi pnefc üzerinden), telefonla bilet gişesinden ya da Deepdale'deki Sir Tom Finney Tribünü'nde bulunan gişeden alınabilir.

Ev sahibi tribünü biletleri, Preston North End'in resmî çevrim içi bilet satış portalından (genellikle mypne veya kulübün ana sitesi pnefc üzerinden), telefonla bilet gişesinden ya da Deepdale'deki Sir Tom Finney Tribünü'nde bulunan gişeden alınabilir. Deplasman tribünü biletleri (Middlesbrough taraftarları): Middlesbrough'u destekliyorsanız resmî biletleri Middlesbrough kulübünün resmî satış kanallarından almalısınız. Deplasman tribününe ayrılan biletlerin sayısını ve satış aşamalarını konuk kulüp yönetiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel seyirci biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Preston North End - Middlesbrough Championship biletleri ne kadar?

Preston North End - Middlesbrough Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkinler (23–64 yaş): Fiyatlar Alan Kelly Town End için 30 sterlinden başlıyor, Invincibles Pavilion gibi ayrıcalıklı oturma alanlarında 35 sterline kadar çıkıyor.

Fiyatlar Alan Kelly Town End için başlıyor, Invincibles Pavilion gibi ayrıcalıklı oturma alanlarında kadar çıkıyor. 65 yaş ve üzerindekiler ile 23 yaş altındakiler (19–22 yaş): Seçilen tribün bölümüne göre fiyatlar 25 ile 30 sterlin arasında değişiyor.

Seçilen tribün bölümüne göre fiyatlar arasında değişiyor. Gençler (14–18 yaş): Bilet fiyatları standart tribünlerde 15 sterlinden başlıyor, pavilion'un ayrıcalıklı bölümlerinde 20 sterline kadar çıkıyor.

Bilet fiyatları standart tribünlerde başlıyor, pavilion'un ayrıcalıklı bölümlerinde kadar çıkıyor. Çocuklar (11–13 yaş): Fiyatlar 7,50 sterlinden (Aile Bölgesi) başlayıp ayrıcalıklı oturma düzenine sahip bölümlerde 15,00 sterline kadar çıkıyor.

Fiyatlar (Aile Bölgesi) başlayıp ayrıcalıklı oturma düzenine sahip bölümlerde 15,00 sterline kadar çıkıyor. Çocuklar (0–10 yaş): Fiyatlar alt kategorideki aile ve kale arkası tribünlerinde 5 sterlinden başlıyor, ayrıcalıklı koltuklarda 10 sterline kadar çıkıyor.

Fiyatlar alt kategorideki aile ve kale arkası tribünlerinde başlıyor, ayrıcalıklı koltuklarda kadar çıkıyor. Engelli taraftarlar: Saha seviyesindeki standart erişim biletlerinin sabit fiyatı 20 sterlin.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

En düşük yeniden satış fiyatları / başlangıç fiyatları: Genellikle yaklaşık 72 sterlinden başlıyor.

Genellikle yaklaşık başlıyor. Ortalama piyasa fiyatı: Yaklaşık 117 sterlin .

Yaklaşık . Ayrıcalıklı koltukların yeniden satış fiyatları: 120 sterlinden 160 sterlinin üzerine çıkıyor.

Preston North End - Middlesbrough Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Preston North End ve Middlesbrough'un form durumu

Preston, Championship'teki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Southampton'ı 1-0 yendi; öncesinde ise Sheffield United'a (2-3) ve Stoke City'ye (0-2) üst üste kaybetti. Preston aynı dönemde Wrexham'a 4-1 yenildi. Yenilgiler dışında puan kaybettiği tek maç, West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı.

Middlesbrough, Championship'teki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Watford ile 0-0 berabere kaldı; bu karşılaşmadan önce Wrexham'a 2-0 yenilmişti. Hellberg'in ekibi, bu serinin önceki bölümünde Bolton Wanderers deplasmanında aldığı 1-5'lik galibiyet ve Charlton Athletic karşısındaki 3-0'lık galibiyetle hücum gücünü gösterdi. Cardiff City deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik de bu beş maçlık seriyi tamamladı.

Preston North End - Middlesbrough: Son karşılaşmalar

İki takım en son Ocak 2026'da karşılaştı. Middlesbrough, Championship'teki bu iç saha maçında Preston North End'i 4-0 yendi. Son beş karşılaşmadaki sonuçlar birbirine yakın. Bunlar arasında Eylül 2025'te Deepdale'de alınan 2-2'lik beraberlik ve Preston'ın Ocak 2025'te evinde kazandığı 2-1'lik maç da bulunuyor. Son karşılaşmalarda Middlesbrough hafif üstünlüğe sahip; 4-0'lık galibiyet ise bu maçların en dikkat çekici sonucu.