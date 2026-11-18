Paris Saint-Germain, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Paris'teki Parc des Princes'te Paris FC'yi ağırlayacak.

Parc des Princes ile Stade Jean-Bouin arasında yalnızca dar bir sokak bulunurken, iki takım 2025-26 sezonunda şehir içi rekabetlerini yeniden canlandırdı. Bu dönemdeki karşılaşmalarda Paris FC, Ocak 2026'da Parc des Princes'te PSG'yi 1-0 yenerek Fransa Kupası'ndan eleyip ünlü komşusunu şaşkına çevirdi. Ardından mayıs ayında Ligue 1 sezonunun son gününde geriden gelerek 2-1'lik çarpıcı bir galibiyet aldı.

Paris Saint-Germain - Paris FC maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Paris Saint-Germain - Paris FC Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris Saint-Germain - Paris FC maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Paris'teki Parc des Princes'te başlayacak.

Paris Saint-Germain - Paris FC Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Paris Saint-Germain - Paris FC Ligue 1 maçının biletlerini satın almak için mevcut seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Taraftarlar biletlerini doğrudan Paris Saint-Germain'in resmî bilet satış sitesinden alabilir. Mevcut tribün kategorilerindeki biletlere resmî fiyatlarla erişim sağlayan bu seçenek, en güvenli ve güvenilir yöntemdir. Taraftarlara, biletlerin satışa çıkacağı tarihleri ve bilet durumunu öğrenmek için siteyi düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Paris Saint-Germain - Paris FC Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Paris Saint-Germain - Paris FC Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Üst tribün / Kale arkası (Kategori 10–14 / Virages): 60–110 €

60–110 € Köşe ve alt tribün kale çizgisi çevresi (Kategori 6–9): 120–190 €

120–190 € Orta tribün saha kenarı (Kategori 3–5): 200–320 €

200–320 € Alt tribün saha kenarı, en iyi konumlar (Kategori 1–2): 350–500 € ve üzeri

350–500 € ve üzeri Resmî VIP ve ağırlama paketleri: 550–1.500 € ve üzeri

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeler:

Üst tribün / Kale arkası: 110–180 €

110–180 € Köşe ve alt tribün kale çizgisi çevresi: 170–260 €

170–260 € Orta tribün saha kenarı: 250–420 €

250–420 € Alt tribün saha kenarı, en iyi konumlar: 400–750 € ve üzeri

400–750 € ve üzeri VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: 700–2.000 € ve üzeri

Paris Saint-Germain - Paris FC Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain ve Paris FC'nin form durumu

PSG son beş maçının tamamını kazandı; bu süreçte 14 gol atıp üç gol yedi. Son maçında Ligue 1'de Troyes'u 1-0 yenen PSG, bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i 6-0 mağlup etmişti. Avrupa'da Barcelona karşısında da 4-2'lik galibiyet alan PSG, ligde Le Havre deplasmanından 1-5'lik galibiyetle döndü.

Paris FC son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Rosenior'un ekibi son olarak Auxerre'i deplasmanda 1-0 yendi; Monaco karşısındaki 3-1'lik galibiyetinin ardından Rennes deplasmanında da 4-3 kazandı. Bu süreçte Lens ve Lorient'e yenildi.

Paris Saint-Germain - Paris FC: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son 17 Mayıs 2026'da Ligue 1'de karşılaştı ve Paris FC evinde 2-1 kazandı. Paris FC, bundan önce Ocak 2026'da Parc des Princes'te aldığı 1-0'lık galibiyetle PSG'yi Fransa Kupası'ndan elemişti. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Paris FC ve PSG ikişer galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti.