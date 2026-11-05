UEFA Uluslar Ligi, Polonya'nın Wrocław'daki Tarczyński Arena'da İsveç'i ağırlamaya hazırlandığı kritik bir millî maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, üst lige yükselme açısından büyük önem taşıyan ve turnuva sıralamasını etkileyecek kritik bir grup maçında karşı karşıya gelecek.

GOAL, maç biletleri, tribün kategorileri, fiyatlar ve yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz konusunda bilmeniz gereken tüm ayrıntıları sunuyor.

Polonya-İsveç UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Polonya-İsveç maçı Wroclaw'daki Tarczynski Arena'da oynanacak. Başlama saati henüz açıklanmadı.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Polonya-İsveç maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Polonya Futbol Federasyonu'nun millî takım maçları için resmî bilet satış platformu olan Łączy nas piłka üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarlar, genel satış kontenjanı açıldığında standart maç biletlerini almak için resmî platformu kontrol etmeli.

Resmî satıştaki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde bilet kalmazsa, resmî sitedeki biletler tükendiğinde StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına yönelebilirsiniz.

Polonya-İsveç maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda genel tribün bölümleri için standart tek maç biletlerinin fiyatları yaklaşık 30 ila 45 avrodan başlıyor.

Resmî satış kanallarındaki standart bilet kontenjanları tükendiğinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 79 avro oluyor.

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Polonya ve İsveç'in form durumu

Polonya, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Nijerya ile 2-2 berabere kaldı; Ukrayna'ya karşı oynadığı hazırlık maçını da 2-0 kaybetti. Bu yılın başlarında Dünya Kupası elemelerinde İsveç'e 3-2 yenilmesi bir başka hayal kırıklığıydı. Ancak aynı eleme sürecinde Arnavutluk ve Malta karşısında aldığı galibiyetler bir nebze teselli oldu. Urban'ın ekibi, bu beş maçta yedi gol atıp altı gol yedi.

İsveç, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Dünya Kupası serüveninde Tunus'u 5-1 yendi ancak Hollanda'ya 5-1, son 32 turunda da Fransa'ya 3-0 mağlup oldu. Grup aşamasında Japonya ile 1-1, turnuva öncesindeki hazırlık maçında ise Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı. Potter'ın ekibi bu beş maçta on iki gol atarken on gol yedi. Bu tablo, hücumda üretken olabilen ancak en üst düzeyde savunma zaafları da gösteren bir kadroya işaret ediyor.

Polonya-İsveç: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da karşılaştı. İsveç, Dünya Kupası eleme maçında Polonya'yı 3-2 yendi. Bundan önce Polonya, Mart 2022'deki eleme maçında İsveç'i sahasında 2-0 mağlup etmişti. Kayıtlardaki beş karşılaşmada İsveç'in üç galibiyetine karşılık Polonya'nın bir galibiyeti ve bir başka Polonya galibiyeti bulunuyor. İki takım, Euro 2020'de de karşılaşmış ve İsveç maçı 3-2 kazanmıştı.