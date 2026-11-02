Osasuna, 22 Kasım 2026 Pazar günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'da Málaga'yı ağırlayacak.

2010/11 sezonundan bu yana oynanan resmi maçlarda Osasuna, Málaga'nın 2 galibiyetine karşılık 5 galibiyetle üstün durumda. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. Son resmi karşılaşmaları 2018/19 Segunda División sezonunda oynandı. Osasuna, Estadio El Sadar'da 2-1 kazandıktan sonra La Rosaleda'da da 2-1'lik dar bir galibiyet elde etti.

Osasuna-Málaga maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Osasuna-Málaga LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Osasuna-Málaga maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'da başlayacak.

La Liga - Hafta 13 22 Kas 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Osasuna-Málaga LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Osasuna-Málaga LaLiga maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî internet sitesi: Biletler, CA Osasuna'nın resmî internet sitesindeki (osasuna.es) çevrim içi bilet portalından doğrudan satın alınabilir. Bu, standart tribün biletlerini almanın en güvenli ve doğrudan yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart tribün biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Osasuna-Málaga LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Osasuna-Málaga LaLiga maçının bilet kategorileri ve tahmini fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart tribün biletleri: Tribündeki konuma göre yaklaşık 30 € ile 90 € arasında değişiyor.

Tribündeki konuma göre yaklaşık arasında değişiyor. Kulübün resmî VIP / ağırlama paketleri: Bilet başına genellikle 150 € ile 300 € ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlarla satışa sunuluyor:

Üst kat / kale arkası koltukları: Yaklaşık 50 € ile 95 € arasında başlayan fiyatlarla.

Yaklaşık arasında başlayan fiyatlarla. Orta bölüm / yan tribünler: Sahanın uzun kenarındaki tribünlerde iyi görüş açısına sahip koltukların fiyatları, sıraya ve talebe göre genellikle 100 € ile 220 € ve üzeri arasında değişiyor.

Osasuna-Málaga LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Osasuna ve Málaga'nın form durumu

Osasuna, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya geliyor. Son maçında Racing Santander'i 2-0'lık net bir skorla mağlup etti ancak bundan önce Real Betis'e 5-2 yenilmişti. Önceki maçlarında Atletico Madrid'e 4-0, Espanyol'a ise 2-0 kaybetti. Bu süreçte topladığı diğer tek puanı, Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalarak aldı. Osasuna, bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

Málaga'nın form durumu ise pek iç açıcı değil. Son beş maçında yalnızca iki puan topladı; Espanyol ve Celta Vigo ile berabere kalırken diğer üç maçı kaybetti. Son maçında Real Sociedad'a 5-2 yenildi. Villarreal'e 3-1, Getafe'ye de 1-0 mağlup oldu. Málaga, bu beş maçlık süreçte beş gol atıp on gol yedi.

Osasuna-Málaga: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mart 2019'da Segunda División'da karşı karşıya geldi ve Osasuna, Málaga deplasmanında 2-1 kazandı. LaLiga ve Segunda División'da oynanan kayıtlı son beş maçta Osasuna, Málaga'nın bir galibiyetine karşılık iki galibiyetle üstün durumda. İki maç ise berabere bitti.