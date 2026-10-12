Paderborn, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da Hamburger SV'yi ağırlayacak.

İstikrarsız bir dönem geçiren Paderborn, son maçında Hoffenheim karşısında aldığı net 3-1'lik galibiyetin ardından çıkış yakalamak istiyor. Hamburger SV ise son dönemde üst düzey rakiplere karşı yaşadığı savunma sorunlarının ardından toparlanıp sezonuna istikrar kazandırmayı hedefliyor.

Paderborn ile Hamburger SV maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Paderborn ile Hamburger SV arasındaki Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Paderborn ile Hamburger SV arasındaki maç, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 7 24 Eki 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Paderborn ile Hamburger SV arasındaki Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

SC Paderborn 07 ile Hamburger SV maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

SC Paderborn 07 resmî bilet satış sitesi: Ev sahibi tribünlerinden bilet almak için en doğrudan ve güvenli seçenek. Biletler, ilk satış fiyatından sunuluyor. Kulüp üyeleri, biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli satın alma hakkına sahip olabiliyor.

Hamburger SV deplasman tribünü kontenjanı: Deplasmandaki HSV taraftarları, resmî deplasman tribününün biletlerini doğrudan Hamburger SV'nin resmî bilet satış sitesi üzerinden satın alabilir. Bu satışta genellikle kulüp üyelerine öncelik tanınır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Paderborn ile Hamburger SV arasındaki Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

SC Paderborn 07 ile Hamburger SV arasındaki Bundesliga maçının bilet fiyatları, biletin kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî fiyatları (ilk satış fiyatı)

Ayakta seyir alanı (Stehplatz): 14,50 € ile 16,50 € arası

Oturma alanı (Sitzplatz - standart): 29,00 € ile 33,00 € arası

Oturma alanı (Sitzplatz - premium): 36,00 € ile 39,00 € arası

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satıştaki resmî biletleri tükenirse StubHubgibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Başlangıç fiyatları: İkincil platformlarda genel giriş biletlerinin başlangıç fiyatları genellikle 30,00 € ile 50,00 € arasında değişir.

Paderborn ile Hamburger SV arasındaki Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Paderborn ve Hamburger SV'nin form durumu

Paderborn, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Hoffenheim'ı Bundesliga'da 3-1 yendi. Bu maçtan önce ise evinde Borussia Dortmund'a 3-0 mağlup oldu. Daha önceki maçlarında Mainz 05 ile 0-0 berabere kalıp Freiburg'a 1-0 yenildi. Paderborn, bu beş maçta dokuz gol attı ve sekiz gol yedi.

Hamburg, son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son karşılaşmasında Köln'ü Bundesliga'da 2-1 yendi. Ancak bu galibiyetten önce RB Leipzig'e 5-0, Mainz 05'e de 5-0 mağlup oldu. Hamburg, bu beş maçta altı gol attı ve 13 gol yedi.

Paderborn ile Hamburger SV: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 2 Mart 2025'te 2. Bundesliga'da karşılaştı ve Paderborn evinde 2-0 kazandı. Tamamı ikinci ligde oynanan kayıtlara geçmiş son beş maçta Paderborn üç galibiyet aldı. Diğer iki maç berabere biterken Hamburg galibiyet elde edemedi. Hamburg'un bu dönemdeki en iyi sonucu, Eylül 2024'te aldığı 2-2'lik beraberlikti.