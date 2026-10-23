Paris FC-Monaco maçına bilet nasıl alınır? Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İki takımın 10 Nisan 2026'da aynı stadyumda oynadığı son lig maçında Paris FC, Monaco'yu 4-1 mağlup etti. Her iki takım da Ligue 1 sezonunun ilk ve orta dönemleri arasındaki bu süreçte puan tablosunda üst sıralara tırmanmak için kritik puanlar almak istiyor.

Paris FC-Monaco maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Paris FC-Monaco Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris FC-Monaco maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Paris'teki Stade Jean Bouin'de başlayacak.

1. Lig - Hafta 9 1 Kas 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Paris FC-Monaco Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Stade Jean-Bouin'de oynanacak Paris FC-AS Monaco Ligue 1 maçı için bilet almak isteyenlerin birkaç temel seçeneği var:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî satış kanalları: İlk satışa sunulan biletler, kulüp üyelerine tanınan öncelikli satış dönemleri ve genel satıştaki biletlerin durumu için doğrudan Paris FC'nin resmî bilet satış portalını kontrol edebilirsiniz.

Deplasman tribünü biletleri: AS Monaco'yu destekliyorsanız deplasmana gidecek taraftarlara ayrılan biletler için bazen Monaco'nun resmî bilet satış kanalları üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart maç biletleri genellikle StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir.

Paris FC-Monaco Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Paris FC-AS Monaco Ligue 1 maçı için bilet seçenekleri ve tahmini fiyatlar kategoriye göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Stade Jean-Bouin'de oynanan standart lig maçlarında normal satış fiyatlı biletler, genel taraftar alanları veya kale arkası tribünleri için genellikle yaklaşık 15 € ile 25 € arasında değişirken, uzun kenardaki özel konumlar için 40 € ile 70 € arasına çıkıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Kale arkası / Kategori 4: Fiyatlar genellikle 25 € ile 50 € civarından başlıyor.

Tribune Eiffel / Kategori 1: Fiyatlar genellikle 60 € ile 90 € arasında değişiyor.

Uzun kenar orta bölüm / VIP / Premium: Fiyatlar 110 € ile 150 € üzeri arasında değişebiliyor.

Paris FC-Monaco Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Paris FC ve Monaco'nun form durumu

Paris FC, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; bu süreçte hiç yenilmedi. Son maçında 19 Eylül'de evinde Strasbourg'u 2-1 yendi. Eylül ayının başlarında ise deplasmanda Marseille'i 2-3 mağlup etti. Nice karşısındaki 3-0'lık galibiyetin de yer aldığı bu beş maçta Paris FC sekiz gol atıp dört gol yedi.

Monaco, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son maçında 18 Eylül'de Lens deplasmanında 2-1 galip geldi. Ayrıca 4 Eylül'de Ligue 1'de PSG'yi deplasmanda 1-2 yendi. Conference League elemelerinde Gornik Zabrze karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin de yer aldığı bu beş maçta Monaco on gol atıp dört gol yedi.

Paris FC-Monaco: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç, 10 Nisan 2026'da Stade Jean Bouin'de oynandı ve Paris FC'nin Ligue 1'deki 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce, Paris FC'nin Kasım 2025'te Monako Prensliği'ne yaptığı ziyarette Monaco 1-0 kazandı. Veri kümesinde kayıtlı üç karşılaşmada Paris FC iki, Monaco ise bir galibiyet aldı.