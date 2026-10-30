Paderborn, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da ağırlayacak.

İki takımın 27 Haziran 2020'deki son Bundesliga karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda 3-2'lik dar bir galibiyet aldı. Bu yenilgiden önce Paderborn, Aralık 2019'da Frankfurt'u evinde 2-1 mağlup etmişti.

GOAL, Paderborn ile Eintracht Frankfurt arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL ile paylaşsın.

Paderborn-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Paderborn ile Eintracht Frankfurt arasındaki maç, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Paderborn'daki Home Deluxe Arena'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 9 7 Kas 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Paderborn-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

SC Paderborn 07 ile Eintracht Frankfurt arasındaki yaklaşan Bundesliga maçının biletlerini almak için çeşitli resmî ve alternatif kanallar bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî kanalları

SC Paderborn 07'nin resmî kanalları : Ev sahibi tribünü biletleri genellikle doğrudan SC Paderborn 07 tarafından satışa sunulur. Tek maçlık biletlerin satış durumunu ve üyelere özel ön satış dönemlerini kulübün çevrim içi portalından veya resmî taraftar mağazasından kontrol edebilir ya da bilet hattını arayabilirsiniz.

: Ev sahibi tribünü biletleri genellikle doğrudan SC Paderborn 07 tarafından satışa sunulur. Tek maçlık biletlerin satış durumunu ve üyelere özel ön satış dönemlerini kulübün çevrim içi portalından veya resmî taraftar mağazasından kontrol edebilir ya da bilet hattını arayabilirsiniz. Eintracht Frankfurt'un resmî kanalları: Frankfurt'u deplasmanda destekleyecek taraftarların biletleri doğrudan Eintracht Frankfurt tarafından yönetilir. Kulüp, deplasman tribününe ayrılan biletler için üyelerin ve kombine sahiplerinin başvuru yapabileceği çevrim içi bir formu genellikle kullanıma açar.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Paderborn-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Paderborn ile Eintracht Frankfurt arasındaki maçın bilet fiyatları; bulunabilirliğe, koltuk kategorilerine ve maça yönelik genel talebe göre büyük farklılık gösteriyor:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ayakta seyir / genel satış: Home Deluxe Arena'daki standart Bundesliga iç saha maçlarında fiyatlar genellikle 15 € ile 25 € arasında değişiyor.

Home Deluxe Arena'daki standart Bundesliga iç saha maçlarında fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Standart koltuklar (Sitzplatz): Fiyatlar; kat, görüş açısı ve tribün kategorisine bağlı olarak genellikle 35 € ile 65 € arasında değişiyor.

Fiyatlar; kat, görüş açısı ve tribün kategorisine bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. VIP / ağırlama paketleri: Kulübün özel koltuk ve ağırlama seçeneklerinde bilet başına fiyatlar 150 € ile 300 €+ düzeyini aşabiliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Alt kat / kısıtlı görüş açılı koltuklar: Yüksek talep ve sınırlı bulunabilirlik nedeniyle fiyatlar genellikle 1.000 € ile 1.100 € civarından başlıyor.

Yüksek talep ve sınırlı bulunabilirlik nedeniyle fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Ortalama piyasa fiyatı: Talebin yüksek olduğu karşılaşmalarda, kulüplerin ilk satış için ayırdığı biletler tamamen tükendiğinde bilet başına ortalama fiyat sıklıkla 2.000 € seviyesini aşıyor.

Paderborn-Eintracht Frankfurt Bundesliga maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Paderborn ve Eintracht Frankfurt'un form durumu

Paderborn, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son olarak 30 Eylül'de DC United ile oynadığı hazırlık maçını kazandı. Bundesliga'daki formu ise daha zorlu bir tablo ortaya koyuyor: Borussia Dortmund karşısında gol atamadan üç gol yediği mağlubiyet ve Freiburg'a 1-0 yenildiği maçın yanında, iyi bir performans ortaya koyabildiğini gösteren 3-1'lik Hoffenheim galibiyeti bulunuyor. Paderborn bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Eintracht Frankfurt ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşması, 2 Ekim'de Eintracht Braunschweig'ı 4-0 yendiği hazırlık maçıydı. Ligde de kalitesini gösterdi: Mainz deplasmanındaki 3-1'lik galibiyeti ve deplasman takımının bakış açısından Augsburg karşısındaki 1-4'lük galibiyeti, Frankfurt'un rahatlıkla gol bulabildiğini doğruluyor. Freiburg ile 2-2, Union Berlin ile 3-3 berabere kalması da maçlarında iki takımın da gol bulduğuna işaret ediyor. Frankfurt bu beş maçta 13 gol atıp 12 gol yedi.

Paderborn-Eintracht Frankfurt: Son karşılaşmalar

Bu iki kulübün Bundesliga'daki son karşılaşması 27 Haziran 2020'de oynandı ve Eintracht Frankfurt evinde 3-2 kazandı. Kaydedilen son beş karşılaşmada rekabet çekişmeliydi: Paderborn iki, Frankfurt iki galibiyet aldı; Paderborn'un ayrıca 2012'de 2. Bundesliga'da bir galibiyeti daha bulunuyor. Bu beş maçtaki toplam gol sayısı, bol gollü ve açık oyuna sahne olan karşılaşmalara işaret ederken iki takım da birbirine karşı evinde kazanabileceğini gösterdi.