Paderborn, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Elversberg'i Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da ağırlayacak.

Elversberg, iki takım arasında 2025-26 sezonunda oynanan son maçlara damga vurdu. Aralık 2025'te Home Deluxe Arena'da deplasmanda 2-1 kazandıktan sonra Mayıs 2026'da Paderborn'u 5-1 mağlup etti. İki kulüp de üst lige yükseldiği için bol gollü rekabetlerini ilk kez Bundesliga sahnesine taşıyacak.

İşte GOAL olarak Paderborn - Elversberg maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler.

Paderborn - Elversberg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Paderborn - Elversberg maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 13 12 Ara 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Paderborn - Elversberg Bundesliga maçına bilet nasıl alınır?

Paderborn - Elversberg Bundesliga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

SCP07 çevrim içi bilet mağazası: Genel giriş, aile tribünü ve ayakta seyirci biletleri için ana satış kanalı. Satışlar genellikle aşamalı olarak açılır: Önce kulüp üyeleri ve kombine sahiplerine özel ön satış yapılır, ardından genel satış başlar.

Genel giriş, aile tribünü ve ayakta seyirci biletleri için ana satış kanalı. Satışlar genellikle aşamalı olarak açılır: Önce kulüp üyeleri ve kombine sahiplerine özel ön satış yapılır, ardından genel satış başlar. SVE çevrim içi bilet mağazası: URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde'deki iç saha maçları için resmî satış platformu. Elversberg de Paderborn gibi kalan biletleri genel satışa çıkarmadan önce kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik verir. Paderborn'a gidecek Elversberg taraftarları için deplasman tribünü biletleri de buradan dağıtılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Paderborn - Elversberg Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Paderborn - Elversberg Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyirci yerleri (Stehplatz): Standart yetişkin biletleri 18 € ; indirimli ve çocuk biletleri ise 6 € dan başlıyor.

Standart yetişkin biletleri ; indirimli ve çocuk biletleri ise dan başlıyor. 3. kategori oturma yerleri: Standart yetişkin biletleri 35,00 € .

Standart yetişkin biletleri . 2. kategori oturma yerleri: Standart yetişkin biletleri 41 € ; indirimli genç ve çocuk biletleri yaklaşık 10 € .

Standart yetişkin biletleri ; indirimli genç ve çocuk biletleri yaklaşık . 1. kategori oturma yerleri (ana tribünler): Standart premium biletler 47 € .

Standart premium biletler . Tekerlekli sandalye kullanıcıları: Erişilebilir biletler 14 € (refakatçi girişi dâhil).

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Genel giriş / üst tribün yeniden satış biletleri: Genellikle 70 € ile 120 € civarından başlıyor.

Genellikle civarından başlıyor. Saha kenarı / alt tribün yeniden satış biletleri: Fiyatlar 150 € ile 350 € ve üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. VIP ve premium ağırlama paketi yeniden satış biletleri: Fiyatlar yaklaşık 400 € ile 800 € ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

Paderborn - Elversberg Bundesliga maçı: Bilmeniz gerekenler

Paderborn ve Elversberg'in form durumu

Paderborn, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçte daha önce ligde Hamburger SV'yi 1-0 yendi ancak VfB Stuttgart'a 0-1 mağlup olarak DFB-Pokal'dan elendi. Takım, bu beş maçta üç gol atıp üç gol yedi.

Elversberg, son beş resmî maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında Bundesliga'da Borussia Dortmund'a 1-2 yenildi. Bu dönemin öne çıkan sonucu, ligde Mainz 05 karşısında aldığı farklı 4-1'lik galibiyetti. Bununla birlikte RB Leipzig'e 0-4 gibi ağır bir skorla kaybetti ve Darmstadt'a 0-2 yenilerek DFB-Pokal'dan elendi. Elversberg, beş maçta dokuz gol atıp on gol yedi.

Paderborn - Elversberg: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Mayıs 2026'da karşılaştı ve Elversberg, 2. Bundesliga'da Paderborn'u evinde 5-1 yendi. Bundan önce, Aralık 2025'te Paderborn, Elversberg'i deplasmanda 1-2 mağlup etti. Kayda geçen son beş karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet aldı; bir maç berabere bitti. Bu maçların tamamı 2. Bundesliga'da oynandı.