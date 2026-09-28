Portekiz, 4 Ekim 2026'da Porto'daki ikonik Estádio do Dragão'da oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi maçında Norveç'i ağırlıyor. Bu yüksek tempolu karşılaşma, turnuva puan durumunda kritik puanlar için mücadele eden Avrupa'nın en dinamik iki milli takımını karşı karşıya getiriyor.

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Portekiz - Norveç UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Portekiz - Norveç maçı, Porto'daki Estadio do Dragao'da oynanacak ve başlama saati bölgesel yayıncınız aracılığıyla teyit edilecek.

UEFA Nations League A - Hafta 4 4 Eki 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Portekiz - Norveç biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, iç saha maçlarının birincil dağıtımını yürüten Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) biletleme portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi FPF sitesi, ön satış ve genel satış aşamalarında biletleri liste fiyatından almak için ilk başvurmanız gereken yerdir.

Resmi sitedeki listeler tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçenektir.

Portekiz - Norveç biletleri ne kadar?

Resmi FPF biletleme portalındaki standart bilet fiyatları, genellikle kalelerin arkasındaki genel kategori koltuklar için 35 €'dan başlar ve koltuk kategorisi ile sahaya yakınlığa göre artar.

StubHub gibi ikincil pazarlarda bilet fiyatları şu anda koltuk başına 105 €'dan başlıyor ve tribün bölümü, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

Portekiz - Norveç UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Portekiz - Norveç form durumu

Portekiz, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı; bu süreçte dokuz gol atıp iki gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finallerinde İspanya'ya 1-0 kaybetti. Bu yenilgiden önce son 16 turunda Hırvatistan'ı 2-1 yendi ve grup aşamasında Kolombiya ile 0-0 berabere kaldı. Portekiz ayrıca bu beş maçlık süreçte Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti ve DR Kongo ile 1-1 berabere kaldı.

Norveç'in son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi çıktı; takım sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son sonucu, Dünya Kupası çeyrek finallerinde İngiltere'ye karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet oldu. Bundan önce üst üste iki eleme turu maçını kazanarak Brezilya'yı 2-1, Fildişi Sahili'ni de 2-1 yenmişti; bu sonuçlar Fransa'ya 4-1 kaybedilen maçın ardından geldi. Norveç bu beş maçlık seriye Senegal karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başladı.

Portekiz - Norveç: Son karşılaşmaların karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 29 Mayıs 2016'da oynanan bir hazırlık maçında geldi ve Portekiz sahasında 3-0 kazandı. Kayıtlardaki son dört maçta Portekiz üç, Norveç ise bir galibiyet aldı; beraberlik yaşanmadı. Portekiz bu maçlarda toplam beş gol atarken, Norveç bir gol kaydetti.



