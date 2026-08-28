24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
La Liga
team-logoOsasuna
Estadio El Sadar
team-logoRayo Vallecano
Book Osasuna vs Rayo Vallecano Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Osasuna - Rayo Vallecano maç bileti nasıl alınır: LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Osasuna
Rayo Vallecano
La Liga

Osasuna, LaLiga'da Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Osasuna, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'da Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

Osasuna, Ocak 2026'da Rayo Vallecano'ya karşı oynadığı son maçta aldığı 3-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere, son dönemdeki ikili rekabette açık bir üstünlüğe sahip. Rayo Vallecano ise deplasmandaki son sıkıntılarını tersine çevirmeye çalışacak; zira önceki altı deplasman maçının beşini kaybetti.

Bırakın GOAL Pamplona'daki Osasuna - Rayo Vallecano maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, bilet teminine dair bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Osasuna - Rayo Vallecano maçı Pamplona'daki Estadio El Sadar'da oynanacak ve başlama saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

crest
La Liga - Hafta 7
Estadio El Sadar

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga biletleri nasıl alınır?

Pamplona'daki Estadio El Sadar'da oynanacak Osasuna - Rayo Vallecano maçı için bilet satın almak adına, resmî kaynaklardan ikincil bilet platformlarına uzanan birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

  • CA Osasuna Resmî Bilet Portalı: Genel satış biletlerini satın almanın en güvenli yolu, doğrudan Osasuna'nın resmî bilet internet sitesi (entradas.osasuna.es) üzerinden işlem yapmaktır. Belirli LaLiga maçları için biletler genellikle, resmî kulüp üyelerine (socios) verilen öncelikli erişimin ardından, planlanan maç gününden birkaç hafta önce genel satışa çıkar.
  • El Sadar Gişeleri (Taquillas): Kalan biletler, müsabaka öncesindeki günlerde veya maç günü, uygunluk durumuna bağlı olarak, Pamplona'daki Estadio El Sadar'ın gişelerinden doğrudan satın alınabilir.
  • İkincil pazar yerleri & bilet toplayıcıları: Resmî biletler tükenmişse veya son dakikada satın alıyorsanız, StubHub gibi ikincil bilet pazar yerleri yeniden satış seçenekleri sunar.

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio El Sadar'da oynanacak Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine, satın alma platformuna ve bilet bulunabilirliğine göre değişiklik gösterir:

  • Kulübün resmî genel satış biletleri: CA Osasuna'nın resmî gişesi üzerinden doğrudan genel satış biletleri, temel oturma alanları için (örneğin standart kale arkası bölümleri gibi) genellikle 30 € ila 35 € civarından başlarken, orta tribün koltukları 50 € ila 90 € arasında değişir.
  • Deplasman tribünü biletleri: Deplasman ekibi Rayo Vallecano taraftarlarına ayrılan standart deplasman taraftarı bölümü biletleri genellikle sabit LaLiga deplasman fiyatı olan 30 € üzerinden satılır.
  • İkincil pazar yerleri & yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar şu anda kategorilere göre şu aralıklarda:
    • Giriş seviyesi (kale arkası / üst kat): Yaklaşık 38 € - 65 €
    • Orta seviye (ana tribün / tribuna bölümleri): Yaklaşık 90 € - 135 €
    • Premium / kategori 1 VIP: Yaklaşık 250 € - 350 €+

Osasuna - Rayo Vallecano LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Osasuna - Rayo Vallecano form durumu

Osasuna, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Levante ile 0-0 berabere kaldı ve bu, sezonun ilk resmî karşılaşmasıydı. Bundan önce hazırlık döneminde Al-Ain'e 0-2 ve SSC Napoli'ye 2-1 kaybetti, ancak Norwich City ve Ipswich Town karşısında aldığı galibiyetler dostluk maçlarında sonuç alabileceğini gösterdi.

Rayo Vallecano son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son sonucu, 20 Ağustos'ta LaLiga'da Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kalması oldu; bu sonucun öncesinde açılış gününde Sevilla'ya 2-1 kaybetmişti. Hazırlık dönemindeki düşük noktalardan biri Ipswich Town'a 3-0 kaybetmesiydi ve ayrıca bir dostluk maçında Feyenoord'a da mağlup oldu. Rayo'nun bu süreçteki tek galibiyeti, Sporting Charleroi karşısında hazırlık maçında aldığı 3-2'lik galibiyetti. Beş maçlık süreçte altı gol attılar ve sekiz gol yediler.

OSA

OSA - Form

CEL
K1-2
GET
K1-0
ALA
K5-2
ESP
K0-2
ATM
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
RAY

RAY - Form

ALA
B1-1
BAR
K5-2
SAN
K3-2
RMA
K4-1
ESP
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Osasuna - Rayo Vallecano: Son karşılaşmaların kaydı

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 24 Ocak 2026'da LaLiga'da oynandı; Rayo Vallecano sahasında Osasuna'yı ağırladı ve maçı 1-3 kaybetti. Bundan önce taraflar Eylül 2025'te karşılaştığında Osasuna, El Sadar'da 2-0 kazanmıştı. Son beş LaLiga karşılaşmasına bakıldığında daha güçlü istatistik Osasuna'da; üç galibiyet aldı, Rayo'nun ise bir galibiyeti var, ayrıca Ocak 2025'te El Sadar'da 1-1 biten bir beraberlik bulunuyor.

Kafa Kafaya

OsasunaÇizimRayo Vallecano
2
1
2
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
MS
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
MS
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
MS
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
MS
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
MS
8Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Osasuna - Rayo Vallecano puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin