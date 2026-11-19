Paderborn, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Elversberg'i Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da ağırlayacak.
Elversberg, iki takım arasında 2025-26 sezonunda oynanan son maçlara damga vurdu. Aralık 2025'te Home Deluxe Arena'da deplasmanda 2-1 kazandıktan sonra Mayıs 2026'da Paderborn'u 5-1 mağlup etti. İki kulüp de üst lige yükseldiği için bol gollü rekabetlerini ilk kez Bundesliga sahnesine taşıyacak.
İşte GOAL olarak Paderborn - Elversberg maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler.
Paderborn - Elversberg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?
Paderborn - Elversberg maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da başlayacak.
Paderborn - Elversberg Bundesliga maçına bilet nasıl alınır?
Paderborn - Elversberg Bundesliga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:
1. Kulüplerin resmî satış kanalları
- SCP07 çevrim içi bilet mağazası: Genel giriş, aile tribünü ve ayakta seyirci biletleri için ana satış kanalı. Satışlar genellikle aşamalı olarak açılır: Önce kulüp üyeleri ve kombine sahiplerine özel ön satış yapılır, ardından genel satış başlar.
- SVE çevrim içi bilet mağazası: URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde'deki iç saha maçları için resmî satış platformu. Elversberg de Paderborn gibi kalan biletleri genel satışa çıkarmadan önce kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik verir. Paderborn'a gidecek Elversberg taraftarları için deplasman tribünü biletleri de buradan dağıtılır.
2. İkincil bilet satış platformları
- İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.
Paderborn - Elversberg Bundesliga maçının biletleri ne kadar?
Paderborn - Elversberg Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:
1. Kulüplerin resmî satış kanalları
- Ayakta seyirci yerleri (Stehplatz): Standart yetişkin biletleri 18 €; indirimli ve çocuk biletleri ise 6 €dan başlıyor.
- 3. kategori oturma yerleri: Standart yetişkin biletleri 35,00 €.
- 2. kategori oturma yerleri: Standart yetişkin biletleri 41 €; indirimli genç ve çocuk biletleri yaklaşık 10 €.
- 1. kategori oturma yerleri (ana tribünler): Standart premium biletler 47 €.
- Tekerlekli sandalye kullanıcıları: Erişilebilir biletler 14 € (refakatçi girişi dâhil).
2. İkincil bilet satış platformları
Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:
- Genel giriş / üst tribün yeniden satış biletleri: Genellikle 70 € ile 120 € civarından başlıyor.
- Saha kenarı / alt tribün yeniden satış biletleri: Fiyatlar 150 € ile 350 € ve üzeri arasında değişiyor.
- VIP ve premium ağırlama paketi yeniden satış biletleri: Fiyatlar yaklaşık 400 € ile 800 € ve üzeri seviyelerinden başlıyor.
Paderborn - Elversberg Bundesliga maçı: Bilmeniz gerekenler
Paderborn ve Elversberg'in form durumu
Paderborn, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçte daha önce ligde Hamburger SV'yi 1-0 yendi ancak VfB Stuttgart'a 0-1 mağlup olarak DFB-Pokal'dan elendi. Takım, bu beş maçta üç gol atıp üç gol yedi.
Elversberg, son beş resmî maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında Bundesliga'da Borussia Dortmund'a 1-2 yenildi. Bu dönemin öne çıkan sonucu, ligde Mainz 05 karşısında aldığı farklı 4-1'lik galibiyetti. Bununla birlikte RB Leipzig'e 0-4 gibi ağır bir skorla kaybetti ve Darmstadt'a 0-2 yenilerek DFB-Pokal'dan elendi. Elversberg, beş maçta dokuz gol atıp on gol yedi.
Paderborn - Elversberg: Son karşılaşmalar
İki kulüp en son Mayıs 2026'da karşılaştı ve Elversberg, 2. Bundesliga'da Paderborn'u evinde 5-1 yendi. Bundan önce, Aralık 2025'te Paderborn, Elversberg'i deplasmanda 1-2 mağlup etti. Kayda geçen son beş karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet aldı; bir maç berabere bitti. Bu maçların tamamı 2. Bundesliga'da oynandı.