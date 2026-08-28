Paris FC, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Paris'teki Stade Jean Bouin'de Strasbourg'u ağırlayacak.

İki takım, en son Mart 2026'daki lig karşılaşmalarında 0-0 berabere kalmıştı. Sezonun erken dönemindeki puan durumu açısından önem taşıyan bu maçta iki kulüp de kritik üç puanı almayı hedefleyecek.

GOAL, Paris FC - Strasbourg maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizin için derledi.

Paris FC - Strasbourg Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris FC - Strasbourg maçı, Paris'teki Stade Jean Bouin'de oynanacak.

1. Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Paris FC - Strasbourg Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

19 Eylül 2026'da oynanacak Paris FC - Strasbourg Ligue 1 maçı için biletleri, birkaç birincil ve ikincil bilet platformu üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi kulüp internet sitesi: Ana kaynak, Paris FC'nin resmi bilet satış portalı (billetterie.parisfc.fr). Stade Jean-Bouin'deki maçlar için ev sahibi takım biletleri doğrudan genel taraftarlara burada satışa sunuluyor.

Resmi VIP bilet satışı: Ağırlama veya VIP lounge seçenekleri için biletler, resmi olarak Official-VIP (official-vip.fr) üzerinden satılıyor.

İkincil bilet pazar yerleri: Resmi standart koltuklar tükenirse, StubHub gibi ikincil karşılaştırma ve yeniden satış sitelerinde bilet bulunabiliyor.

Paris FC - Strasbourg Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Jean-Bouin'de oynanacak Paris FC - Strasbourg Ligue 1 maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

Standart genel giriş: Kulübün resmi internet sitesi üzerinden alınan birincil biletler, genel oturma düzeni için yaklaşık 17 € ile 25 € arasında başlıyor.

İkincil pazar yeri: StubHub gibi yeniden satış ve satıcı platformlarında standart koltuklar şu anda bilet başına 38 € ile 60 € arasında listeleniyor.

Premium ve ağırlama seçenekleri: Kategori 1 yan çizgi koltukları, premium konumlar ve VIP maç günü paketleri, lounge erişimi ve görüş açısına bağlı olarak 75 € ile 150 €+ arasında değişiyor.

Paris FC - Strasbourg Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Paris FC - Strasbourg form durumu

Paris FC, son beş maçında galibiyet alamadı; bu süreçte bir beraberlik ve dört yenilgi yaşadı. Bu serideki tek resmi maçında 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Troyes ile 0-0 berabere kaldı. Bundan önce Angers'ya 3-2 kaybetti ve hazırlık döneminde Mainz 05'e 4-0 mağlup oldu. VfB Stuttgart ve Como ile oynanan iki 2-2'lik beraberlik de bu tabloyu tamamlıyor. Paris FC, söz konusu beş maçta dört gol atarken kalesinde dokuz gol gördü.

Strasbourg'un son dönemdeki karnesi de benzer şekilde zorlu. Son beş maçının sadece birini kazandı; bu da Newcastle United ile oynanan hazırlık maçındaki 1-1'lik beraberlikti. Ligue 1 sezonuna 21 Ağustos'ta Marseille'e 4-0 yenilerek başladı. Ayrıca Freiburg'a iki kez kaybetti ve Elversberg karşısında 5-2 mağlup oldu. Strasbourg, bu beş maçlık süreçte 13 gol yerken dört gol attı.

Paris FC - Strasbourg: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki en son karşılaşma, 15 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı. Strasbourg'un ev sahipliği yaptığı maç 0-0 sona erdi. Bundan önce Paris FC, Eylül 2025'te Stade Jean Bouin'de Strasbourg'u konuk etmiş ve Strasbourg mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. 2014 ve 2015'te Ligue 3'te oynanan üç fikstürün de dahil olduğu kayıtlardaki son beş karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet aldı ve bir maç berabere bitti.