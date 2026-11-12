Portsmouth, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü West Brom'u Portsmouth'taki Fratton Park'ta ağırlayacak.

İki takımın Ocak 2026'da Fratton Park'ta oynadığı son lig maçını Portsmouth 3-0 kazandı. Bu karşılaşmadan önce West Brom, Ocak 2025'te The Hawthorns'ta 5-1 kazanmış, 2025-26 sezonunun daha önceki bir maçında ise iki takım 1-1 berabere kalmıştı.

GOAL size Portsmouth-West Brom maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Portsmouth-West Bromwich Albion Championship maçı ne zaman başlayacak?

Portsmouth-West Brom maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Portsmouth'taki Fratton Park'ta oynanacak.

Championship - Hafta 19 5 Ara 2026 - 10:00 Fratton Park

Portsmouth-West Bromwich Championship maçı biletleri nasıl alınır?

Portsmouth-West Bromwich Championship maçının biletlerini almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletler, iki kulübün resmî bilet satış platformlarından doğrudan alınabilir. Fratton Park'taki ev sahibi tribünlerine ayrılan biletler Portsmouth'un resmî bilet portalında, deplasman tribünü biletleri ise sadakat puanı veya üyelik kategorisi bakımından gerekli koşulları karşılayan West Bromwich Albion taraftarları için kulübün resmî sitesinde satışa sunulur.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Portsmouth-West Bromwich Championship maçı biletleri ne kadar?

Portsmouth-West Bromwich Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart yetişkin bileti: Fiyatlar 35 sterlinden başlayıp 37 sterline kadar çıkıyor.

Fiyatlar başlayıp kadar çıkıyor. İndirimli biletler ve özel oturma alanları: Fiyatlar 16 sterlin ile 30,50 sterlin arasında değişiyor.

Fiyatlar ile arasında değişiyor. Premium ve yönetici kategorisindeki ev sahibi koltukları: Fiyatlar genellikle 48 sterlin ile 50 sterlin arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Genel giriş: Standart koltukların fiyatları genellikle yaklaşık 75 sterlinden başlıyor.

Standart koltukların fiyatları genellikle yaklaşık başlıyor. Ortalama veya medyan yeniden satış fiyatı: Fratton Park'taki tribün ve bölüme bağlı olarak fiyatlar genellikle 80 sterlin ile 83 sterlin arasında değişiyor.

Portsmouth-West Bromwich Albion Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Portsmouth ve West Bromwich Albion'un form durumu

Portsmouth, son beş Championship maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; yenilgi yaşamadı. Bu maçlarda sekiz gol atıp üç gol yedi. Son maçında 3 Kasım'da Swansea City'yi sahasında 3-1 yendi. Daha önce Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kalırken Norwich City deplasmanından 0-1'lik galibiyetle döndü. Mousinho'nun takımı bu süreçte hem hücumda hem savunmada istikrarlı bir performans sergiledi.

West Brom, son beş Championship maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı. Son olarak 3 Kasım'da Southampton ile 1-1 berabere kaldı; bundan önce 31 Ekim'de West Ham deplasmanında 3-1 kazandı. West Brom ayrıca bu süreçte Blackburn Rovers'ı deplasmanda 3-2, Wrexham'ı ise yine deplasmanda 1-2 yenerek beş maçta dokuz gol attı.

Portsmouth-West Bromwich Albion: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Ocak 2026'da Championship'te karşılaştı ve Portsmouth, Fratton Park'taki maçı 3-0 kazandı. Bundan önce West Brom, Ocak 2025'te The Hawthorns'ta 5-1 kazanmış; takımlar Ağustos 2025'te yine The Hawthorns'ta 1-1 berabere kalmıştı. Championship dönemindeki son dört resmî karşılaşmada her iki takım da galibiyet aldı. Bu statta oynanan son maç Portsmouth'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.