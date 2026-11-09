Polonya-İsveç maçına bilet nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi, Polonya'nın Wrocław'daki Tarczyński Arena'da İsveç'i ağırlamaya hazırlandığı kritik bir millî maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, üst lige yükselme açısından büyük önem taşıyan ve turnuva sıralamasını etkileyecek puanların söz konusu olduğu önemli bir grup karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.

GOAL, maç biletleri, tribün kategorileri, fiyatlar ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin tüm gerekli bilgileri sunuyor.

Polonya-İsveç UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Polonya-İsveç maçı Wrocław'daki Tarczyński Arena'da oynanacak. Başlama saati henüz açıklanmadı.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Polonya-İsveç maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Polonya Futbol Federasyonu'nun millî takım maçları için resmî bilet satış platformu olan Łączy nas piłka üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarlar, genel satış kontenjanı açıldığında standart maç biletlerini almak için resmî platformu kontrol etmeli.

Resmî satıştaki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorileri resmî platformda bulunmazsa, resmî sitede bilet kalmadığında StubHub gibi ikinci el bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Polonya-İsveç maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda genel seyirci tribünleri için standart tek maçlık bilet fiyatları yaklaşık 30 ila 45 avrodan başlıyor.

Resmî satış kanallarındaki standart bilet kontenjanı tükendiğinde, StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 79 avro oluyor.

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Polonya ve İsveç'in form durumu

Polonya, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Nijerya ile 2-2 berabere kaldı; ayrıca Ukrayna'ya karşı oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. Bu yılın başlarında Dünya Kupası elemelerinde İsveç'e 3-2 yenilmesi de bir başka hayal kırıklığıydı. Ancak aynı eleme sürecinde Arnavutluk ve Malta karşısında aldığı galibiyetler bir nebze teselli oldu. Urban'ın ekibi bu beş maçta yedi gol atıp altı gol yedi.

İsveç, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Dünya Kupası serüveninde Tunus'u 5-1 yenerken Hollanda'ya 5-1, son 32 turunda ise Fransa'ya 3-0 kaybetti. Grup aşamasında Japonya ile 1-1, turnuva öncesindeki hazırlık maçında da Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı. Potter'ın ekibi bu beş maçta on iki gol atıp on gol yedi. Bu tablo, hücumda üretken olabilen ancak en üst düzeyde savunmada zaaflar gösteren bir kadroya işaret ediyor.

Polonya-İsveç: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da karşılaştı. İsveç, Dünya Kupası eleme maçında Polonya'yı 3-2 yendi. Polonya, bundan önce Mart 2022'de oynanan bir eleme maçında İsveç'i sahasında 2-0 mağlup etmişti. Kayıtlara geçen beş karşılaşmada İsveç'in üç galibiyetine karşılık Polonya'nın bir galibiyeti ve bir Polonya galibiyeti daha bulunuyor. İki takım, EURO 2020'de de karşılaşmış ve İsveç maçı 3-2 kazanmıştı.