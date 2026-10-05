Paris FC, 18 Ekim 2026 Pazar günü Paris'teki Stade Jean Bouin'de Rennes'i konuk edecek.

2025-26 sezonundaki önceki karşılaşmalarda iki takım galibiyetleri paylaştı; Rennes önce Paris FC deplasmanında 1-0 kazandı, ardından Roazhon Park'taki rövanşta 2-1'lik galibiyet aldı. Paris FC, Lyon ve Marsilya gibi Fransa'nın üst düzey takımlarına karşı aldığı son olumlu sonuçlar da dahil olmak üzere güçlü iç saha performanslarıyla bu maça çıkıyor.

Bırakın GOAL, Paris FC ile Rennes arasındaki maç için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, bilet alımıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.

Paris FC - Rennes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris FC ile Rennes maçı, Paris'teki Stade Jean Bouin'de başlayacak.

1. Lig - Hafta 7 18 Eki 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Paris FC - Rennes Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Jean-Bouin'de oynanacak Paris FC - Rennes Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına şu temel yolları izleyebilirsiniz:

1. Resmî Paris FC bilet satış portalı Bilet satın almanın en güvenli ve en güvenilir yolu, doğrudan Paris FC'nin resmî bilet satış sitesi üzerinden işlem yapmaktır.

Kulüp üyeliği / öncelikli erişim: Resmî kulüp üyeleri veya kombine sahipleri, genel satış başlamadan önce çoğu zaman öncelikli erişim elde eder.

Genel satışın açılması: Kalan koltuklar, maç gününe daha yakın bir tarihte genel satışa sunulur. İşleminizi tamamlamak ve dijital maç biletlerinizi indirmek için ücretsiz bir çevrimiçi hesap oluşturmanız gerekir.

2. Deplasman tribünü bölümü (Rennes taraftarları için) Rennes'i desteklemek için deplasman taraftarı bölümünde oturmak istiyorsanız, biletler genellikle doğrudan Stade Rennais FC'nin resmî bilet sistemi veya organize taraftar grupları aracılığıyla dağıtılır.

Paris FC - Rennes Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Jean-Bouin'de oynanacak Paris FC - Stade Rennais FC Ligue 1 maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

Resmî doğrudan biletler (Paris FC gişesi)

Ücretsiz / promosyonlu giriş: Paris FC, standart iç saha maçlarında genel girişi dikkat çekici şekilde ücretsiz ya da sembolik fiyatlardan başlayan seviyelerde sunmuştur. Buna, stadyumun belirli bölümlerindeki standart koltuklar için €0-€10 gibi fiyatlar da dahildir.

Standart / premium koltuklar: Normal kategori koltuklar, orta düzey Ligue 1 maçları için genellikle 15 € ile 40 € arasında değişir.

Yeniden satış ve ikincil pazar platformları

Birincil bilet satış dönemleri kapandığında, StubHub gibi ikincil bilet platformları taraftarlara maç günü için bilet alma konusunda ikinci bir fırsat sunar.

Başlangıç fiyatı: Yeniden satıştaki giriş seviyesi biletler, standart kategori koltuklar için genellikle 30 € ile 35 € civarında başlar (~35 ABD doları).

Ortalama fiyat: Doğrulanmış ikincil platformlardaki ortalama ilanlar, koltuğun konumu, görüş açısı ve talebe bağlı olarak genellikle 60 € ile 70 € arasında değişir (~70-75 ABD doları).

Paris FC - Rennes Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Paris FC - Rennes form durumu

Paris FC, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son sonucu 12 Eylül'de Lyon ile 0-0 berabere kalmak oldu; 6 Eylül'de ise deplasmanda Marsilya'yı 3-2 mağlup etti. Beş maçlık bu süreçte Paris FC beş gol attı ve üç gol yedi. Takım, Ligue 1'de son dört maçında yenilmedi.

Rennes, son beş maçının üçünü kazandı ve yer aldığı her kulvarda birer beraberlik aldı. Takımın son sonucu 16 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile 0-0 berabere kalmak oldu; ondan önce ise 11 Eylül'de Ligue 1'de Marsilya'yı 1-0 mağlup etti. Rennes son beş maçında sekiz gol attı ve dört gol yedi, ayrıca tüm kulvarlarda oynadığı son dört karşılaşmada yenilgi almadı.

Paris FC - Rennes: Son kafa kafaya karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma, 10 Mayıs 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Rennes sahasında 2-1 kazandı. Ondan önce Paris FC, Kasım 2025'te Stade Jean Bouin'de Rennes'i 1-0 mağlup etti. Kayıtlardaki bu iki karşılaşmada her iki tarafın da birer galibiyeti bulunuyor.