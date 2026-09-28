Polonya, 2 Ekim 2026'da Varşova'daki prestijli PGE Narodowy'de oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi H Grubu maçında Romanya'yı ağırlıyor. Avrupa'nın dikkat çeken bu karşılaşmasında iki rekabetçi milli takım, grup sıralamasında zirve için mücadele edecek.

GOAL, PGE Narodowy'de yerinizi ayırtmanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm detayları sunuyor. Resmî satın alma platformlarını, bilet fiyatı seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Polonya - Romanya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Polonya - Romanya maçı, Varşova'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak ve başlama saati daha sonra açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 3 2 Eki 2026 - 14:45 National Stadium, Warszawa

Polonya - Romanya biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Polonya milli takımının iç saha maçlarındaki birincil satışları yürüten Polonya Futbol Federasyonu'nun (PZPN) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde biletleri resmî fiyatlarıyla güvence altına almak için başlıca seçeneğinizdir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Polonya - Romanya biletleri ne kadar?

Resmî PZPN bilet satış portalındaki standart bilet fiyatları, genellikle kalelerin arkasındaki genel kategori koltuklar için 25 €'dan başlar ve fiyatlar koltuk kategorisine ve PGE Narodowy içindeki konuma göre artar.

StubHub gibi ikincil pazarlarda, ikincil piyasa bilet fiyatları şu anda koltuk başına 52 €'dan başlıyor; nihai fiyatlar ise oturma bölümü, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

Polonya - Romanya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Polonya - Romanya form durumu

Polonya, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Nijerya ile 2-2 berabere kalan takım, ayrıca hazırlık maçında Ukrayna'ya 0-2 kaybetti. Bu süreçte daha önce Dünya Kupası elemelerinde Arnavutluk'u 2-1, Malta'yı ise 3-2 mağlup etmişti. Urban'ın ekibi bu beş maçta yedi gol atarken altı gol yedi.

Romanya ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti. Son maçını Galler karşısında 2-1 kazanan takım, Gürcistan ile de 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte hem Slovakya'ya hem de Türkiye'ye kaybederken, San Marino karşısındaki 7-1'lik galibiyet serinin en farklı sonucu oldu. Hagi'nin ekibi bu beş maçta 11 gol attı ve dört gol yedi.

Polonya - Romanya: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Haziran 2017'de oynandı ve Polonya, Dünya Kupası eleme maçında sahasında 3-1 kazandı. Ondan önce de Polonya, aynı eleme kampanyasında Kasım 2016'da Romanya deplasmanında 3-0 galip gelmişti. Kayıtlardaki beş karşılaşmanın genelinde Polonya, Romanya'nın iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle açık bir üstünlüğe sahip ve iki takım arasında hiç beraberlik yok.



