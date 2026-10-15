Polonya-İsveç maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi, Polonya'nın Wrocław'daki Tarczyński Arena'da İsveç'i ağırlayacağı kritik bir millî maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, üst lige yükselme ve grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

GOAL, maç biletleri, tribün kategorileri, fiyatlar ve yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntıları sunuyor.

Polonya-İsveç UEFA Uluslar Ligi B maçı saat kaçta başlayacak?

Polonya-İsveç maçı, Wrocław'daki Tarczynski Arena'da oynanacak. Başlama saati henüz açıklanmadı.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Polonya-İsveç maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Polonya Futbol Federasyonu'nun millî takım maçları için kullandığı resmî bilet satış platformu Łączy nas piłka üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarlar, genel satış kontenjanı açıldığında standart bilet almak için resmî platformu kontrol etmeli.

İlk satıştaki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorileri resmî platformda satıştan kalkarsa, resmî sitedeki biletler tükendiğinde Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Polonya-İsveç maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda standart tek maçlık biletler, genel giriş tribünlerinde yaklaşık 30 ila 45 avrodan başlıyor.

İlk satış noktalarındaki standart bilet kontenjanı tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 79 avrodan başlıyor.

Polonya-İsveç UEFA Uluslar Ligi B maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Polonya ve İsveç'in form durumu

Polonya, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Nijerya ile 2-2 berabere kalan ekip, Ukrayna'ya karşı oynadığı hazırlık maçını da 0-2 kaybetti. Bu yılın başlarında Dünya Kupası elemelerinde İsveç'e 3-2 yenilmesi bir başka hayal kırıklığı olurken, aynı eleme sürecinde Arnavutluk ve Malta karşısında aldığı galibiyetler bir nebze olsun moral verdi. Urban'ın ekibi, söz konusu beş maçta yedi gol atıp altı gol yedi.

İsveç, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Dünya Kupası'nda Tunus'u 5-1 yenerken Hollanda'ya 5-1, son 32 turunda ise Fransa'ya 3-0 kaybetti. Grup aşamasında Japonya ile 1-1, turnuva öncesindeki hazırlık maçında da Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı. Potter'ın ekibi bu beş maçta on iki gol atıp on gol yedi. Bu tablo, takımın hücumdaki üretkenliğinin yanı sıra en üst düzeyde gösterdiği savunma zaaflarını da ortaya koyuyor.

Polonya-İsveç: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da karşılaştı. İsveç, Dünya Kupası eleme maçında Polonya'yı 3-2 yendi. Bundan önce Polonya, Mart 2022'deki eleme maçında İsveç'i kendi sahasında 2-0 mağlup etmişti. Kayıtlardaki beş karşılaşmada İsveç, Polonya'nın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir dereceye sahip; ayrıca Polonya'nın bir galibiyeti daha bulunuyor. İki takım, İsveç'in 3-2 kazandığı Euro 2020 maçında da karşı karşıya gelmişti.