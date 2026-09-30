PSG, 20 Ekim 2026 Salı günü Paris'teki Parc des Princes'te Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki rekabet, 2017'de Barcelona'nın efsanevi 6-1'lik "Remontada" geri dönüşü ve PSG'nin 2021 ile 2024'te Barcelona deplasmanında aldığı belirleyici 4-1'lik galibiyetler dahil olmak üzere ikonik eleme turu eşleşmeleriyle ünlü. İki takımın 2025-26 lig aşamasındaki son Şampiyonlar Ligi buluşmasında PSG, İspanya'da Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
Bırakın GOAL PSG - Barcelona maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.
Paris Saint-Germain - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?
PSG - Barcelona maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Paris'teki Parc des Princes'te başlayacak.
Paris Saint-Germain - Barcelona Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?
Parc des Princes'te oynanacak Paris Saint-Germain - FC Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak istiyorsanız, şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:
1. Resmî PSG bilet portalı (Billetterie PSG)
- Genel satış: Paris Saint-Germain'in resmî bilet satış sitesinde ücretsiz bir taraftar hesabı oluşturabilirsiniz. Biletler "Grand Public" aşamasına ulaştığında herkes onları doğrudan liste fiyatı üzerinden satın alabilir.
- Red & Blue önceliği: Red & Blue üyeliğiniz varsa, biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli satış penceresinde erken erişim hakkı elde edersiniz.
2. Deplasman taraftarı bölümü (FC Barcelona)
- Deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan FC Barcelona tarafından dağıtılır. Bunlar genellikle resmî Barça kulüp üyeleri ve kayıtlı taraftar grupları (penyes) için ayrılır.
Paris Saint-Germain - Barcelona Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?
Parc des Princes'te oynanacak Paris Saint-Germain - FC Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına ve oturma kategorisine göre değişiklik gösterir:
1. Resmî birincil satışlar (PSG bilet portalı)
- Kategori 4 / üst kat: Yaklaşık 70 € - 120 €
- Kategori 2 & 3 / orta kat: Yaklaşık 130 € - 250 €
- Kategori 1 / ana tribün yan blok: Yaklaşık 260 € - 450 €
- VIP & hospitality paketleri:550 € ile 1.200 €+'dan başlayan fiyatlarla
2. İkincil pazar ve toplayıcı platformlar
- Son derece yüksek talep nedeniyle, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar genellikle üst kat veya görüşü kısıtlı koltuklar için 250 € - 320 €'dan başlıyor, ortalama koltuk fiyatları 500 € - 650 € civarında seyrediyor ve premium koltuklar 1.000 €'yu aşıyor.
Paris Saint-Germain - Barcelona Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey
Paris Saint-Germain - Barcelona form durumu
PSG son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alarak inişli çıkışlı sonuçlar elde etti. Son maçında Ligue 1'de Brest deplasmanında 1-0 kazanan ekip, iç sahada Monaco'ya 1-2 yenilmesi ve Lille ile Rennes karşısında üst üste aldığı beraberliklerle, yurt içi kampanyasını tanımlayan istikrarsızlığı ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında alınan 6-1'lik galibiyet bu beş maçlık süreçteki en ikna edici performans olarak öne çıkarken, takım bu seride toplam 11 gol atıp sekiz gol yedi.
Barcelona ise durdurulamaz bir form grafiği yakaladı; son beş maçının tamamını kazandı, 21 gol attı ve kalesinde 10 gol gördü. Son sonucu Racing Santander karşısında alınan 7-2'lik galibiyet olan Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1, LaLiga'da ise Valencia'yı 5-0 mağlup etti. İki kulvarda üst üste gelen beş galibiyet, önemli ölçüde güvenle ve hücum akıcılığıyla oynayan bir kadroya işaret ediyor.
Paris Saint-Germain - Barcelona: Son karşılaşmaların bilançosu
Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 1 Ekim 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde oynandı; Barcelona'nın ev sahipliği yaptığı maçı PSG 2-1 kazandı. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son beş karşılaşmada daha güçlü karne PSG'ye ait; Fransız ekibi üç galibiyet alırken Barcelona bir kez kazandı ve bir maç berabere bitti. PSG özellikle deplasman ayaklarında etkili oldu; Nisan 2024 ve Şubat 2021'de Camp Nou'da iki kez 4-1 kazandı. Ancak Barcelona da aynı çift ayaklı eşleşmede Nisan 2024'te Parc des Princes'te 3-2 galip gelmişti.
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