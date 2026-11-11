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team-logoLe Mans
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Paris FC ile Le Mans arasındaki maçın biletleri nasıl alınır? Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Paris FC
Le Mans
1. Lig

Paris FC, Ligue 1'de Le Mans ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Paris FC, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Le Mans'ı Paris'teki Stade Jean-Bouin'de ağırlayacak.

İki takımın önceki resmî karşılaşmaları arasında, Le Mans'ın 21 Aralık 2019'da deplasmanda 3-0 kazandığı Ligue 2 maçı öne çıkıyor. Kulüpler, Temmuz 2020'de bir hazırlık maçında da karşı karşıya geldi ve Paris FC bu maçı 3-1 kazandı.

Paris FC ile Le Mans maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Paris FC-Le Mans Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris FC-Le Mans maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Paris'teki Stade Jean-Bouin'de başlayacak.

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1. Lig - Hafta 13
Stade Jean Bouin

Paris FC-Le Mans Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Paris FC-Le Mans Ligue 1 maçına bilet almak için mevcut seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Resmî kulüp bilet satışı: En güvenli ve doğrudan yöntem, Paris FC'nin resmî bilet satış portalını kullanmak. Deplasman taraftarları ise Le Mans FC'nin portalına başvurabilir. Genel satışa sunulan koltuklar ve kulüp üyelerine yönelik ön satışlar bu portallarda yer alıyor.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Paris FC-Le Mans Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Paris FC-Le Mans Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Standart giriş ve genel satış: Temel kategorideki koltukların fiyatları genellikle yaklaşık 20 € ile 25 €'dan başlıyor.
  • Premium veya orta saha çizgisi hizasındaki koltuklar: Fiyatlar, kategoriye bağlı olarak genellikle 45 € ile 75 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

  • En düşük fiyatlı ve üst tribündeki koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 17 € ile 20 €'dan başlıyor.
  • Alt tribünün orta bölümleri: Fiyatlar genellikle 35 € ile 55 € arasında değişiyor.

Paris FC-Le Mans Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Paris FC ve Le Mans'ın form durumu

Paris FC, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında Ligue 1'de Monaco'yu 3-1 yendi. Bu beş maçlık süreçte Rennes'i de 4-3 mağlup etti. Lens'e 2-1 ve Lorient'e 1-0 kaybetmesi ise bu serinin olumsuz sonuçları oldu. Paris FC, söz konusu beş maçta 11 gol atıp dokuz gol yedi.

Le Mans, tüm kulvarlardaki son beş maçında galibiyet alamadı; bir beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı. Son maçında Ligue 1'de Troyes'a 2-0 yenildi. Bu süreçte Paris Saint-Germain'e 3-1, Toulouse'a ise 0-3 mağlup oldu. Tek puanını Auxerre ile 1-1 berabere kalarak aldı. Le Mans, bu beş maçta dört gol atıp dokuz gol yedi.

PAR

PAR - Form

FCL
K1-0
REN
K4-3
RCL
K2-1
ASM
K3-1
AJA
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
LEM

LEM - Form

PSG
K3-1
TFC
K0-3
AJA
B1-1
TRO
K2-0
ASM
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Paris FC-Le Mans: Son karşılaşmalar

Kayıtlara göre Paris FC ile Le Mans arasındaki en son karşılaşma, 21 Aralık 2019'da oynanan Ligue 2 maçıydı. Le Mans, Stade Jean-Bouin'deki deplasman maçını 3-0 kazandı. Mevcut veri setinde iki takım arasında yalnızca bu maç bulunuyor. Daha fazla kayda ulaşıldıkça geçmiş karşılaşmalara ilişkin bilgiler güncellenecek.

Kafa Kafaya

Paris FCÇizimLe Mans
0
0
1
2. Lig
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
MS
0Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/1
Her iki takım da gol attı0/1

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