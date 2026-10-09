Osasuna - Racing Santander maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Osasuna, 18 Ekim 2026 Pazar günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'da Racing Santander ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak, İspanya'nın kuzeyindeki bu iki kulüp arasında üst ligde oynanan resmi karşılaşmalarda Racing Santander, Osasuna'nın iki galibiyetine karşı altı galibiyetle üstünlüğü elinde bulunduruyor. İki takım en son 24 Temmuz 2026'da sezon öncesi hazırlık döneminde karşı karşıya geldi ve Osasuna, Racing Santander'i 2-0 mağlup etti.

Bırakın GOAL, Osasuna - Racing Santander maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.

Osasuna - Racing Santander LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

La Liga - Hafta 9 18 Eki 2026 - 08:00 Estadio El Sadar

Osasuna - Racing Santander LaLiga biletleri nasıl alınır?

Pamplona'daki Estadio El Sadar'da oynanacak Osasuna - Racing Santander maçı için bilet satın almak adına şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi CA Osasuna Bilet Satış Portalı

Maç biletlerini nominal fiyat üzerinden güvence altına almanın yolu resmi CA Osasuna internet sitesidir. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine sunulur, ardından maç gününden yaklaşık bir ila iki hafta önce genel satışa açılır.

2. Stadyum gişesi (Taquillas El Sadar)

Eğer biletler internet üzerinden tükenmezse, taraftarlar fiziksel biletleri maç haftasında veya maç günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'ın gişelerinden doğrudan satın alabilir.

3. Deplasman takımı (Racing Santander) kontenjanı

Pamplona'ya seyahat edecek Racing Santander taraftarları, ayrılan deplasman tribünü koltukları misafir kulübün bilet departmanı üzerinden dağıtıldığı için bilet talebini Racing Santander'in resmi kulüp kanalları aracılığıyla yapmalıdır.

4. İkincil piyasa platformları

Resmi kontenjanlar tükenirse, biletler sıklıkla StubHub gibi ikincil bilet platformlarında listelenir. İkincil platformlardaki fiyatlar talebe göre dalgalanır.

Osasuna - Racing Santander LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio El Sadar'da oynanacak Osasuna - Racing Santander maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine ve bileti nominal fiyatla mı yoksa yeniden satış üzerinden mi aldığınıza göre değişir.

1. Nominal fiyat / genel satış koltukları

CA Osasuna tarafından belirlenen resmi doğrudan bilet fiyatları, standart kategoriler için genellikle 30 € ile 110 € arasında değişir (örneğin kale arkası / Gol, köşe ve ana tribün / Tribuna / Lateral).

2. VIP ve premium hospitality

Resmi VIP biletleri ve premium maç günü paketleri genellikle koltuk başına 150 € ile 250 €+ arasında değişir.

3. İkincil piyasa ve yeniden satış platformları:StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar genellikle en temel giriş seviyesi koltuklar için yaklaşık 160 € ile 180 € seviyesinden başlar ve talep ile koltuk konumuna bağlı olarak daha da yükselebilir.

Osasuna - Racing Santander LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Osasuna - Racing Santander form durumu

Osasuna, son beş LaLiga maçının ikisini kazanıp üçünü kaybetti. Takımın son karşılaşması, Espanyol'a sahasında 2-0 kaybetmesinin ardından Atletico Madrid deplasmanında 4-0'lık yenilgiyle sona erdi. Bu süreçteki en iyi sonucu Getafe karşısında alınan 1-0'lık galibiyet olurken, Celta Vigo deplasmanında da 2-1 kazandı. Ramis'in ekibi bu beş maçta beş gol atıp dokuz gol yedi.

Racing Santander, son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son sonucu Barcelona deplasmanında alınan 7-2'lik yenilgi oldu, ancak ondan önceki hafta Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup etti. Daha önceki bölümde Elche'yi 3-2 yendi ve Rayo Vallecano'ya 3-2 kaybetti. Lopez'in ekibi bu beş maçta 10 gol atıp 13 gol yedi.

Osasuna - Racing Santander: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 24 Temmuz 2026'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında geldi ve Osasuna 2-0 kazandı. Ondan önce Racing Santander, Ağustos 2025'teki bir hazırlık maçını 1-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşma genelinde Osasuna'nın iki galibiyetine karşı Racing'in iki galibiyeti bulunuyor, ayrıca Racing'in bir galibiyeti daha var ve bu beş maçta toplam 9 gol atıldı.