Nottingham Forest, geçen sezon Tottenham Hotspur ile oynadığı maçları güzel hatırlıyor. Aralık ayında City Ground'da Kuzey Londra ekibine karşı 3-0'lık net bir galibiyet alan ekip, mart ayındaki rövanşta da aynı başarıyı tekrarladı.

Spurs'ün bu sezonki açılış maçında Brentford deplasmanında zorlandığını gören Forest, 3. hafta kapsamında 5 Eylül Cumartesi günü Nottingham'da oynanacak karşılaşmada Roberto De Zerbi'nin takımına yine pek çok sorun çıkarabilmeyi umacak.

GOAL, Nottingham Forest - Tottenham Hotspur maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tuttukları dahil, sizler için derledi.

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur Premier League maçı ne zaman?

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur maçı, 5 Eylül Cumartesi günü Nottingham'daki City Ground'da oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği mevcut ve bunlar her kulübün resmi bilet portalı ya da yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetiliyor.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını koruyor ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakıyor.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırıyor.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabiliyor.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonu için bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor:

Yaş ve indirim kademeleri: Kulüplerin çoğu; yetişkin, genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösteriyor.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler fikstürleri kademelere ayırıyor (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A Kategorisi'ne giriyor ve en yüksek liste fiyatlarına sahip oluyor.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, bunlar dünya sporundaki alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılıyor; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç ulaşmıyor.

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