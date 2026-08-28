Osasuna, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'da Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

Osasuna, Ocak 2026'da Rayo Vallecano'ya karşı oynadığı son maçta aldığı 3-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere, son dönemdeki ikili rekabette açık bir üstünlüğe sahip. Rayo Vallecano ise deplasmandaki son sıkıntılarını tersine çevirmeye çalışacak; zira önceki altı deplasman maçının beşini kaybetti.

Bırakın GOAL Pamplona'daki Osasuna - Rayo Vallecano maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, bilet teminine dair bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Osasuna - Rayo Vallecano maçı Pamplona'daki Estadio El Sadar'da oynanacak ve başlama saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

La Liga - Hafta 7 19 Eyl 2026 - 08:00 Estadio El Sadar

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga biletleri nasıl alınır?

Pamplona'daki Estadio El Sadar'da oynanacak Osasuna - Rayo Vallecano maçı için bilet satın almak adına, resmî kaynaklardan ikincil bilet platformlarına uzanan birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

CA Osasuna Resmî Bilet Portalı: Genel satış biletlerini satın almanın en güvenli yolu, doğrudan Osasuna'nın resmî bilet internet sitesi (entradas.osasuna.es) üzerinden işlem yapmaktır. Belirli LaLiga maçları için biletler genellikle, resmî kulüp üyelerine (socios) verilen öncelikli erişimin ardından, planlanan maç gününden birkaç hafta önce genel satışa çıkar.

El Sadar Gişeleri (Taquillas): Kalan biletler, müsabaka öncesindeki günlerde veya maç günü, uygunluk durumuna bağlı olarak, Pamplona'daki Estadio El Sadar'ın gişelerinden doğrudan satın alınabilir.

İkincil pazar yerleri & bilet toplayıcıları : Resmî biletler tükenmişse veya son dakikada satın alıyorsanız, StubHub gibi ikincil bilet pazar yerleri yeniden satış seçenekleri sunar.

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio El Sadar'da oynanacak Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine, satın alma platformuna ve bilet bulunabilirliğine göre değişiklik gösterir:

Kulübün resmî genel satış biletleri: CA Osasuna'nın resmî gişesi üzerinden doğrudan genel satış biletleri, temel oturma alanları için (örneğin standart kale arkası bölümleri gibi) genellikle 30 € ila 35 € civarından başlarken, orta tribün koltukları 50 € ila 90 € arasında değişir.

Deplasman tribünü biletleri: Deplasman ekibi Rayo Vallecano taraftarlarına ayrılan standart deplasman taraftarı bölümü biletleri genellikle sabit LaLiga deplasman fiyatı olan 30 € üzerinden satılır.

İkincil pazar yerleri & yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar şu anda kategorilere göre şu aralıklarda:

Giriş seviyesi (kale arkası / üst kat): Yaklaşık 38 € - 65 € Orta seviye (ana tribün / tribuna bölümleri): Yaklaşık 90 € - 135 € Premium / kategori 1 VIP: Yaklaşık 250 € - 350 €+



Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Osasuna - Rayo Vallecano form durumu

Osasuna, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Levante ile 0-0 berabere kaldı ve bu, sezonun ilk resmî karşılaşmasıydı. Bundan önce hazırlık döneminde Al-Ain'e 0-2 ve SSC Napoli'ye 2-1 kaybetti, ancak Norwich City ve Ipswich Town karşısında aldığı galibiyetler dostluk maçlarında sonuç alabileceğini gösterdi.

Rayo Vallecano son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son sonucu, 20 Ağustos'ta LaLiga'da Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kalması oldu; bu sonucun öncesinde açılış gününde Sevilla'ya 2-1 kaybetmişti. Hazırlık dönemindeki düşük noktalardan biri Ipswich Town'a 3-0 kaybetmesiydi ve ayrıca bir dostluk maçında Feyenoord'a da mağlup oldu. Rayo'nun bu süreçteki tek galibiyeti, Sporting Charleroi karşısında hazırlık maçında aldığı 3-2'lik galibiyetti. Beş maçlık süreçte altı gol attılar ve sekiz gol yediler.

Osasuna - Rayo Vallecano: Son karşılaşmaların kaydı

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 24 Ocak 2026'da LaLiga'da oynandı; Rayo Vallecano sahasında Osasuna'yı ağırladı ve maçı 1-3 kaybetti. Bundan önce taraflar Eylül 2025'te karşılaştığında Osasuna, El Sadar'da 2-0 kazanmıştı. Son beş LaLiga karşılaşmasına bakıldığında daha güçlü istatistik Osasuna'da; üç galibiyet aldı, Rayo'nun ise bir galibiyeti var, ayrıca Ocak 2025'te El Sadar'da 1-1 biten bir beraberlik bulunuyor.