Paris FC, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Paris'teki Stade Jean Bouin'de Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, Fransa futbolunun yerleşik güçlü ekiplerinden birine karşı kendini kanıtlamayı hedefleyen Paris FC için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Taraftarlar ve analistler, cuma gecesi ışıkları altında sahadaki taktik mücadelenin nasıl şekilleneceğini yakından takip edecek.

GOAL, Paris FC ile Lyon arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz konusunda, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Paris FC - Lyon Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris FC ile Lyon arasındaki maç, Paris'teki Stade Jean Bouin'de oynanacak ve kesin başlama saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

1. Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

Paris FC - Lyon Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

12 Eylül 2026'da oynanacak Paris FC - Lyon Ligue 1 karşılaşması için bilet almak adına şu standart bilet satış kanallarını takip edebilirsiniz:

Resmi kulüp kanalları: Biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını, kulüp üyeliği dönemlerini ve ev sahibi kulüp tarafından doğrudan yapılan genel satışları kontrol etmek için Paris FC'nin resmi internet sitesini ziyaret edin.

Stadyum gişesi: Maç günü öncesindeki uygunluk durumuna bağlı olarak biletler zaman zaman doğrudan Stade Jean-Bouin gişesinden satın alınabilir.

İkincil pazar yerleri: Biletler resmi birincil satış kanalları üzerinden tükenirse, StubHub gibi platformlarda üçüncü taraf satıcıların koltuk ilanları yer alır.

Paris FC - Lyon Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Paris FC - Lyon form durumu

Paris FC, son beş maçında galibiyet alamadı ve bu süreçte bir beraberlik ile dört mağlubiyet yaşadı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Troyes ile 0-0 berabere kalması oldu. Bundan önce Angers'ya 3-2 kaybettiler ve sezon öncesi hazırlık maçlarında Mainz 05'e 4-0 mağlup oldular. Paris FC bu beş maçta dört gol atıp dokuz gol yedi; VfB Stuttgart ve Como karşısında alınan, ikisi de 2-2 biten beraberlikler ise moral veren tek sonuçlar oldu.

Lyon, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 22 Ağustos'ta Ligue 1'de deplasmanda Toulouse'u 2-0 mağlup etti, ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde Sparta Prague'ı 3-0 yendi. Sezon öncesinde Real Betis'e karşı alınan 4-0'lık yenilgi bu serinin en düşük noktasıydı. Lyon, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Fenerbahce ile 1-1 berabere kaldı ve ilk maçta Sparta Prague'a 2-1 kaybetti, ardından bu eşleşmeyi çevirdi.

Paris FC - Lyon: Yakın dönem ikili rekabet

Paris FC ile Lyon arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı; Lyon'un ev sahipliği yaptığı maç 1-1 sona erdi. Ondan önce Paris FC, Ekim 2025'te Lyon'u Stade Jean Bouin'de ağırladı ve taraflar 3-3'lük beraberlikte toplam altı gol paylaştı. Bu veri setinde kayıtlı olan tek diğer karşılaşma ise Aralık 2021'de Coupe de France'ta, yine Paris FC sahasında oynanan 0-0'lık beraberlikti. Üç maç sonunda iki taraf da galibiyet alamadı.

Paris FC - Lyon puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Lyon dördüncü sırada yer alırken, Paris FC on ikinci basamakta bulunuyor.