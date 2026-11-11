Paris FC, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Le Mans'ı Paris'teki Stade Jean-Bouin'de ağırlayacak.

İki takımın önceki resmî karşılaşmaları arasında, Le Mans'ın 21 Aralık 2019'da deplasmanda 3-0 kazandığı Ligue 2 maçı öne çıkıyor. Kulüpler, Temmuz 2020'de bir hazırlık maçında da karşı karşıya geldi ve Paris FC bu maçı 3-1 kazandı.

Paris FC ile Le Mans maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Paris FC-Le Mans Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris FC-Le Mans maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Paris'teki Stade Jean-Bouin'de başlayacak.

1. Lig - Hafta 13 5 Ara 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

Paris FC-Le Mans Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Paris FC-Le Mans Ligue 1 maçına bilet almak için mevcut seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: En güvenli ve doğrudan yöntem, Paris FC'nin resmî bilet satış portalını kullanmak. Deplasman taraftarları ise Le Mans FC'nin portalına başvurabilir. Genel satışa sunulan koltuklar ve kulüp üyelerine yönelik ön satışlar bu portallarda yer alıyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Paris FC-Le Mans Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Paris FC-Le Mans Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart giriş ve genel satış: Temel kategorideki koltukların fiyatları genellikle yaklaşık 20 € ile 25 €'dan başlıyor.

Temel kategorideki koltukların fiyatları genellikle yaklaşık başlıyor. Premium veya orta saha çizgisi hizasındaki koltuklar: Fiyatlar, kategoriye bağlı olarak genellikle 45 € ile 75 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

En düşük fiyatlı ve üst tribündeki koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 17 € ile 20 €'dan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Alt tribünün orta bölümleri: Fiyatlar genellikle 35 € ile 55 € arasında değişiyor.

Paris FC-Le Mans Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Paris FC ve Le Mans'ın form durumu

Paris FC, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında Ligue 1'de Monaco'yu 3-1 yendi. Bu beş maçlık süreçte Rennes'i de 4-3 mağlup etti. Lens'e 2-1 ve Lorient'e 1-0 kaybetmesi ise bu serinin olumsuz sonuçları oldu. Paris FC, söz konusu beş maçta 11 gol atıp dokuz gol yedi.

Le Mans, tüm kulvarlardaki son beş maçında galibiyet alamadı; bir beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı. Son maçında Ligue 1'de Troyes'a 2-0 yenildi. Bu süreçte Paris Saint-Germain'e 3-1, Toulouse'a ise 0-3 mağlup oldu. Tek puanını Auxerre ile 1-1 berabere kalarak aldı. Le Mans, bu beş maçta dört gol atıp dokuz gol yedi.

Paris FC-Le Mans: Son karşılaşmalar

Kayıtlara göre Paris FC ile Le Mans arasındaki en son karşılaşma, 21 Aralık 2019'da oynanan Ligue 2 maçıydı. Le Mans, Stade Jean-Bouin'deki deplasman maçını 3-0 kazandı. Mevcut veri setinde iki takım arasında yalnızca bu maç bulunuyor. Daha fazla kayda ulaşıldıkça geçmiş karşılaşmalara ilişkin bilgiler güncellenecek.