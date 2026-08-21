Paderborn, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da Freiburg'u konuk edecek.

Freiburg, Konferans Ligi elemelerinde Motherwell'i deplasmanda 3-1 yenerek maça güçlü bir formla geliyor. Paderborn ise kısa süre önce sezon öncesi hazırlık maçında Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı. İki takım arasındaki son resmi karşılaşmayı Paderborn, Kasım 2023'te DFB-Pokal'da deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

GOAL, Paderborn - Freiburg maçının biletlerini nasıl alabileceğinize, nereden satın alabileceğinize ve fiyatların ne kadar olduğuna dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Paderborn - Freiburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Paderborn - Freiburg maçı, Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da oynanacak ve başlangıç düdüğü Bundesliga'nın açılış haftasında çalacak.

Bundesliga - Hafta 2 5 Eyl 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Paderborn - Freiburg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Home Deluxe Arena'da oynanacak Paderborn - Freiburg Bundesliga maçı için bilet satın almak istiyorsanız şu adımları izleyin:

1. Resmi birincil satış

SC Paderborn bilet mağazası: Doğrudan SC Paderborn'un resmi çevrimiçi bilet portalı üzerinden satın alın. Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, genel satıştan önce öncelikli erişim hakkına sahip olur.

Resmi bilet değişim platformu (Zweitmarkt): Normal biletler tükenirse, biletleme platformundaki Paderborn'un resmi ikincil değişim kanalını kontrol ederek nominal fiyatla yeniden satışa çıkan biletleri bulabilirsiniz.

2. Deplasman taraftarı bölümü

SC Freiburg taraftarları: Deplasman tribünü biletleri, yalnızca kayıtlı üyeler ve kombine sahipleri için SC Freiburg'un resmi kulüp bilet portalı üzerinden dağıtılır.

3. İkincil pazar yerleri

Resmi kanallarda bilet kalmadıysa, StubHub gibi bilet toplayıcı platformlarda ikincil seçenekler bulunabilir.

Paderborn - Freiburg Bundesliga biletleri ne kadar?

Paderborn maçlarının bilet fiyatları, resmi kulüp kanallarından mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir:

Resmi gişe fiyatları (nominal değer)

Resmi kulüp kanalları üzerinden doğrudan satın alındığında, Home Deluxe Arena'daki standart bilet fiyatları genel olarak şu aralıklarda yer alır:

Ayakta seyirci bölümleri (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €

Oturmalı bölümler (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €

İkincil yeniden satış platformları

Resmi kontenjanlar tükenirse, ikincil karşılaştırma veya yeniden satış pazar yerlerinde listelenen biletler (StubHub ya da bilet toplama platformları gibi) gerçek zamanlı piyasa talebini yansıtır ve oturma konumuna göre değişir:

Ayakta / bütçe kategorisi koltuklar: Yaklaşık 77 $ - 86 $'dan (70 € - 80 €) başlar

Standart oturmalı kategori: Genellikle 145 $ ile 216 $ (135 € - 200 €) arasında değişir

Paderborn - Freiburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Paderborn - Freiburg form durumu

Paderborn'un son beş maçının tamamı sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarıydı. Bu maçlarda iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldılar. Son karşılaşmalarında 8 Ağustos'ta Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldılar ve aynı sonucu aynı gün oynanan ikinci maçta da tekrarladılar. Paderborn, sezon öncesinin daha erken bölümünde Osnabrueck'i 2-0 mağlup ettikten sonra Magdeburg'a 0-2 yenildi. Yaz programına ise Fagiano Okayama FC karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle başladı.

Freiburg, son beş maçında resmi karşılaşmalar da dahil olmak üzere dört galibiyet alarak geliyor. En son sonucu, 20 Ağustos'ta Konferans Ligi elemesinde Motherwell deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyet oldu. Ayrıca 15 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçında Crystal Palace'ı 3-0 yendi ve 8 Ağustos'ta art arda oynanan iki sezon öncesi maçında Strasbourg karşısında iki kez 2-0 kazandı. Bu serideki tek yenilgisi ise 31 Temmuz'da Greuther Fuerth'e karşı alınan 0-3'lük mağlubiyet oldu. Freiburg son beş maçında toplam 10 gol atıp 4 gol yedi.

Paderborn - Freiburg: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma 1 Kasım 2023'te DFB-Pokal'da oynandı ve Paderborn, Freiburg'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Paderborn üç, Freiburg ise iki galibiyet aldı. Özellikle Bundesliga'daki maçlarda Paderborn, Ocak 2020'de Freiburg deplasmanında 2-0 kazandı; Freiburg ise Ağustos 2019'da Paderborn deplasmanında 3-1 galip geldi.

Paderborn - Freiburg puan durumu

Güncel Bundesliga puan durumunda Paderborn 13. sırada, Freiburg ise 9. basamakta yer alıyor.