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Paris FC-Angers maçına nasıl bilet alınır? Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Paris FC
Angers
1. Lig

Paris FC, Ligue 1'de Angers ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Paris FC, 22 Kasım 2026 Pazar günü Angers'ı Paris'teki Stade Jean-Bouin'de ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşması Ocak 2026'da oynandı ve çekişmeli mücadele 0-0 sona erdi. Ağustos 2026'daki sezon öncesi hazırlık maçında da karşı karşıya geldiler; bu mücadeleyi Angers 3-2 kazandı.

Paris FC-Angers maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Paris FC-Angers Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris FC-Angers maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Paris'teki Stade Jean-Bouin'de başlayacak.

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1. Lig - Hafta 11
Stade Jean Bouin

Paris FC-Angers Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Paris FC-Angers Ligue 1 maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: İlk satışa sunulan biletler, standart koltuk seçenekleri ve üyelere özel satışlar için Paris FC ile Angers'ın resmî bilet satış sitelerini kontrol edebilirsiniz.
  • Stadyum gişesi: Biletler, stok durumuna bağlı olarak maç öncesinde veya maç günü doğrudan Stade Jean-Bouin gişesinden temin edilebilir.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Paris FC-Angers Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Paris FC-Angers Ligue 1 maçının bilet fiyatları, satış kanalına göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Standart / genel satış kategorileri: Normal maç kategorilerinde fiyatlar genellikle 15 ila 25 € civarından başlar.
  • Orta fiyat kategorisi / saha kenarı koltukları: Fiyatlar genellikle 30 ila 50 € arasındadır.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 100 ila 180 € ve üzerine çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasadaki talebe göre şu fiyatlarla listeler:

  • Üst tribün / kale arkası koltukları: Talebin orta düzeyde olduğu dönemlerde fiyatlar 20 ila 25 € gibi düşük seviyelerden başlar.
  • Orta seviye saha kenarı koltukları: Fiyatlar genellikle 45 ila 95 € arasında değişir.
  • Premium / son dakika koltukları: Fiyatlar, maç gününün ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak sıklıkla 110 ila 180 € ve üzeri seviyelerde değişir.

Paris FC-Angers Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Paris FC ve Angers'ın form durumu

Paris FC, son beş Ligue 1 maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Rennes'i 4-3 yendi; bir önceki karşılaşmada ise Lorient'e 1-0 kaybetti. Bu süreçte Strasbourg'u 2-1 mağlup etti ve Marsilya deplasmanında dikkat çekici bir 3-2'lik galibiyet aldı. Paris FC, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp beş gol yedi.

Angers, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alarak istikrarlı bir performans sergileyemedi. Son karşılaşmasında Marsilya'ya 5-2 yenildi; Brest'e karşı da 5-1 kaybetti. Tek galibiyetini Troyes karşısında 2-0'lık skorla aldı. Bu süreçte Le Havre deplasmanında elde ettiği 0-0'lık beraberlik ise savunma direnci gösterdiği maçlardan biri oldu. Angers, bu beş maçta dört gol atıp 13 gol yedi.

PAR

PAR - Form

STR
K2-1
FCL
K1-0
REN
K4-3
RCL
K2-1
ASM
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SCO

SCO - Form

TRO
K2-0
B29
K5-1
OM
K2-5
FCL
B0-0
OL
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Paris FC-Angers: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Ağustos 2026'daki sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı; Angers, Paris FC'yi 3-2 yendi. Son resmî karşılaşmaları ise Ocak 2026'da Stade Jean-Bouin'de oynanan ve 0-0 biten Ligue 1 maçıydı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Paris FC iki, Angers iki galibiyet alırken bir maç berabere bitti.

Kafa Kafaya

Paris FCÇizimAngers
1
1
3
Club Friendlies
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Angers
SCO
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Paris FC
PAR
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MS
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Paris FC
PAR
0
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Angers
SCO
0
MS
1. Lig
Angers badge
Angers
SCO
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
MS
2. Lig
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Angers badge
Angers
SCO
1
MS
2. Lig
Angers badge
Angers
SCO
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
MS
5Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

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