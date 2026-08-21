24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bundesliga
team-logoPaderborn
Home Deluxe Arena
team-logoFreiburg
Book Paderborn vs Freiburg Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Paderborn - Freiburg bileti nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Paderborn
Freiburg
Bundesliga

Paderborn, Bundesliga'da Freiburg ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Paderborn, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da Freiburg'u konuk edecek.

Freiburg, Konferans Ligi elemelerinde Motherwell'i deplasmanda 3-1 yenerek maça güçlü bir formla geliyor. Paderborn ise kısa süre önce sezon öncesi hazırlık maçında Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı. İki takım arasındaki son resmi karşılaşmayı Paderborn, Kasım 2023'te DFB-Pokal'da deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

GOAL, Paderborn - Freiburg maçının biletlerini nasıl alabileceğinize, nereden satın alabileceğinize ve fiyatların ne kadar olduğuna dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Paderborn - Freiburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Paderborn - Freiburg maçı, Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da oynanacak ve başlangıç düdüğü Bundesliga'nın açılış haftasında çalacak.

crest
Bundesliga - Hafta 2
Home Deluxe Arena

Paderborn - Freiburg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Home Deluxe Arena'da oynanacak Paderborn - Freiburg Bundesliga maçı için bilet satın almak istiyorsanız şu adımları izleyin:

1. Resmi birincil satış

  • SC Paderborn bilet mağazası: Doğrudan SC Paderborn'un resmi çevrimiçi bilet portalı üzerinden satın alın. Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, genel satıştan önce öncelikli erişim hakkına sahip olur.
  • Resmi bilet değişim platformu (Zweitmarkt): Normal biletler tükenirse, biletleme platformundaki Paderborn'un resmi ikincil değişim kanalını kontrol ederek nominal fiyatla yeniden satışa çıkan biletleri bulabilirsiniz.

2. Deplasman taraftarı bölümü

  • SC Freiburg taraftarları: Deplasman tribünü biletleri, yalnızca kayıtlı üyeler ve kombine sahipleri için SC Freiburg'un resmi kulüp bilet portalı üzerinden dağıtılır.

3. İkincil pazar yerleri

  • Resmi kanallarda bilet kalmadıysa, StubHub gibi bilet toplayıcı platformlarda ikincil seçenekler bulunabilir.

Paderborn - Freiburg Bundesliga biletleri ne kadar?

Paderborn maçlarının bilet fiyatları, resmi kulüp kanallarından mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir:

Resmi gişe fiyatları (nominal değer)

Resmi kulüp kanalları üzerinden doğrudan satın alındığında, Home Deluxe Arena'daki standart bilet fiyatları genel olarak şu aralıklarda yer alır:

  • Ayakta seyirci bölümleri (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €
  • Oturmalı bölümler (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €

İkincil yeniden satış platformları

Resmi kontenjanlar tükenirse, ikincil karşılaştırma veya yeniden satış pazar yerlerinde listelenen biletler (StubHub ya da bilet toplama platformları gibi) gerçek zamanlı piyasa talebini yansıtır ve oturma konumuna göre değişir:

  • Ayakta / bütçe kategorisi koltuklar: Yaklaşık 77 $ - 86 $'dan (70 € - 80 €) başlar
  • Standart oturmalı kategori: Genellikle 145 $ ile 216 $ (135 € - 200 €) arasında değişir

Paderborn - Freiburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Paderborn - Freiburg form durumu

Paderborn'un son beş maçının tamamı sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarıydı. Bu maçlarda iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldılar. Son karşılaşmalarında 8 Ağustos'ta Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldılar ve aynı sonucu aynı gün oynanan ikinci maçta da tekrarladılar. Paderborn, sezon öncesinin daha erken bölümünde Osnabrueck'i 2-0 mağlup ettikten sonra Magdeburg'a 0-2 yenildi. Yaz programına ise Fagiano Okayama FC karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle başladı.

Freiburg, son beş maçında resmi karşılaşmalar da dahil olmak üzere dört galibiyet alarak geliyor. En son sonucu, 20 Ağustos'ta Konferans Ligi elemesinde Motherwell deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyet oldu. Ayrıca 15 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçında Crystal Palace'ı 3-0 yendi ve 8 Ağustos'ta art arda oynanan iki sezon öncesi maçında Strasbourg karşısında iki kez 2-0 kazandı. Bu serideki tek yenilgisi ise 31 Temmuz'da Greuther Fuerth'e karşı alınan 0-3'lük mağlubiyet oldu. Freiburg son beş maçında toplam 10 gol atıp 4 gol yedi.

SCP

SCP - Form

OSN
K2-0
SVW
B2-2
SVW
B2-2
PHL
K2-4
M05
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SCF

SCF - Form

CRY
K3-0
MOT
K1-3
F95
K1-5
MOT
K4-1
SVW
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
19/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Paderborn - Freiburg: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma 1 Kasım 2023'te DFB-Pokal'da oynandı ve Paderborn, Freiburg'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Paderborn üç, Freiburg ise iki galibiyet aldı. Özellikle Bundesliga'daki maçlarda Paderborn, Ocak 2020'de Freiburg deplasmanında 2-0 kazandı; Freiburg ise Ağustos 2019'da Paderborn deplasmanında 3-1 galip geldi.

Kafa Kafaya

PaderbornÇizimFreiburg
2
0
3
DFB Kupası
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
MS
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
MS
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
MS
Bundesliga II
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
MS
Bundesliga II
Freiburg badge
Freiburg
SCF
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
MS
8Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Paderborn - Freiburg puan durumu

Güncel Bundesliga puan durumunda Paderborn 13. sırada, Freiburg ise 9. basamakta yer alıyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin