PSG, 20 Ekim 2026 Salı günü Paris'teki Parc des Princes'te Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki rekabet, 2017'de Barcelona'nın efsanevi 6-1'lik "Remontada" geri dönüşü ve PSG'nin 2021 ile 2024'te Barcelona deplasmanında aldığı belirleyici 4-1'lik galibiyetler dahil olmak üzere ikonik eleme turu eşleşmeleriyle ünlü. İki takımın 2025-26 lig aşamasındaki son Şampiyonlar Ligi buluşmasında PSG, İspanya'da Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Bırakın GOAL PSG - Barcelona maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.

Paris Saint-Germain - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

PSG - Barcelona maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Paris'teki Parc des Princes'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 20 Eki 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain - Barcelona Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Parc des Princes'te oynanacak Paris Saint-Germain - FC Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almak istiyorsanız, şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmî PSG bilet portalı (Billetterie PSG)

Genel satış: Paris Saint-Germain'in resmî bilet satış sitesinde ücretsiz bir taraftar hesabı oluşturabilirsiniz. Biletler "Grand Public" aşamasına ulaştığında herkes onları doğrudan liste fiyatı üzerinden satın alabilir.

Red & Blue önceliği: Red & Blue üyeliğiniz varsa, biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli satış penceresinde erken erişim hakkı elde edersiniz.

2. Deplasman taraftarı bölümü (FC Barcelona)

Deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan FC Barcelona tarafından dağıtılır. Bunlar genellikle resmî Barça kulüp üyeleri ve kayıtlı taraftar grupları (penyes) için ayrılır.

Paris Saint-Germain - Barcelona Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Parc des Princes'te oynanacak Paris Saint-Germain - FC Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına ve oturma kategorisine göre değişiklik gösterir:

1. Resmî birincil satışlar (PSG bilet portalı)

Kategori 4 / üst kat: Yaklaşık 70 € - 120 €

Kategori 2 & 3 / orta kat: Yaklaşık 130 € - 250 €

Kategori 1 / ana tribün yan blok: Yaklaşık 260 € - 450 €

VIP & hospitality paketleri:550 € ile 1.200 €+ 'dan başlayan fiyatlarla

2. İkincil pazar ve toplayıcı platformlar

Son derece yüksek talep nedeniyle, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar genellikle üst kat veya görüşü kısıtlı koltuklar için 250 € - 320 € 'dan başlıyor, ortalama koltuk fiyatları 500 € - 650 € civarında seyrediyor ve premium koltuklar 1.000 € 'yu aşıyor.

Paris Saint-Germain - Barcelona Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain - Barcelona form durumu

PSG son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alarak inişli çıkışlı sonuçlar elde etti. Son maçında Ligue 1'de Brest deplasmanında 1-0 kazanan ekip, iç sahada Monaco'ya 1-2 yenilmesi ve Lille ile Rennes karşısında üst üste aldığı beraberliklerle, yurt içi kampanyasını tanımlayan istikrarsızlığı ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında alınan 6-1'lik galibiyet bu beş maçlık süreçteki en ikna edici performans olarak öne çıkarken, takım bu seride toplam 11 gol atıp sekiz gol yedi.

Barcelona ise durdurulamaz bir form grafiği yakaladı; son beş maçının tamamını kazandı, 21 gol attı ve kalesinde 10 gol gördü. Son sonucu Racing Santander karşısında alınan 7-2'lik galibiyet olan Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1, LaLiga'da ise Valencia'yı 5-0 mağlup etti. İki kulvarda üst üste gelen beş galibiyet, önemli ölçüde güvenle ve hücum akıcılığıyla oynayan bir kadroya işaret ediyor.

Paris Saint-Germain - Barcelona: Son karşılaşmaların bilançosu

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 1 Ekim 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde oynandı; Barcelona'nın ev sahipliği yaptığı maçı PSG 2-1 kazandı. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son beş karşılaşmada daha güçlü karne PSG'ye ait; Fransız ekibi üç galibiyet alırken Barcelona bir kez kazandı ve bir maç berabere bitti. PSG özellikle deplasman ayaklarında etkili oldu; Nisan 2024 ve Şubat 2021'de Camp Nou'da iki kez 4-1 kazandı. Ancak Barcelona da aynı çift ayaklı eşleşmede Nisan 2024'te Parc des Princes'te 3-2 galip gelmişti.