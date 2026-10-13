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Paris Saint-Germain-Lyon maçının biletleri nasıl alınır? Ligue 1 bilet fiyatları, maç takvimi, son dakika satışları ve daha fazlası

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Paris Saint-Germain
Lyon
1. Lig

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de Lyon'la karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl temin edebileceğiniz.

Paris Saint-Germain, 25 Ekim 2026 Pazar günü Lyon'u Monaco'daki Stade Louis II'de ağırlayacak.

Fransız futbolunun en köklü kulüplerinden ikisi olan PSG ile Lyon arasındaki maçlar, Avrupa kupalarına katılım ve lig şampiyonluğu yarışı açısından önemli sonuçlar doğuran, büyük önem taşıyan karşılaşmalar oluyor. İki takımın Nisan 2026'da Parc des Princes'te oynadığı önceki Ligue 1 maçında Lyon, Paris ekibini deplasmanda 2-1 yenmişti.

Paris Saint-Germain-Lyon maçı için biletleri nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını GOAL anlatsın.

Paris Saint-Germain-Lyon Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris Saint-Germain, 25 Ekim 2026 Pazar günü Lyon'u Paris'teki Parc des Princes'te ağırlayacak.

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1. Lig - Hafta 8
Parc des Princes

Paris Saint-Germain-Lyon Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Paris Saint-Germain ile Olympique Lyonnais arasında Parc des Princes'te oynanacak Ligue 1 maçına bilet almak için bütçenize ve resmî satış kanalları ile ikincil bilet pazarları arasındaki tercihinize göre birkaç temel seçenek bulunuyor:

1. PSG'nin resmî bilet satış platformu

  • Standart biletler: PSG'nin resmî bilet satış sitesi, genel giriş biletlerini doğrudan satıyor. Lyon gibi rakiplere karşı oynanan önemli Ligue 1 maçlarının biletleri genellikle önce kulüp üyeleri ve kombine sahipleri tarafından hızla tüketiliyor.
  • Ticketplace (resmî yeniden satış): PSG'nin işlettiği resmî yeniden satış platformunda kombine sahipleri, koltuklarını piyasa fiyatından veya biletin ilk satış fiyatından, doğrulanmış mobil teslimatla güvenli biçimde yeniden satabiliyor.

2. İkincil bilet pazarları

  • İlk satıştaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında satıcıların biletleri listeleniyor. Bu pazarlardaki fiyatlar, koltuğun konumuna ve talebe göre değişebiliyor.

Paris Saint-Germain-Lyon Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Paris Saint-Germain ile Olympique Lyonnais arasında Parc des Princes'te oynanacak Ligue 1 maçının bilet fiyatları; koltuk kategorisine, ağırlama seçeneklerine ve bileti doğrudan mı yoksa ikincil pazarlardan mı aldığınıza göre önemli ölçüde değişiyor:

1. PSG'nin doğrudan sattığı resmî biletler

  • Genel giriş (standart tek maçlık biletler): Standart genel giriş biletleri, görüşü kısıtlı koltuklar dâhil kale arkası koltukları için 62 € fiyatından başlıyor.
  • Özel deneyim / Le Deck: Le Deck Estrade gibi premium teras ve sosyal ortamda maç izleme paketleri yaklaşık 110 € ile 129 € arasında başlayan fiyatlarla sunuluyor.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Espace des Trophées veya Espace International gibi resmî maç günü salonu ve ağırlama deneyimlerinin kişi başı fiyatı 556 € ile 622 € ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

İlk satıştaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, fiyatları talebe göre değişen biletler sunuyor:

  • Kategori 2 / üst tribünler (Virage Supérieur): Kale arkasındaki üst tribünlerin fiyatları genellikle 110 € ile 150 € arasında değişiyor.
  • Kategori 1 / alt tribünler ve saha kenarı (Tribune Inférieur / Longside): Sahanın yan tarafındaki veya sahaya daha yakın koltuklar genellikle 160 € ile 300 € ve üzeri fiyatlara satılıyor.
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: PSG-Lyon gibi önemli bir maçta orta fiyat aralığındaki koltukların ortalama piyasa fiyatı genellikle yaklaşık 250 € oluyor.

Paris Saint-Germain-Lyon Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain ve Lyon'un form durumu

PSG, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın üçünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında 20 Eylül'de Marseille'i Ligue 1'de 2-1 yenen Paris ekibi, bir önceki hafta sonu da Brest deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmüştü. Bu beş maçlık serinin daha önceki bölümünde Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti. Ancak Monaco karşısındaki yenilgi ve Lille beraberliği, ligdeki istikrarsızlığını gösterdi. PSG, bu beş maçta 12 gol atıp altı gol yedi.

Lyon ise son beş maçının üçünü kazanıp diğer ikisinde berabere kalarak bu karşılaşmaya moralli çıkıyor. Son maçında 19 Eylül'de Rennes'i 4-0 gibi farklı bir skorla yendi; bu serinin daha önceki bölümünde Auxerre'i de 3-1 mağlup etti. Lyon, beş maçta sekiz gol atıp yalnızca dört gol yedi ve son iki karşılaşmasında üst üste kalesini gole kapattı.

PSG

PSG - Form

ASM
K1-2
SLB
K6-1
B29
K0-1
OM
K1-2
LEM
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
OL

OL - Form

AJA
K3-1
PAR
B0-0
AND
K1-2
REN
K4-0
RCL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Paris Saint-Germain-Lyon: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması, 19 Nisan 2026'da Parc des Princes'te Lyon'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuç, Lyon'un rakibinden deplasmanda puan alabileceğini gösterdi. İki takım arasındaki son beş maçta Lyon üç, PSG ise iki galibiyet aldı. Paris ekibi, Aralık 2024'te evinde 3-1, Kasım 2025'te deplasmanda 3-2 kazandı. Maçlar çekişmeli geçerken Lyon, Mayıs 2024'te Coupe de France'da da 2-1'lik bir galibiyet elde etti.

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimLyon
4
0
1
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
MS
1. Lig
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
MS
1. Lig
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
MS
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
MS
Fransa Kupası
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
MS
12Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı5/5

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