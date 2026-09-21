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Osasuna - Espanyol maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Osasuna
Espanyol
La Liga

Osasuna, LaLiga'da Espanyol ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Osasuna, 13 Eylül 2026 Pazar günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'da Espanyol ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın aynı stadyumdaki son karşılaşmasında, Mayıs 2026'da Espanyol deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup etti. Tarihsel olarak, bu iki tarafın El Sadar'daki buluşmaları düşük farklarla sonuçlanan çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, Osasuna - Espanyol maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için sunuyor.

Osasuna - Espanyol LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Osasuna - Espanyol maçı Pamplona'daki Estadio El Sadar'da oynanacak, başlama saati ise daha sonra açıklanacak.

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La Liga - Hafta 5
Estadio El Sadar

Levante - Barcelona LaLiga biletleri nasıl alınır?

Levante - Barcelona LaLiga biletlerini harici internet bağlantıları kullanmadan satın almak için aşağıdaki resmi ve yetkili kanalları kullanabilirsiniz:

Resmi doğrudan platformlar

  • Levante UD resmi bilet satış portalı: Levante, Estadio Ciutat de València'da bu maça ev sahipliği yaptığında, biletleri doğrudan Levante UD'nin resmi internet sitesindeki bilet bölümünden satın alın. Kombine sahipleri genellikle öncelikli erişim ve indirim alır.
  • FC Barcelona resmi bilet satış portalı: Barcelona maça Camp Nou'da veya belirlenen stadyumunda ev sahipliği yaptığında, biletleri doğrudan FC Barcelona'nın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden satın alın.
  • Resmi gişeler: Etkinliğin biletleri tükenmemiş olması koşuluyla, biletler maç günü ya da maçtan önceki günlerde ev sahibi stadyumun gişelerinden şahsen satın alınabilir.

İkincil bilet satış platformları: StubHub gibi bilet satıcıları veya ikincil pazar yerleri.

Levante - Barcelona LaLiga biletleri ne kadar?

LaLiga'da Levante - Barcelona maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

Standart doğrudan gişe ve resmi fiyatlar

  • Liste fiyatı / standart koltuklar: Resmi doğrudan bilet fiyatları, Gol Corner, Lateral veya Central Tribuna bölümleri gibi standart oturma alanları için genellikle 90 € ile 230 € arasında değişir.
  • VIP ve premium koltuklar: Üst düzey koltuklar veya hospitality paketleri genellikle 300 € ve üzeri seviyeden başlar.

İkincil bilet yeniden satış pazar yerleri

  • Giriş seviyesi / mevcut en düşük fiyat: İkincil bilet pazar yerlerinde (StubHub gibi), başlangıç fiyatları genellikle 130 $ ile 170 $ civarında olur.
  • Yüksek talep / merkez koltuklar: Premium orta saha koltukları veya geç yeniden satış ilanları, müsaitlik ve piyasa talebine bağlı olarak 200 € ile 400 € ve üzeri seviyelere çıkabilir.

Osasuna - Espanyol LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Osasuna - Espanyol form durumu

Osasuna'nın son beş maçı da sezon öncesi hazırlık karşılaşmasıydı ve bu süreçte üç galibiyet ile iki mağlubiyet aldı. Takımın son maçında Al-Ain'e 0-2 yenildiği görüldü, bundan önceki son prova maçında ise SSC Napoli'ye 2-1 kaybetti. Olumlu tarafta ise Norwich City, Ipswich Town ve Racing Santander karşısında alınan galibiyetler, hazırlık maçlarında sonuç alabileceklerini gösterdi, ancak beş karşılaşma boyunca rakip kalitesi önemli ölçüde farklılık gösterdi.

Espaynol'un son beş maçı hem resmi hem de hazırlık karşılaşmalarını kapsıyor ve takım bu süreçte bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son sonuçları LaLiga'da Real Madrid'e karşı alınan 1-2'lik yenilgiydi, ancak ondan önce sezonun açılış gününde Levante'yi 3-0 mağlup etmişlerdi. Sezon öncesinde Middlesbrough ile 3-3, Burnley ile 2-2 berabere kaldılar ve Coventry City'ye 3-1 yenildiler. Bu beş maçta Espanyol 10 gol attı ve 8 gol yedi.

OSA

OSA - Form

ALA
K0-2
LEV
B0-0
CEL
K1-2
GET
K1-0
ALA
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ESP

ESP - Form

COV
K3-1
LEV
K3-0
RMA
K1-2
RSO
K2-1
SEV
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Osasuna - Espanyol: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 17 Mayıs 2026'da LaLiga'da oynandı ve Espanyol, Estadio El Sadar'da deplasmanda 2-1 kazandı. Ondan önce Espanyol, 31 Ağustos 2025'te Osasuna'yı konuk ettiğinde 1-0 kazanmıştı. Son beş LaLiga karşılaşmasında Espanyol, Osasuna'nın bir galibiyetine karşılık iki galibiyetle hafif üstünlük kurdu; kaydı tamamlayan iki beraberlik arasında Aralık 2024'te Espanyol'un sahasında oynanan 0-0 ve Şubat 2023'teki 1-1 de yer alıyor.

Kafa Kafaya

OsasunaÇizimEspanyol
1
2
2
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
MS
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
MS
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
MS
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
MS
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
MS
4Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

Osasuna - Espanyol puan durumu

LaLiga'da sezonun ilk bölümündeki puan durumunda Espanyol beşinci sırada yer alırken, Osasuna 16. basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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