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UEFA Nations League B
team-logoPolonya
Tarczynski Arena Wroclaw
team-logoİsveç
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Polonya - İsveç biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Polonya
İsveç

Polonya, UEFA Uluslar Ligi B'de İsveç ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi, Polonya'nın Wrocław'daki Tarczyński Arena'da İsveç'i ağırlamaya hazırlandığı yüksek önem taşıyan bir milli maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi, büyük yükselme anlamı ve turnuva puan durumu açısından ciddi sonuçlar taşıyan kritik bir grup maçında karşı karşıya gelecek.

GOAL, maç günü biletleri, oturma kategorileri, fiyat aralıkları ve yerinizi nasıl alacağınıza dair doğrudan yönlendirmelerle ilgili gerekli tüm detayları sunuyor.

Polonya - İsveç UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Polonya - İsveç maçı Wrocław'daki Tarczynski Arena'da oynanacak, başlama saati ise henüz doğrulanmadı.

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UEFA Nations League B - Hafta 6
Tarczynski Arena Wroclaw

Polonya - İsveç biletleri nereden alınır?

Resmî birincil biletler, milli takım maçları için Polonya Futbol Federasyonu'nun resmî bilet platformu olarak hizmet veren Łączy nas piłka üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış kontenjanı açıldığında standart genel giriş biletlerini almak için resmî platformu kontrol etmesi gerekiyor.

Birincil satışlar tamamen tükenirse veya resmî portalda belirli oturma kategorileri kullanılamaz hâle gelirse, resmî sitedeki ilanlar tükendiğinde Ticombo gibi ikincil pazar platformları başvurulacak yol oluyor.

Polonya - İsveç biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalındaki standart tek maç biletleri, genel giriş tribünleri için yaklaşık 30 € ile 45 €'dan başlıyor.

Birincil bilet satış noktalarında standart kontenjanlar tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil pazarlarda giriş fiyatları yaklaşık 79 €'dan başlıyor.

Polonya - İsveç UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Polonya - İsveç form durumu

Polonya son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Nijerya ile 2-2 berabere kalan ekip, ayrıca hazırlık maçında Ukrayna'ya 0-2 mağlup oldu. Bu yılın başlarında Dünya Kupası elemelerinde İsveç'e 3-2 yenilmesi de bir başka darbe olurken, Arnavutluk ve Malta karşısında alınan galibiyetler o süreçte bir nebze olsun rahatlama sağladı. Urban'ın takımı bu beş maçta yedi gol attı ve altı gol yedi.

İsveç'in son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi çıktı. Dünya Kupası serüveninde Tunus karşısında 5-1'lik galibiyet alan ekip, Hollanda'ya 5-1 yenildi ve Son 32 Turu'nda Fransa'ya 3-0 kaybetti. Grup aşamasında Japonya ile 1-1, turnuva öncesi hazırlık maçında ise Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı. Potter'ın takımı bu beş maçta 12 gol attı ancak 10 gol yedi; bu da hücumda üretken olabilen ancak en üst seviyede savunma zaafları gösteren bir kadroya işaret ediyor.

POL

POL - Form

MAL
K2-3
ALB
K2-1
SWE
K3-2
UKR
K0-2
NGA
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SWE

SWE - Form

GRE
B2-2
TUN
K5-1
NED
K5-1
JPN
B1-1
FRA
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Polonya - İsveç: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Mart 2026'da oynandı ve İsveç, Dünya Kupası eleme maçında Polonya'yı 3-2 yendi. Bundan önce Polonya, Mart 2022'de evinde oynadığı bir eleme maçında İsveç'i 2-0 mağlup etmişti. Kayıtlardaki beş karşılaşma genelinde daha iyi tablo İsveç'in elinde bulunuyor; İsveç'in üç galibiyetine karşılık Polonya'nın bir galibiyeti ve bir Polonya galibiyeti daha var. İki takım ayrıca Euro 2020'de de karşı karşıya gelmiş, İsveç o maçı 3-2 kazanmıştı.

Kafa Kafaya

PolonyaÇizimİsveç
1
0
4
World Cup Qualification UEFA
İsveç badge
İsveç
SWE
3
Polonya badge
Polonya
POL
2
MS
World Cup Qualification UEFA
Polonya badge
Polonya
POL
2
İsveç badge
İsveç
SWE
0
MS
European Championship
İsveç badge
İsveç
SWE
3
Polonya badge
Polonya
POL
2
MS
Hazırlık Maçları
İsveç badge
İsveç
SWE
3
Polonya badge
Polonya
POL
1
MS
European Championship Qualification
Polonya badge
Polonya
POL
0
İsveç badge
İsveç
SWE
2
MS
7Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

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