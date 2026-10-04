Portekiz - Danimarka biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi’nin son şampiyonu Portekiz, ışıltılı kupayı elinde tutmakta kararlı. Portekiz, 14 Kasım Cumartesi günü Braga’da 4. Grup rakibi Danimarka ile karşılaşırken galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Maç biletlerinizi bugün satın alabilirsiniz.

Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo son dönemde milli takım görevinde yer almamış olabilir, ancak bu durum Portekiz’in etkileyici galibiyet serisini sürdürmesine engel olmadı. Son başarıları, 4 Ekim’de Porto’daki Estádio Do Dragão’da Norveç’e karşı alınan 2-1’lik galibiyet oldu ve bu sonuçla grup aşamasında oynanacak iki maç daha varken UEFA Uluslar Ligi’nde çeyrek final biletini aldılar.



Jorge Jesus’un ekibi gelecek mart ayında oynanacak eleme aşamasına yükselmeyi garantilemiş olabilir, ancak özellikle kendilerini tutkuyla destekleyen taraftarlarının önünde tempoyu düşürmek istemeyecektir. Portekiz, Haziran 2024’te Oeiras’ta Hırvatistan’a karşı oynanan hazırlık maçını kaybettikten sonra, sahasındaki son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Portekiz - Danimarka UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Portekiz - Danimarka UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Portekiz - Danimarka maçı, 14 Kasım Cumartesi günü Braga’daki Estádio Municipal de Braga’da oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati WET ile 19.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League A - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Portekiz - Danimarka UEFA Uluslar Ligi bileti nasıl alınır?

Portekiz - Danimarka UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletler, Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) üzerinden FPF Bilheteira aracılığıyla satın alınabilir.

Buna ek olarak FPF, sık sık süpermarket zinciri Continente ile iş birliği yaparak resmi biletlerin kalan ya da ikinci parti satışlarını fiziksel Continente mağazaları ve Continente uygulaması üzerinden gerçekleştiriyor. Bu satışlarda çoğu zaman Continente kart indirimi de sunuluyor.

Tarihsel olarak FPF, resmi bilet satışlarını maç tarihinden yaklaşık 2-3 hafta önce başlatıyor.

Son dakika koltuğu bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transfer: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınıyor. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven veriyor.

Portekiz - Danimarka UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Estádio Municipal de Braga’daki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için resmi kanallardan (FPF) satın alınan Portekiz - Danimarka biletlerinin 15-40 € aralığında olması bekleniyor.

Estádio Municipal de Braga’yı oldukça benzersiz kılan unsur, sahanın uzun kenarları boyunca uzanan yalnızca iki ana tribüne, Doğu Tribünü ve Batı Tribünü’ne sahip olmasıdır. Kale arkalarında tribün bulunmaz; bir tarafta taş ocağı duvarı, diğer tarafta ise açık alan vardır.

Kategori 3 / 4 (Üst katlar) - Doğu ve Batı tribünlerinin üst bölümlerinde yer alır. Sahanın tamamını taktik açıdan görmek için idealdir, ancak oyuna daha uzaktır. (Fiyat aralığı: 15-20 €)

Kategori 2 (Standart uzun kenar) - Ana tribünlerin orta katlarında ya da köşelere yakın bölümlerde bulunur. İyi görüş açısını çok hareketli bir tribün atmosferiyle dengeler. (Fiyat aralığı: yaklaşık 30 €)

Kategori 1 (Alt kat / merkez) - Taç çizgileri boyunca ve orta sahaya daha yakın premium alt kat koltuklarıdır. Oyuncuları ve sahayı en yakından görme imkanı sunar. (Fiyat aralığı: yaklaşık 40 €)

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Estádio Municipal de Braga hakkında bilmeniz gereken her şey

Estádio Municipal de Braga, diğer adıyla ‘A Pedreira’ (Taş Ocağı), 2003’te açıldı ve dünyanın en çarpıcı, mimari açıdan en önemli futbol statlarından biri olarak kabul ediliyor. Portekiz’in Braga kentinde bulunan stat, Primeira Liga ekibi SC Braga’nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Stat fikri, Portekiz’in UEFA Euro 2004’e ev sahipliği yapma hakkını kazanmasıyla ortaya çıktı. Yerel belediye, geleneksel stat tasarımlarından ayrılacak, öne çıkan bir arena tasarlaması için efsanevi Portekizli mimar Eduardo Souto de Moura’yı görevlendirdi.

