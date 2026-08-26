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Paris FC - Lyon maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Paris FC
Lyon
1. Lig

Paris FC, Ligue 1'de Lyon ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Paris FC, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Paris'teki Stade Jean Bouin'de Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, Fransa futbolunun yerleşik güçlü ekiplerinden birine karşı kendini kanıtlamayı hedefleyen Paris FC için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Taraftarlar ve analistler, cuma gecesi ışıkları altında sahadaki taktik mücadelenin nasıl şekilleneceğini yakından takip edecek.

GOAL, Paris FC ile Lyon arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz konusunda, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Paris FC - Lyon Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris FC ile Lyon arasındaki maç, Paris'teki Stade Jean Bouin'de oynanacak ve kesin başlama saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

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1. Lig - Hafta 4
Stade Jean Bouin

Paris FC - Lyon Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

12 Eylül 2026'da oynanacak Paris FC - Lyon Ligue 1 karşılaşması için bilet almak adına şu standart bilet satış kanallarını takip edebilirsiniz:

  • Resmi kulüp kanalları: Biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını, kulüp üyeliği dönemlerini ve ev sahibi kulüp tarafından doğrudan yapılan genel satışları kontrol etmek için Paris FC'nin resmi internet sitesini ziyaret edin.
  • Stadyum gişesi: Maç günü öncesindeki uygunluk durumuna bağlı olarak biletler zaman zaman doğrudan Stade Jean-Bouin gişesinden satın alınabilir.
  • İkincil pazar yerleri: Biletler resmi birincil satış kanalları üzerinden tükenirse, StubHub gibi platformlarda üçüncü taraf satıcıların koltuk ilanları yer alır.

Paris FC - Lyon Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Paris FC - Lyon form durumu

Paris FC, son beş maçında galibiyet alamadı ve bu süreçte bir beraberlik ile dört mağlubiyet yaşadı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Troyes ile 0-0 berabere kalması oldu. Bundan önce Angers'ya 3-2 kaybettiler ve sezon öncesi hazırlık maçlarında Mainz 05'e 4-0 mağlup oldular. Paris FC bu beş maçta dört gol atıp dokuz gol yedi; VfB Stuttgart ve Como karşısında alınan, ikisi de 2-2 biten beraberlikler ise moral veren tek sonuçlar oldu.

Lyon, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 22 Ağustos'ta Ligue 1'de deplasmanda Toulouse'u 2-0 mağlup etti, ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde Sparta Prague'ı 3-0 yendi. Sezon öncesinde Real Betis'e karşı alınan 4-0'lık yenilgi bu serinin en düşük noktasıydı. Lyon, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Fenerbahce ile 1-1 berabere kaldı ve ilk maçta Sparta Prague'a 2-1 kaybetti, ardından bu eşleşmeyi çevirdi.

PAR

PAR - Form

M05
K4-0
SCO
K3-2
TRO
B0-0
NCE
K3-0
OM
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
OL

OL - Form

FB
B1-1
TFC
K0-2
FB
K1-2
LEH
B1-1
AJA
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Paris FC - Lyon: Yakın dönem ikili rekabet

Paris FC ile Lyon arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı; Lyon'un ev sahipliği yaptığı maç 1-1 sona erdi. Ondan önce Paris FC, Ekim 2025'te Lyon'u Stade Jean Bouin'de ağırladı ve taraflar 3-3'lük beraberlikte toplam altı gol paylaştı. Bu veri setinde kayıtlı olan tek diğer karşılaşma ise Aralık 2021'de Coupe de France'ta, yine Paris FC sahasında oynanan 0-0'lık beraberlikti. Üç maç sonunda iki taraf da galibiyet alamadı.

Kafa Kafaya

Paris FCÇizimLyon
0
3
0
1. Lig
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
MS
1. Lig
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
MS
Fransa Kupası
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
MS
4Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti1/3
Her iki takım da gol attı2/3

Paris FC - Lyon puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Lyon dördüncü sırada yer alırken, Paris FC on ikinci basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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