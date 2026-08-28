Paderborn, 20 Eylül 2026 Pazar günü Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da Hoffenheim'ı konuk edecek.

Bu karşılaşma, iki takımın Mayıs 2020'de Paderborn'da 1-1 berabere kaldığı maçtan bu yana üst ligdeki ilk buluşması olacak. Hoffenheim, iki ekip arasındaki son beş resmi maçta aldığı üç galibiyetle genel ikili rekabette üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Bırakın GOAL Paderborn ile Hoffenheim arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Paderborn - Hoffenheim Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Paderborn ile Hoffenheim arasındaki karşılaşma, Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 4 20 Eyl 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

Paderborn - Hoffenheim Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da oynanacak Paderborn - Hoffenheim Bundesliga maçı için bilet satın almak adına birkaç temel seçeneğiniz bulunuyor:

Resmi kulüp satış kanalları

SC Paderborn 07 Resmi Bilet Mağazası: Ev sahibi kulüp olarak ana birincil bilet satışlarını Paderborn yürütüyor. Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri ilk önceliğe sahip olurken, koltuk kalması halinde daha sonra resmi bilet portalı üzerinden genel satış yapılıyor.

TSG 1899 Hoffenheim Resmi Bilet Mağazası: Deplasman tribününde oturmak isteyen bir taraftarsanız, bilet kontenjanları Hoffenheim'ın resmi bilet satış kanalı üzerinden kayıtlı taraftarlar ve üyeler için yönetiliyor.

İkincil bilet platformları ve yeniden satış

Resmi yeniden satış platformları: Her iki kulüp de, maça gidemeyen kombine sahiplerinin biletlerini nominal fiyat üzerinden güvenli şekilde yeniden satabildiği resmi bilet değişim platformları (Zweitmarkt) işletiyor.

Üçüncü taraf bilet pazar yerleri: Resmi kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet karşılaştırma ve pazar yeri platformlarında sıklıkla bilet bulunabiliyor. İkincil platformlardaki fiyatlar talebe göre değişiklik gösterebilir.

Paderborn - Hoffenheim Bundesliga biletleri ne kadar?

Home Deluxe Arena'daki SC Paderborn 07 iç saha maçları için resmi bilet fiyatları, koltuğun konumuna, kategoriye ve satın alımı kulübün birincil kanalları üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformları üzerinden mi yaptığınıza bağlı olarak değişiyor:

Resmi nominal fiyatlar (SC Paderborn gişesi)

Ayakta seyirci yeri (Stehplatz): 14,50 € ile 16,50 €

Oturmalı biletler (Sitzplatz - standarttan premiuma): 29,00 € ile 39,00 €

Deplasman tribünü (Hoffenheim taraftarları): Ayakta için yaklaşık 14,50 € ile 19,00 €, oturmalı deplasman blokları için ise 48,00 €'ya kadar.

İkincil ve yeniden satış piyasası fiyatları

Genel giriş / alt fiyat seviyesi: StubHub gibi yeniden satış platformları ve ikincil pazar yerlerinde bilet fiyatları, talebe bağlı olarak standart genel oturma yerleri için genellikle yaklaşık 40,00 € ile 49,00 € arasında başlıyor.

Yüksek talep gören / merkezi koltuklar: Orta sahaya daha yakın koltuklar veya ikincil satışlardaki yüksek talep gören kategoriler, anlık müsaitliğe bağlı olarak çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Paderborn - Hoffenheim Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Paderborn - Hoffenheim form durumu

Paderborn, bu yaz şimdiye kadar hanesine yazdırdığı bir resmi sonuçla Bundesliga açılış maçına çıkıyor. Takım, 23 Ağustos'ta DFB-Pokal'da 1. FC Phoenix Luebeck'i 4-2 mağlup etti. Bu, Werder Bremen'e karşı ikisi de 2-2 biten iki beraberlik ile Osnabrueck karşısında sezon öncesinde alınan 2-0'lık galibiyetin de yer aldığı serideki tek galibiyetiydi. Tek yenilgisi ise temmuz sonlarında Magdeburg'a karşı 0-2 oldu. Paderborn, son beş maçında sekiz gol atıp altı gol yedi.

Hoffenheim ise son beş maçında üç galibiyet alarak geliyor. En son sonucu, 22 Ağustos'ta Erzgebirge Aue karşısında DFB-Pokal'da aldığı 4-0'lık galibiyetti. Ondan önce takım, bir hazırlık maçında Tottenham Hotspur ile 2-2 berabere kaldı; bir gün önce ise aynı rakibe 3-0 kaybetmişti. Daha önceki sezon öncesi sonuçları arasında Karlsruher SC karşısında 3-0'lık galibiyet ve Holstein Kiel'e karşı 3-1'lik zafer de yer aldı. Hoffenheim bu beş maçta 12 gol atıp altı gol yedi.

Paderborn - Hoffenheim: Son maçların rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 23 Mayıs 2020'de Bundesliga'da oynandı ve Paderborn ile Hoffenheim Home Deluxe Arena'da 1-1 berabere kaldı. Ondan önce Hoffenheim, Kasım 2019'da Sinsheim'da Paderborn'u 3-0 mağlup etmişti. İki takım arasında kayda geçen beş maçın genelinde Hoffenheim üç galibiyet aldı; bir beraberlik ve bir yenilgi yaşadı. Bu beş karşılaşmanın tamamı da ya Bundesliga'da ya da 2. Bundesliga'da oynandı.

Paderborn - Hoffenheim puan durumu

Güncel Bundesliga tablosunda Paderborn 13. sırada yer alırken Hoffenheim 11. basamakta bulunuyor.