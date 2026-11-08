UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz, kupayı elinde tutmak istiyor. Portekiz, 14 Kasım Cumartesi günü Braga'da 4. Grup rakibi Danimarka ile karşılaşırken galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Maç biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo son dönemde millî takımda forma giymemiş olsa da bu durum Portekiz'in etkileyici bir galibiyet serisi yakalamasını engellemedi. Portekiz, son olarak 4 Ekim'de Porto'daki Estádio Do Dragão'da Norveç'i 2-1 yenerek, grup aşamasında oynayacağı iki maç daha varken UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.



Jorge Jesus'un ekibi gelecek mart ayında oynanacak eleme aşamasına katılmayı garantilemiş olsa da özellikle taraftarının önünde hız kesmek istemeyecektir. Portekiz, Haziran 2024'te Oeiras'ta oynanan hazırlık maçında Hırvatistan'a yenilmesinden bu yana iç sahadaki son on iki maçında mağlubiyet yaşamadı.

GOAL, Portekiz-Danimarka UEFA Uluslar Ligi maçının biletlerini hemen edinmek için bilmeniz gereken fiyat, bulunabilirlik ve en iyi satın alma seçenekleri dâhil tüm bilgileri derledi.

Portekiz-Danimarka UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Portekiz-Danimarka maçı, 14 Kasım Cumartesi günü Braga'daki Estádio Municipal de Braga'da oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 19.45 (WET) olarak planlanıyor.

UEFA Nations League A - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Portekiz-Danimarka UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Portekiz-Danimarka UEFA Uluslar Ligi maçının resmî biletleri, Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) FPF Bilheteira platformundan satın alınabilir.

FPF ayrıca sık sık süpermarket zinciri Continente ile iş birliği yaparak kalan resmî biletleri veya sonraki satışa çıkarılan biletleri Continente mağazaları ve Continente uygulaması üzerinden satar. Bu biletlerde çoğu zaman Continente kart indirimi de uygulanır.

FPF, geçmişte resmî bilet satışlarını genellikle maç tarihinden yaklaşık 2-3 hafta önce başlattı.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil bilet platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, alıcılara biletlerinin geçerli olduğu ve maç gününe yetişeceği konusunda güvence verir.

Portekiz-Danimarka UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Estádio Municipal de Braga'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için resmî kanallardan (FPF) satın alınan Portekiz-Danimarka biletlerinin fiyatlarının 15-40 avro arasında olması bekleniyor.

Estádio Municipal de Braga, sahanın uzun kenarları boyunca uzanan yalnızca iki ana tribüne (Doğu Tribünü ve Batı Tribünü) sahip olmasıyla oldukça sıra dışıdır. Kalelerin arkasında tribün yoktur: Bir tarafta taş ocağının kaya yüzeyi, diğer tarafta ise açık alan bulunur.

Kategori 3 / 4 (Üst katlar): Doğu ve Batı tribünlerinin üst bölümlerinde yer alır. Oyuna daha uzak olsa da sahanın tamamını taktik açıdan izlemek için elverişlidir. (Fiyat aralığı: 15-20 avro)

Kategori 2 (Uzun kenar standart koltuklar): Ana tribünlerin orta katlarında veya köşelere yakın bölümlerinde yer alır. İyi bir görüş açısıyla hareketli bir tribün atmosferini bir araya getirir. (Fiyat: yaklaşık 30 avro)

Kategori 1 (Alt kat / Orta bölüm): Taç çizgileri boyunca, orta saha çizgisine daha yakın konumdaki ayrıcalıklı alt kat koltuklarıdır. Oyuncuları ve sahayı en yakından görme imkânı sunar. (Fiyat: yaklaşık 40 avro)

Maç tarihi yaklaştıkça ek bilgiler için millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Estádio Municipal de Braga hakkında bilmeniz gereken her şey

“A Pedreira” (Taş Ocağı) olarak da bilinen ve 2003'te açılan Estádio Municipal de Braga, dünyanın mimari açıdan en dikkat çekici ve en önemli futbol stadyumlarından biridir. Portekiz'in Braga kentinde bulunan stat, Primeira Liga ekiplerinden SC Braga'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapar.

Stadyum fikri, Portekiz'in UEFA Euro 2004'e ev sahipliği yapma hakkını kazanmasıyla ortaya çıktı. Yerel yönetim, geleneksel stadyum tasarımlarından ayrılan, dikkat çekici bir stat tasarlaması için ünlü Portekizli mimar Eduardo Souto de Moura'yı görevlendirdi.

Souto de Moura, futbolun bir taç çizgisinden diğerine yatay olarak izlenmesi gerektiğini belirtmişti. Bu nedenle yalnızca iki yan tribünü bulunan bir stadyum tasarladı ve kalelerin arkasındaki geleneksel tribünleri tamamen kaldırdı.

Stadyum, Monte do Castro taş ocağının sert granit kaya yüzeyine doğrudan oyularak inşa edildi. Sahanın bir ucunda devasa, çıplak bir taş uçurum duvarı bulunurken diğer ucu şehrin yayıldığı alana uzanan geniş bir manzaraya açılır.

Estádio Municipal de Braga'daki unutulmaz anlar

UEFA Euro 2004 : Stadyum, turnuva boyunca iki maça ev sahipliği yaptı: Danimarka-Bulgaristan (2-0) ve Hollanda-Letonya (3-0).

: Stadyum, turnuva boyunca iki maça ev sahipliği yaptı: Danimarka-Bulgaristan (2-0) ve Hollanda-Letonya (3-0). UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç (2010) : Stadyum, Arsenal, Shakhtar Donetsk ve daha sonra Real Madrid gibi köklü kulüpleri ağırlayarak Avrupa futbolunun en üst düzey sahnesine çıktı.

: Stadyum, Arsenal, Shakhtar Donetsk ve daha sonra Real Madrid gibi köklü kulüpleri ağırlayarak Avrupa futbolunun en üst düzey sahnesine çıktı. The Corrs konseri (2004): Stadyum, futbolun yanı sıra ünlü İrlandalı grubu “Borrowed Heaven” dünya turnesi sırasında ağırladı.

Yer altı geçiş alanı: Stadyum kayaya inşa edildiğinden, iki ana tribün arasında geçiş yapmak için sahanın hemen altından geçen 5.000 metrekarelik devasa bir yer altı bölümünden yürümek gerekir.

Portekiz-Danimarka UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Portekiz-Danimarka: Son durum

FIFA sıralaması: Portekiz (7.) ve Danimarka (21.)

Portekiz, Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenmesini geride bıraktı. O yenilgiden bu yana UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste dört galibiyet aldı ve bu maçlarda dokuz gol attı. İber Yarımadası'ndaki komşusuna karşı yaz aylarında aldığı o yenilgi, Portekiz'in son 14 millî maçındaki tek mağlubiyetiydi.

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi mücadelesine inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı. Galler'i hem evinde hem deplasmanda yendi ancak Norveç'e deplasmanda, Portekiz'e ise evinde kaybettiği maçlarda toplam yedi gol yedi.

Portekiz-Danimarka: Son karşılaşmalar

Portekiz ile Danimarka arasındaki toplam karşılaşma bilançosunda Portekiz'in belirgin üstünlüğü var. İki ülke arasında oynanan 18 resmî maçın 12'sini Portekiz, 4'ünü Danimarka kazandı; 2 maç ise berabere bitti.

Portekiz ve Danimarka, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde daha önce 1 Ekim'de karşılaştı. Portekiz, Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanan maçı 4-2 kazandı. Portekiz'in gollerini João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha ve João Félix atarken Danimarka adına Mikkel Damsgaard ve Rasmus Højlund fileleri havalandırdı.