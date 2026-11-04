Paris Saint-Germain, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Roma'yı Paris'teki Parc des Princes'te ağırlayacak.

PSG, Avrupa kupalarındaki son maçlarından aldığı ivmeyle bu karşılaşmaya çıkacak. Takımın etkili hücum hattı, üst düzey savunmaları sürekli zorladı. Roma ise disiplinli İtalyan savunma düzenini tehlikeli kontra ataklarla birleştirerek Avrupa kupalarında sergilediği dirençli formunu Parc des Princes'e taşıyacak.

Paris Saint-Germain - Roma maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Paris Saint-Germain - Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Paris Saint-Germain - Roma maçı, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Paris'teki Parc des Princes'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain - Roma Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Paris Saint-Germain - Roma Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak isteyen taraftarların başlıca seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Standart fiyatlı biletleri satın almanın en doğrudan, güvenli ve güvenilir yolu Paris Saint-Germain'in resmî bilet satış portalıdır. Üyeler ve bilet hesabı sahipleri, kalan koltuklar genel satışa sunulmadan önce genellikle öncelikli satın alma fırsatından yararlanır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Paris Saint-Germain - Roma Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Paris Saint-Germain - Roma UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart kategori biletleri: Üst tribün veya genel giriş bölümleri için yaklaşık 50 ila 90 avrodan başlıyor.

Üst tribün veya genel giriş bölümleri için yaklaşık başlıyor. Üst tribün koltukları: Genellikle 100 ila 250 avro arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. VIP ağırlama paketleri: Seçilen hizmet düzeyine bağlı olarak yaklaşık 550 ila 750 avro ve üzerindeki fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Üst tribün / genel giriş yeniden satış biletleri: Genellikle yaklaşık 120 ila 180 avrodan başlıyor.

Genellikle yaklaşık başlıyor. Orta ve alt tribün yeniden satış biletleri: Belirli tribün bloğuna ve talebe bağlı olarak 190 ila 450 avro arasında değişiyor.

Belirli tribün bloğuna ve talebe bağlı olarak arasında değişiyor. VIP ve premium yeniden satış biletleri: Bilet başına 500 ila 800 avro ve üzerine çıkıyor.

Paris Saint-Germain - Roma Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain ve Roma'nın form durumu

PSG, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazanarak müthiş bir form yakaladı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. Bu serinin daha önceki bir maçında ise Manchester City'yi deplasmanda 4-2 yendi. PSG, söz konusu beş maçta 13 gol atıp 10 gol yedi; ancak hücumdaki üretkenliği daha dikkat çekici istatistik oldu.

Roma, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı, mağlubiyet yaşamadı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 4-0 yendi; Serie A'da da Genoa'yı 2-0 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisini ise Avrupa'da Real Madrid karşısında 4-3'lük sonuçla aldı. Roma, beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

Paris Saint-Germain - Roma: Son karşılaşmalar

Bu iki kulübün rekabetçi maçlardaki karşılaşma geçmişi son derece sınırlı. Kayıtlarda yer alan tek karşılaşma, 1 Ağustos 2010'da oynanan ve 1-1 biten bir kulüp hazırlık maçı. PSG ile Roma arasında daha önce oynanmış, karşılaştırma yapılabilecek bir rekabetçi maç bulunmuyor.