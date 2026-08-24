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Paris Saint-Germain - Monaco maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Paris Saint-Germain
AS Monaco
1. Lig

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de Monaco ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

PSG, 4 Eylül 2026 Cuma günü Paris'teki Parc des Princes'te Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın iki devi de sezonun bu erken dönemindeki karşılaşmaya, şampiyonluk yarışında kritik puanlar alma hedefiyle çıkıyor. Monaco, Parc des Princes'e yaptığı bir önceki ziyarette elde ettiği başarıyı tekrarlamak isteyecek; Fransız ekibi, Mart 2026'da PSG'yi 3-1 mağlup etmişti.

GOAL, PSG - Monaco maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizin için derledi.

Paris Saint-Germain - Monaco Ligue 1 maçının başlama saati ne zaman?

PSG - Monaco maçı, Paris'teki Parc des Princes'te oynanacak ve Ligue 1 karşılaşması yukarıda belirtilen resmî saatte başlayacak.

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1. Lig - Hafta 3
Parc des Princes

Paris Saint-Germain - Monaco Ligue 1 bileti nasıl alınır?

Paris Saint-Germain - AS Monaco Ligue 1 maçının 4 Eylül 2026 Cuma günü biletlerini satın almak için şu adımları izleyin:

1. Resmî PSG bilet satış platformu

  • Birincil satış: Doğrudan satışları kontrol etmek için resmî PSG Bilet Ofisi'ni ziyaret edin. Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, genel satışlar başlamadan önce genellikle öncelikli erişim hakkı elde eder.
  • Resmî yeniden satış (Ticketplace): Standart koltuklar tükenirse, kulübün resmî ikincil pazarı olan PSG Ticketplace'i kullanın. Burada kombine sahipleri, doğrulanmış biletleri nominal bedel üzerinden veya düzenlenmiş piyasa fiyatlarıyla yeniden satışa sunar.

2. İkincil pazar yerleri ve satıcılar

Resmî biletler mevcut değilse, StubHub gibi toplayıcı platformlar üzerinden ikincil piyasa biletleri satın alabilirsiniz.

Paris Saint-Germain - Monaco Ligue 1 bilet fiyatları ne kadar?

Paris Saint-Germain - AS Monaco maçının, 4 Eylül 2026 tarihinde Parc des Princes'teki bilet fiyatları şu şekilde:

  • Resmî PSG Bilet Ofisi: Nominal değerli birincil biletleri doğrudan £75'ten başlayan fiyatlarla satın alın veya nominal değer/düzenlenmiş yeniden satışlar için PSG Ticketplace'e (resmî ikincil pazar yeri) erişin.
  • İkincil pazar yerleri ve toplayıcılar:StubHub gibi ikincil platformlardaki bilet seçeneklerini karşılaştırın (listelemeler £75 / 95 ABD doları'ndan başlıyor)
  • Resmî seyahat sağlayıcıları: Yetkili iş ortakları aracılığıyla maç bileti ve Paris konaklamasını birleştiren paketleri £239'dan başlayan fiyatlarla rezerve edin.

Paris Saint-Germain - Monaco Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain - Monaco form durumu

PSG, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması, Trophee des Champions'ta Lens'e karşı aldığı 1-0'lık yenilgiydi. Bu serideki en iyi sonucu ise UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 yenerek aldı. Ayrıca bir hazırlık maçında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı ve Mallorca'ya 3-0 kaybetti. PSG, bu beş maçta altı gol atarken altı gol yedi.

Monaco, son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu, Conference League elemelerinde Gornik Zabrze deplasmanında aldığı 2-3'lük galibiyetti. Ayrıca sezon öncesinde Liverpool'u 2-3 ve Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Tek yenilgisi Coventry City'ye karşı 2-0'lık skorla geldi. Monaco, söz konusu beş maçlık süreçte 10 gol attı ve yedi gol yedi.

PSG

PSG - Form

MUN
B1-1
AVL
K2-1
RCL
K1-0
REN
B2-2
LIL
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ASM

ASM - Form

COV
K2-0
GOR
K2-3
LEH
K0-1
GOR
K4-1
OM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Paris Saint-Germain - Monaco: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 6 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Monaco, Parc des Princes'te 3-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Monaco'nun iki, PSG'nin de iki galibiyeti bulunuyor; ayrıca Şubat 2026'da yine aynı statta oynanan 2-2'lik Şampiyonlar Ligi maçı da dahil olmak üzere bir beraberlik var. PSG'nin bu eşleşmedeki son dönemdeki en farklı sonucu ise Şubat 2025'te Ligue 1'de sahasında aldığı 4-1'lik galibiyetti.

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimAS Monaco
2
1
2
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
3
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
2
MS
Şampiyonlar Ligi
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
MS
1. Lig
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
MS
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
MS
10Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Paris Saint-Germain - Monaco puan durumu

Ligue 1 puan tablosunda PSG şu anda 14. sırada yer alırken, Monaco 11. basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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