Souto de Moura, futbolun kenardan kenara yatay olarak izlenmesi gereken bir oyun olduğunu ünlü şekilde dile getirmişti. Bu nedenle yalnızca iki yanal tribüne sahip bir stat tasarladı ve kalelerin arkasındaki geleneksel tribün düzenini tamamen ortadan kaldırdı.

Stat, Monte do Castro taş ocağının sert granit kaya yüzeyinin içinden doğrudan oyularak inşa edildi. Bir kale arkası devasa, açıkta duran taş bir uçurum duvarıyla çevrelenirken, karşı uç ise kentin geniş manzarasına açılıyor.

Estádio Municipal de Braga’daki unutulmaz anlar

UEFA Euro 2004 : Stat, turnuva sırasında iki maça ev sahipliği yaptı: Danimarka - Bulgaristan (2-0) ve Hollanda - Letonya (3-0).

UEFA Şampiyonlar Ligi debutu (2010) : Stat, Arsenal, Shakhtar Donetsk ve daha sonra Real Madrid gibi efsanevi kulüplere ev sahipliği yaparak Avrupa’nın elit sahnesine çıktı.

The Corrs konseri (2004) : Futbolun ötesinde stat, ünlü İrlandalı grubu ‘Borrowed Heaven’ dünya turnesi kapsamında ağırladı.

Yer altı plaza: Stat kayanın içine inşa edildiği için iki tribün arasında geçiş yapmak, sahanın tam altından geçen 5.000 metrekarelik devasa bir yer altı bölümünden yürümeyi gerektiriyor.

Portekiz - Danimarka UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Portekiz - Danimarka: Güncel form durumu

FIFA sıralaması: Portekiz (#7) - Danimarka (#21)

Portekiz, Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’ya elenmesini etkileyici şekilde geride bıraktı. Bu yenilgiden sonra UEFA Uluslar Ligi’nde üst üste dört galibiyet aldılar ve bu süreçte dokuz gol kaydettiler. Hatta yaz aylarında İberya’daki komşularına karşı alınan bu yenilgi, Portekiz’in son 14 milli maçındaki tek mağlubiyeti oldu.

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi macerasına karışık bir başlangıç yaptı. Galler’e karşı iç sahada ve deplasmanda galibiyet aldılar, ancak Norveç (deplasman) ve Portekiz’e (iç saha) karşı yenilgilerde toplam yedi gol yediler.

Portekiz - Danimarka: Son maçlardaki ikili rekabet

Portekiz ile Danimarka arasındaki genel ikili rekabet karnesi belirgin biçimde Portekiz lehine. İki ülke şimdiye kadar birbirine karşı 18 resmi maç oynadı; ‘Seleção das Quinas’ 12 galibiyet aldı, Danimarka 4 kez kazandı ve 2 maç berabere bitti.

Portekiz ile Danimarka, UEFA Uluslar Ligi’nde daha önce 1 Ekim’de karşı karşıya geldi ve Portekiz, Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nda 4-2 kazandı. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha ve João Félix Portekiz adına gol atarken, Danimarka’nın gollerini Mikkel Damsgaard ile Rasmus Højlund kaydetti.

Grp. 4 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Portekiz POR 4 4 0 0 9 4 +5 12 K K K K 2 Danimarka DEN 4 2 0 2 7 7 0 6 K K K K 3 Galler WAL 4 1 0 3 2 5 -3 3 K K K K 4 Norveç NOR 4 1 0 3 6 8 -2 3 K K K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme



