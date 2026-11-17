Omonia Lefkoşa, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Celtic'i Lefkoşa'daki Neo GSP Stadyumu'nda ağırlayacak.

Omonia Lefkoşa ile Celtic daha önce bir resmî maçta karşılaşmadı. Dolayısıyla bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, iki kulüp arasındaki ilk karşılaşma olacak. Turnuvanın lig aşamasında kritik puanlar almak isteyen iki takım için de bu maç yeni bir sayfa açacak.

Omonia Lefkoşa-Celtic maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Omonia Lefkoşa-Celtic Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Omonia Lefkoşa-Celtic maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Lefkoşa'daki Neo GSP Stadyumu'nda oynanacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 12:45 Neo GSP Stadium

Omonia Lefkoşa-Celtic Avrupa Ligi biletleri nasıl alınır?

Omonia Lefkoşa-Celtic Avrupa Ligi maçı için mevcut bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışları: Biletler doğrudan Omonia Lefkoşa ve Celtic'in resmî bilet satış platformlarından ve gişelerinden alınabilir. Bu kanallar genellikle taraftarlar için en güvenli ve doğrudan seçenektir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Omonia Lefkoşa-Celtic Avrupa Ligi biletleri ne kadar?

Omonia Lefkoşa-Celtic Avrupa Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin bilgiler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart koltuklar: Fiyatlar genellikle yaklaşık 25 ila 60 avro arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunuyor:

En düşük fiyatlı biletler: Genellikle 80 ila 85 avro civarından başlıyor.

Genellikle civarından başlıyor. Ortalama piyasa fiyatları: 120 avrodan 200 avronun üzerine çıkıyor.

Omonia Lefkoşa-Celtic Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Omonia Lefkoşa ve Celtic'in form durumu

Omonia, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; beraberlik yaşamadı. Son maçında Kıbrıs Ligi'nde Anorthosis'i 2-0 yendi ancak bir önceki Avrupa Ligi maçında NEC Nijmegen'e 3-1 kaybetti. Sezonun daha önceki bölümünde ise Benfica'ya 4-1 mağlup oldu. Berg'in ekibi bu beş maçta sekiz gol attı ve dokuz gol yedi.

Celtic, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak İskoçya Premiership'te Kilmarnock'u 1-0 yendi; bir önceki Avrupa Ligi maçında ise Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisini Falkirk karşısında 2-0'lık skorla aldı. Celtic bu beş maçta yedi gol attı ve beş gol yedi.

Omonia Lefkoşa-Celtic: İki takım arasındaki son maçlar

Omonia Lefkoşa ile Celtic arasında yakın dönemde oynanmış maçlara ilişkin bir veri bulunmuyor. Kayıtlar erişilebilir olduğunda geçmiş karşılaşmalara dair ek bilgiler eklenecek.