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Paris Saint-Germain-Lorient maçı biletleri nasıl alınır? Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Paris Saint-Germain
Lorient
1. Lig

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de Lorient ile karşılaşacak. İşte maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Paris Saint-Germain, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Lorient'i Paris'teki Parc des Princes'te ağırlayacak.

Paris Saint-Germain ile Lorient arasında Mayıs 2026'da oynanan son Ligue 1 maçı, Parc des Princes'te heyecanlı bir 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında tüm kulvarlarda oynanan son beş maçta Paris Saint-Germain iki, Lorient ise bir galibiyet aldı. Diğer iki karşılaşma beraberlikle bitti.

Lorient-Rennes maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Paris Saint-Germain-Lorient Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris Saint-Germain-Lorient maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Paris'teki Parc des Princes'te başlayacak.

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1. Lig - Hafta 12
Parc des Princes

Paris Saint-Germain-Lorient Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Paris Saint-Germain-Lorient Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Nominal fiyatlı biletler için başlıca ve en güvenilir kaynak, Paris Saint-Germain'in resmî bilet satış platformu. Üyeler ve kayıtlı taraftarlar, doğrudan satışa çıkarılan biletleri, kulübün onayladığı yeniden satış seçeneklerini ve ağırlama paketlerini kontrol edebilir.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında sıklıkla bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Paris Saint-Germain-Lorient Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Paris Saint-Germain-Lorient Ligue 1 maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 35 € ile 110 € arasında değişir.
  • Kulüp üyelikleri / satışa çıkarılan biletler: Alt tribünün orta bölümlerindeki koltuklar için fiyatlar 150 € ve üzeri seviyelere yaklaşır.
  • Resmî ağırlama paketleri: VIP kategorisine bağlı olarak kişi başı genellikle yaklaşık 300 € ile 400 € ve üzeri fiyatlardan başlar.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

  • Standart yeniden satış / üst tribün: Üst tribünden veya kale arkasından görüş sunan koltuklar için fiyatlar yaklaşık 65 € ile 95 € arasında başlar.
  • Yan tribün ve üst segment yeniden satış: Fiyatlar, talebe ve sahaya yakınlığa bağlı olarak 110 € ile 220 € ve üzeri seviyelerde değişir.
  • VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Fiyatlar yaklaşık 300 €'dan başlar.

Paris Saint-Germain-Lorient Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain ve Lorient'in form durumu

PSG, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazanarak bu karşılaşmaya müthiş bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı evinde 4-2 yenen PSG, aynı dönemde aynı turnuvada Manchester City'yi deplasmanda da 4-2 mağlup etti. Ligue 1'de Strasbourg ve Le Mans karşısında aldığı galibiyetlerin yanı sıra Marsilya deplasmanındaki 2-1'lik galibiyet, farklı sınavlarda istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. PSG bu beş maçta 14 gol atıp altı gol yedi.

Lorient de son beş Ligue 1 maçında üç galibiyet ve iki beraberlik alıp hiç yenilmeyerek sağlam bir performans ortaya koydu. Son maçında Angers ile 0-0 berabere kalan Lorient, bu süreçte Monaco'yu ve Paris FC'yi de 1-0 yendi. Beş maçta dört gol atıp iki gol yemesi, savunmada düzenli ve aşılması zor bir takım olduğunu gösteriyor.

PSG

PSG - Form

STR
K1-3
BAR
K4-2
OL
K2-0
LEH
K1-5
VIL
K0-6
Atılan Gol (Yenilen Gol)
20/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FCL

FCL - Form

LEM
K2-1
PAR
K1-0
ASM
K1-0
SCO
B0-0
B29
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Paris Saint-Germain-Lorient: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mayıs 2026'da karşılaştı ve Parc des Princes'te oynanan Ligue 1 maçı 2-2 bitti. Bundan önce, Ekim 2025'te Lorient'in sahasında oynanan karşılaşma da 1-1 sonuçlandı. İki takım arasındaki son beş maçta PSG iki, Lorient bir galibiyet alırken iki maç berabere bitti. Bu süreçte PSG sekiz, Lorient ise yedi gol attı.

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimLorient
1
3
1
1. Lig
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Paris Saint-Germain
PSG
2
Lorient badge
Lorient
FCL
2
MS
1. Lig
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Lorient
FCL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
MS
1. Lig
Lorient badge
Lorient
FCL
1
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Paris Saint-Germain
PSG
4
MS
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
Lorient badge
Lorient
FCL
0
MS
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lorient badge
Lorient
FCL
3
MS
8Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

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