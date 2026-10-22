İki takımın en üst ligdeki son karşılaşması Mayıs 2023'te oynandı. PSG, Stade de l'Aube'da deplasmanda rahat bir 3-1'lik galibiyet aldı.

İki takım arasındaki son maçlar sık sık bol gollü geçti. Ekim 2022'de Parc des Princes'te oynanan ve 4-3 biten heyecan dolu karşılaşma bunun en dikkat çekici örneklerinden biriydi.

Paris Saint-Germain-Troyes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris Saint-Germain-Troyes maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Paris'teki Parc des Princes'te başlayacak.

1. Lig - Hafta 10 7 Kas 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain-Troyes Ligue 1 maçı biletleri nasıl alınır?

Paris Saint-Germain-Troyes Ligue 1 maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Standart tek maç biletlerini, özel oturma seçeneklerini veya ağırlama paketlerini doğrudan Paris Saint-Germain'in resmî çevrim içi bilet satış portalından satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki seçenekler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Paris Saint-Germain-Troyes Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Paris Saint-Germain-Troyes Ligue 1 maçı biletlerinin fiyatları; tribün katına, koltuğun konumuna ve bileti kulübün ilk satış kanallarından mı yoksa ikincil satış pazarından mı aldığınıza göre değişir.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Üst kat ve yüksekten görüş (11–16. kategoriler): Üst tribündeki standart ve köşe koltuk seçeneklerinin başlangıç fiyatları 58,00 € ile 78,00 € arasında değişir.

Orta kattaki koltuklar (6–10. kategoriler): Yan tribünlerde veya orta katta standart görüş sunan koltukların fiyatları genellikle 86,00 € ile 109,00 € arasında değişir.

Alt kat ve premium bloklar (1–5. kategoriler): Alt tribündeki koltukların ve yoğun talep gören merkezi konumlardaki koltukların fiyatları, sahaya tam olarak ne kadar yakın olduklarına bağlı olarak 115,00 € ile 225,00 € ve üzeri arasında değişir.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Üst kat / standart yeniden satış: Mevcut biletlere yönelik talebe bağlı olarak fiyatlar yaklaşık 55,00 € ile 75,00 € arasında başlar.

Alt kat / merkezi konumlar: Daha iyi görüş sunan koltukların fiyatları genellikle 90,00 € ile 150,00 € ve üzeri arasında değişir.

VIP ve ağırlama paketleri: Premium VIP ağırlama seçeneklerinin fiyatları çoğu zaman 180,00 € ile 300,00 € ve üzeri aralığındadır.

Paris Saint-Germain-Troyes Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain ve Troyes'un son durumu

PSG, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son dönemdeki en iyi serisinde Ligue 1'de Brest ve Marseille'i art arda mağlup etti. Son maçında 20 Eylül'de Marseille deplasmanında 1-2 kazandı; ayrıca Eylül ayının başlarında Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti. Monaco'ya karşı sahasında aldığı 1-2'lik yenilgi ve Lille ile 2-2 berabere kalması, beş maçlık bu serinin olumsuz sonuçları. PSG bu dönemde dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

Troyes, son beş maçında yalnızca bir galibiyet aldı. Tek galibiyetini 29 Ağustos'ta Lorient deplasmanında 1-2'lik skorla elde etti. O tarihten bu yana tablo belirgin biçimde kötüleşti: Strasbourg, Lille ve Angers yenilgileri Dumont'un takımını kötü bir duruma soktu. Troyes, beş maçlık bu süreçte yalnızca beş gol atarken 10 gol yedi.

Paris Saint-Germain-Troyes: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mayıs 2023'te karşılaştı ve PSG, Ligue 1'de Troyes deplasmanında 3-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçta PSG'nin üç galibiyetine karşılık Troyes'un galibiyeti bulunmuyor. Bu maçlardan biri berabere biterken Ekim 2022'de Parc des Princes'te oynanan bir diğerini PSG 4-3 kazandı. PSG bu beş karşılaşmada 13, Troyes ise dokuz gol attı.