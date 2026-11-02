Osasuna, 8 Kasım 2026 Pazar günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'da Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

İki takım arasında Nisan 2026'da San Mamés'te oynanan son LaLiga maçını Athletic Bilbao, Gorka Guruzeta'nın ilk yarıdaki golüyle 1-0 kazandı. 2025-26 sezonunun daha önceki bölümünde ise Pamplona'da 1-1 berabere kalmaları, bu iki rakip arasındaki mücadelelerin genellikle ne kadar denk geçtiğini gösterdi.

Osasuna-Athletic Bilbao maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Osasuna-Athletic Bilbao LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Osasuna-Athletic Bilbao maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Pamplona'daki Estadio El Sadar'da oynanacak.

La Liga - Hafta 12 7 Kas 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Osasuna-Athletic Bilbao LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Osasuna-Athletic Bilbao LaLiga maçı için bilet satın alabileceğiniz başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Orijinal bilet edinmenin en doğrudan yolu, CA Osasuna'nın (Estadio El Sadar'daki ev sahibi takım taraftarları için) veya Athletic Club'ın resmî internet sitesini kullanmaktır.

Orijinal bilet edinmenin en doğrudan yolu, CA Osasuna'nın (Estadio El Sadar'daki ev sahibi takım taraftarları için) veya Athletic Club'ın resmî internet sitesini kullanmaktır. Stadyum gişeleri: Biletler, stok durumuna bağlı olarak maç gününe kadar zaman zaman Pamplona'daki El Sadar gişelerinden de doğrudan satın alınabilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Osasuna-Athletic Bilbao LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Osasuna ile Athletic Bilbao arasında oynanacak LaLiga maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Doğrudan kulüpten alınan genel giriş biletleri ve standart kategorideki koltuklar (kale arkası veya köşe tribünleri gibi) genellikle 30 € ile 90 € arasında değişiyor.

arasında değişiyor. Sahanın uzun kenarlarındaki koltukların (Lateral/Tribuna bölümleri) fiyatları genellikle 90 € ile 160 € arasında değişiyor.

arasında değişiyor. Premium veya VIP ağırlama seçenekleri ise 180 €'dan 350 €'nun üzerine çıkabiliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

En düşük fiyatlı biletler genellikle 115 € ile 130 € civarından başlıyor.

biletler genellikle civarından başlıyor. Standart koltuklar için ikincil piyasadaki ortalama fiyatlar, talebe ve tribündeki tam konuma bağlı olarak 160 € ile 450 € üzeri arasında değişiyor.

Osasuna-Athletic Bilbao LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Osasuna ve Athletic Bilbao'nun form durumu

Osasuna, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bu süreçteki tek galibiyetini Getafe'yi evinde 1-0 yenerek elde ederken son maçında Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta beş gol atıp 12 gol yemesi, karşılaşma öncesinde Ramis'i endişelendirecek bir savunma performansı.

Athletic Bilbao ise tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Son maçında Real Sociedad'ı hazırlık karşılaşmasında 1-0 yendi. Bu seride en çok öne çıkan sonuç ise Atletico Madrid karşısındaki 3-0'lık LaLiga galibiyeti. Deportivo Alaves ve Elche ile alınan iki beraberlik, takımın her zaman en iyi performansını sergileyemediğini gösterse de genel tablo özgüvenini artıran bir takıma işaret ediyor.

Osasuna-Athletic Bilbao: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son maçlar oldukça çekişmeli geçti. Athletic Bilbao, iki takımın son resmî karşılaşması olan Nisan 2026'daki LaLiga maçında Osasuna'yı 1-0 yenerken Ocak 2026'da Pamplona'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Athletic Bilbao az farkla üstün olsa da Osasuna'nın Ocak 2025'te rakibine karşı aldığı Copa del Rey galibiyeti, ev sahibi takımın bu rekabette her zaman sorun çıkarabildiğini gösteriyor.