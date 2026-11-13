Osasuna, 6 Aralık 2026 Pazar günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'da Elche'yi ağırlayacak.

İki takımın Eylül 2025'te Estadio El Sadar'da oynadığı maç 1-1 sona erdi ve taraflar puanları paylaştı. Şubat 2026'da Estadio Martínez Valero'da oynadıkları sonraki karşılaşma da aynı ölçüde temkinli geçti ve golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Osasuna-Elche maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Osasuna-Elche LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Osasuna-Elche maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'da başlayacak.

La Liga - Hafta 15 6 Ara 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Osasuna-Elche LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Osasuna-Elche LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî satış kanalları: Estadio El Sadar'daki koltuklar için biletleri doğrudan Osasuna'nın resmî internet sitesinden (osasuna.es) satın alabilirsiniz. Deplasman tribünündeki biletlerin satış durumunu öğrenmek için ise Elche CF'nin resmî portalını kullanabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel seyirci biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Osasuna-Elche LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Osasuna-Elche LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel seyirci koltukları: Fiyatlar genellikle yaklaşık 30 ila 90 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Deplasman taraftarlarına ayrılan tribün: Fiyat yaklaşık 25 avro .

Fiyat yaklaşık . VIP ve üst düzey ağırlama hizmeti sunulan koltuklar: Fiyatlar genellikle 180 avrodan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeleniyor:

Standart ve genel seyirci koltukları: Fiyatlar genellikle yaklaşık 55 ila 66 avrodan başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Orta fiyatlı yan tribün ve ana tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 90 ila 130 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium veya yoğun talep gören koltuklar: Fiyatlar 160 avroyu aşabiliyor.

Osasuna-Elche LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Osasuna ve Elche'nin form durumu

Osasuna, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Deportivo de A Coruña'ya 2-1 yenildi; ligde Sevilla'ya da 2-0 mağlup oldu. Racing Santander karşısındaki 2-0'lık galibiyet ve Kral Kupası'nda Atletico Calatayud'u 6-0 yenmesi takıma biraz nefes aldırdı ancak Arrasate'nin ekibinin ligdeki formu endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Elche, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 1 Kasım'da LaLiga'da Valencia'ya 1-0 yenildi. Öncesinde deplasmanda Rayo Vallecano'yu 3-0 mağlup ederken Villarreal ve Celta Vigo ile golsüz berabere kaldı. Anselmi'nin ekibi, son üç LaLiga maçında üç gol attı ve bir gol yedi.

Osasuna-Elche: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp son olarak 13 Şubat 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Estadio Martínez Valero'daki maç golsüz sona erdi. Ondan önce Osasuna, Eylül 2025'te Pamplona'da Elche'yi 1-1 yendi ve iki takım puanları paylaştı. Tamamı LaLiga'da oynanan son beş karşılaşmada iki takımın da belirgin bir üstünlüğü yok: Osasuna bir, Elche bir galibiyet aldı; üç maç berabere bitti. Bu beş maçta toplam altı gol atıldı.