Paris Saint-Germain - Le Mans biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Paris Saint-Germain, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Paris'teki Parc des Princes'te Le Mans ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak PSG, bu eşleşmede belirgin bir üstünlüğe sahip ve iki takım arasındaki önceki beş resmi maçın dördünü kazandı. İki ekibin son resmi karşılaşması Şubat 2025'te Fransa Kupası'nda oynandı ve Paris Saint-Germain deplasmanda 2-0 galip geldi.

GOAL, Paris Saint-Germain ile Le Mans arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Paris Saint-Germain - Le Mans Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris Saint-Germain - Le Mans maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Paris'teki Parc des Princes'te oynanacak.

1. Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain - Le Mans Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Paris Saint-Germain - Le Mans FC maçının biletlerini 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Parc des Princes'teki karşılaşma için satın almak adına, ana satın alma seçeneklerinde şu adımları izleyin:

1. Resmî PSG bilet satış sitesi

Tek maçlık doğrudan biletler: Paris Saint-Germain'in resmî bilet satış portalını ziyaret edin ( billetterie.psg.fr ).

Resmî yeniden satış (Ticketplace): Standart genel satış biletleri tükenmişse PSG, resmî sitesinde Ticketplace adlı entegre bir yeniden satış platformu işletiyor. Kombine bilet sahipleri koltuklarını burada güvenli şekilde, düzenlenmiş nominal fiyatlar üzerinden listeleyebiliyor.

2. Resmî bilet ve seyahat paketleri

Paris'e yurt dışından geliyorsanız, yetkili seyahat ortakları kapsamlı taraftar paketleri sunuyor. Bu paketler genellikle resmî bir Kategori 1 veya Kategori 2 maç biletiyle birlikte yerel otel konaklaması ve kahvaltı seçeneklerini içeriyor.

3. VIP ve ağırlama deneyimleri

Stadyum salonlarına, maç öncesi ikrama ve premium koltuklara erişim için resmî PSG bilet satış sitesindeki VIP Offers sekmesine gidin veya yetkili acenteler üzerinden ağırlama paketlerini seçin.

4. İkincil bilet platformları

Kulüp üzerinden doğrudan bilet alamazsanız, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında taraftarlar tarafından satışa çıkarılan yeniden satış biletleri listelenir. Üçüncü taraf pazar yerlerindeki fiyatların satıcılar tarafından belirlendiğini ve resmî nominal fiyatın üzerinde ya da altında olabileceğini unutmayın.

Paris Saint-Germain - Le Mans Ligue 1 biletleri ne kadar?

Parc des Princes'teki Paris Saint-Germain - Le Mans FC maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

1. Resmî doğrudan biletler ve Ticketplace

Standart tek maçlık biletler: Resmî PSG gişesi üzerinden doğrudan alınan nominal fiyatlı tek maçlık biletler, genel satış üst kat koltukları veya görüşü kısıtlı koltuklar için 45 € 'dan başlıyor.

Orta kat ve merkezi koltuklar: Kategori 1 ve yan tribün biletleri, sahaya yakınlık ve görüş açısına bağlı olarak genellikle 75 € ile 150 € arasında değişiyor.

2. VIP ve ağırlama paketleri

Ağırlama salonları: Maç öncesi ikram, açık bar ve VIP lounge erişimi içeren premium bilet paketleri kişi başı 449 € 'dan başlıyor.

3. İkincil bilet platformları

StubHub gibi ikincil pazar yerlerindeki yeniden satış biletleri, talebe bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor.

Giriş seviyesi yeniden satış: Doğrulanmış ikincil platformlarda başlangıç fiyatları genel olarak 70 € ile 85 € civarında oluyor.

Ortalama yeniden satış fiyatı: Standart koltuklar için ortalama piyasa fiyatı 140 € ile 180 € arasında değişiyor.

Paris Saint-Germain - Le Mans Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain - Le Mans form durumu

PSG bu maça, tüm kulvarlarda oynadığı son beş karşılaşmada aldığı bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetlik performansla çıkıyor. Son sonuç, Ligue 1'de sahasında Monaco'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgiydi. Bu mağlubiyet, Lille (2-2) ve Rennes (2-2) beraberliklerinin ardından geldi. Bu süreçteki tek galibiyet ise UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'ya karşı 2-1 alındı. PSG, söz konusu beş maçta sekiz gol atarken yedi gol yedi ve bu savunma performansı teknik ekibi endişelendirecektir.

Le Mans, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Ligue 1'de Nice deplasmanında 1-1 berabere bitti, sezonun daha önceki bölümünde de Brest deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Rennes'e karşı alınan 3-2'lik yenilgi, son dönemdeki en ağır mağlubiyeti oldu. Le Mans, bu beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Paris Saint-Germain - Le Mans: Son karşılıklı maç karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Şubat 2025'te Fransa Kupası'nda oynandı ve Paris Saint-Germain, Le Mans deplasmanında 2-0 kazandı. Kayıtlardaki beş karşılaşmada PSG, Le Mans'ın bir galibiyetine karşı üç galibiyetle açık üstünlüğe sahip, veri setinde ayrıca PSG'nin bir galibiyeti daha bulunuyor. PSG, bu karşılaşmalarda 11 gol attı ve sadece bir gol yedi.