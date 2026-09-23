Polonya - İsveç biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi, Polonya'nın Wrocław'daki Tarczyński Arena'da İsveç'i ağırlamaya hazırlandığı yüksek önem taşıyan bir milli maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, büyük yükselme anlamı ve turnuva puan durumu açısından ciddi sonuçlar taşıyan kritik bir grup maçında karşı karşıya gelecek.

GOAL, maç günü biletleri, oturma kategorileri, fiyat aralıkları ve yerinizi nasıl alacağınıza dair doğrudan yönlendirmelerle ilgili gerekli tüm detayları sunuyor.

Polonya - İsveç UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Polonya - İsveç maçı Wrocław'daki Tarczynski Arena'da oynanacak, başlama saati ise henüz doğrulanmadı.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Polonya - İsveç biletleri nereden alınır?

Resmî birincil biletler, milli takım maçları için Polonya Futbol Federasyonu'nun resmî bilet platformu olarak hizmet veren Łączy nas piłka üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış kontenjanı açıldığında standart genel giriş biletlerini almak için resmî platformu kontrol etmesi gerekiyor.

Birincil satışlar tamamen tükenirse veya resmî portalda belirli oturma kategorileri kullanılamaz hâle gelirse, resmî sitedeki ilanlar tükendiğinde Ticombo gibi ikincil pazar platformları başvurulacak yol oluyor.

Polonya - İsveç biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalındaki standart tek maç biletleri, genel giriş tribünleri için yaklaşık 30 € ile 45 €'dan başlıyor.

Birincil bilet satış noktalarında standart kontenjanlar tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil pazarlarda giriş fiyatları yaklaşık 79 €'dan başlıyor.

Polonya - İsveç UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Polonya - İsveç form durumu

Polonya son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Nijerya ile 2-2 berabere kalan ekip, ayrıca hazırlık maçında Ukrayna'ya 0-2 mağlup oldu. Bu yılın başlarında Dünya Kupası elemelerinde İsveç'e 3-2 yenilmesi de bir başka darbe olurken, Arnavutluk ve Malta karşısında alınan galibiyetler o süreçte bir nebze olsun rahatlama sağladı. Urban'ın takımı bu beş maçta yedi gol attı ve altı gol yedi.

İsveç'in son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi çıktı. Dünya Kupası serüveninde Tunus karşısında 5-1'lik galibiyet alan ekip, Hollanda'ya 5-1 yenildi ve Son 32 Turu'nda Fransa'ya 3-0 kaybetti. Grup aşamasında Japonya ile 1-1, turnuva öncesi hazırlık maçında ise Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı. Potter'ın takımı bu beş maçta 12 gol attı ancak 10 gol yedi; bu da hücumda üretken olabilen ancak en üst seviyede savunma zaafları gösteren bir kadroya işaret ediyor.

Polonya - İsveç: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Mart 2026'da oynandı ve İsveç, Dünya Kupası eleme maçında Polonya'yı 3-2 yendi. Bundan önce Polonya, Mart 2022'de evinde oynadığı bir eleme maçında İsveç'i 2-0 mağlup etmişti. Kayıtlardaki beş karşılaşma genelinde daha iyi tablo İsveç'in elinde bulunuyor; İsveç'in üç galibiyetine karşılık Polonya'nın bir galibiyeti ve bir Polonya galibiyeti daha var. İki takım ayrıca Euro 2020'de de karşı karşıya gelmiş, İsveç o maçı 3-2 kazanmıştı.