Parma, 13 Aralık 2026 Pazar günü Fiorentina'yı Parma'daki Stadio Ennio Tardini'de ağırlayacak.

İki takımın Mart 2026'da Floransa'da oynadığı son karşılaşma, çekişmeli bir mücadelenin ardından 0-0 sona erdi. Böylece Fiorentina'nın Parma'ya karşı 2020'den bu yana ilk lig galibiyetini bekleyişi sürdü. Bu dönemdeki tek galibiyetini Parma, Aralık 2025'te Ennio Tardini'de 1-0 kazanarak aldı; diğer üç maç ise berabere bitti.

Parma-Fiorentina biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Parma Calcio 1913-Fiorentina Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Parma-Fiorentina maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Parma'daki Stadio Ennio Tardini'de başlayacak.

Parma Calcio 1913-Fiorentina Serie A biletleri nasıl alınır?

Parma Calcio 1913-Fiorentina Serie A maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Parma Calcio 1913'ün resmî bilet satış sitesi: Biletler için başlıca ve en güvenilir kaynak, Parma'nın resmî kulüp sitesidir ( parmacalcio1913.com ). Biletler genellikle kombine sahipleri ve kulüp üyelerine tanınan öncelikli satış dönemleri sona erdikten sonra, maçtan birkaç hafta önce genel satışa çıkar.

Biletler için başlıca ve en güvenilir kaynak, Parma'nın resmî kulüp sitesidir ( ). Biletler genellikle kombine sahipleri ve kulüp üyelerine tanınan öncelikli satış dönemleri sona erdikten sonra, maçtan birkaç hafta önce genel satışa çıkar. ACF Fiorentina'nın deplasman tribünü bilet kanalları: Konuk takımı destekliyorsanız deplasman tribünü (Settore Ospiti) biletlerini Fiorentina'nın resmî bilet kanallarından satın almalısınız. Bu biletler genellikle İtalya'daki taraftar kimlik kartı (Tessera del Tifoso) şartlarına ve girişte isim kontrolüne tabidir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Parma Calcio 1913-Fiorentina Serie A biletleri ne kadar?

Parma Calcio 1913-Fiorentina Serie A maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Curva / kale arkası tribünleri (Curva Nord / Curva Sud): Fiyatlar genellikle 25 ila 35 avrodan başlar.

Fiyatlar genellikle başlar. Distinti / yan tribünler: Fiyatlar yaklaşık 40 ila 60 avro arasında değişir.

Fiyatlar yaklaşık arasında değişir. Tribuna Laterale (yan tribünler): Fiyatlar genellikle 60 ila 100 avro arasındadır.

Fiyatlar genellikle arasındadır. Tribuna Centrale Petitot (merkezî ana tribün): Fiyatlar yaklaşık 120 avro ve üzerindedir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunar:

Üst/dış köşe bölümleri (örneğin Curva/köşe blokları): Fiyatlar yaklaşık 35 ila 50 avrodan başlar.

Fiyatlar yaklaşık başlar. Standart yan ve uzun kenar koltukları: Fiyatlar ortalama 70 ila 130 avro arasındadır.

Fiyatlar ortalama arasındadır. VIP ve merkezî premium ağırlama alanları: Fiyatlar 150 ila 200 avro ve üzerine çıkabilir.

Parma Calcio 1913-Fiorentina Serie A maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Parma Calcio 1913 ve Fiorentina'nın form durumu

Parma, son beş Serie A maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Bu süreçte dört gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Bologna'ya evinde 1-2 mağlup oldu. Bu serideki en dikkat çekici performansı Atalanta karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetti. Ancak bu maçın öncesinde Torino'ya, sonrasında da Lazio'ya yenilmesi istikrarsızlığını ortaya koyuyor.

Fiorentina, son beş Serie A maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı; on bir gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Juventus ile 2-2 berabere kaldı. Bu serinin öne çıkan sonucu, Sassuolo deplasmanındaki 4-2'lik galibiyetti. Ancak Como deplasmanındaki 1-3'lük ve Inter deplasmanındaki 1-2'lik yenilgiler, Fiorentina'nın deplasmanda hâlâ zorlanabildiğini gösteriyor.

Parma Calcio 1913-Fiorentina: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 8 Mart 2026'da Serie A'da Artemio Franchi'de karşılaştı ve maç 0-0 sona erdi. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Parma bir kez kazanırken Fiorentina galibiyet alamadı; üç maç berabere bitti. Bu dönemdeki tek galibiyet, Parma'nın Aralık 2025'te Tardini'de Fiorentina'yı 1-0 yenmesiyle geldi.