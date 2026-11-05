Paris Saint-Germain, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Lorient'i Paris'teki Parc des Princes'te ağırlayacak.

Paris Saint-Germain ile Lorient arasında Mayıs 2026'da oynanan son Ligue 1 maçı, Parc des Princes'te heyecanlı bir 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında tüm kulvarlarda oynanan son beş maçta Paris Saint-Germain iki, Lorient ise bir galibiyet aldı. Diğer iki karşılaşma beraberlikle bitti.

Lorient-Rennes maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Paris Saint-Germain-Lorient Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris Saint-Germain-Lorient maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Paris'teki Parc des Princes'te başlayacak.

1. Lig - Hafta 12 28 Kas 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain-Lorient Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Paris Saint-Germain-Lorient Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Nominal fiyatlı biletler için başlıca ve en güvenilir kaynak, Paris Saint-Germain'in resmî bilet satış platformu. Üyeler ve kayıtlı taraftarlar, doğrudan satışa çıkarılan biletleri, kulübün onayladığı yeniden satış seçeneklerini ve ağırlama paketlerini kontrol edebilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında sıklıkla bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Paris Saint-Germain-Lorient Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Paris Saint-Germain-Lorient Ligue 1 maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 35 € ile 110 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişir. Kulüp üyelikleri / satışa çıkarılan biletler: Alt tribünün orta bölümlerindeki koltuklar için fiyatlar 150 € ve üzeri seviyelere yaklaşır.

Alt tribünün orta bölümlerindeki koltuklar için fiyatlar seviyelere yaklaşır. Resmî ağırlama paketleri: VIP kategorisine bağlı olarak kişi başı genellikle yaklaşık 300 € ile 400 € ve üzeri fiyatlardan başlar.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Standart yeniden satış / üst tribün: Üst tribünden veya kale arkasından görüş sunan koltuklar için fiyatlar yaklaşık 65 € ile 95 € arasında başlar.

Üst tribünden veya kale arkasından görüş sunan koltuklar için fiyatlar yaklaşık arasında başlar. Yan tribün ve üst segment yeniden satış: Fiyatlar, talebe ve sahaya yakınlığa bağlı olarak 110 € ile 220 € ve üzeri seviyelerde değişir.

Fiyatlar, talebe ve sahaya yakınlığa bağlı olarak seviyelerde değişir. VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Fiyatlar yaklaşık 300 €'dan başlar.

Paris Saint-Germain-Lorient Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain ve Lorient'in form durumu

PSG, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazanarak bu karşılaşmaya müthiş bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı evinde 4-2 yenen PSG, aynı dönemde aynı turnuvada Manchester City'yi deplasmanda da 4-2 mağlup etti. Ligue 1'de Strasbourg ve Le Mans karşısında aldığı galibiyetlerin yanı sıra Marsilya deplasmanındaki 2-1'lik galibiyet, farklı sınavlarda istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. PSG bu beş maçta 14 gol atıp altı gol yedi.

Lorient de son beş Ligue 1 maçında üç galibiyet ve iki beraberlik alıp hiç yenilmeyerek sağlam bir performans ortaya koydu. Son maçında Angers ile 0-0 berabere kalan Lorient, bu süreçte Monaco'yu ve Paris FC'yi de 1-0 yendi. Beş maçta dört gol atıp iki gol yemesi, savunmada düzenli ve aşılması zor bir takım olduğunu gösteriyor.

Paris Saint-Germain-Lorient: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mayıs 2026'da karşılaştı ve Parc des Princes'te oynanan Ligue 1 maçı 2-2 bitti. Bundan önce, Ekim 2025'te Lorient'in sahasında oynanan karşılaşma da 1-1 sonuçlandı. İki takım arasındaki son beş maçta PSG iki, Lorient bir galibiyet alırken iki maç berabere bitti. Bu süreçte PSG sekiz, Lorient ise yedi gol attı.