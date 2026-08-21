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Premier Lig
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoTottenham Hotspur
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Nottingham Forest - Tottenham Hotspur maç biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur

Forest'ın sezonun ligdeki ilk iç saha galibiyetini alıp alamayacağını görmek için City Ground'da yerinizi alabilirsiniz

Nottingham Forest, geçen sezon Tottenham Hotspur ile oynadığı maçları güzel hatırlıyor. Aralık ayında City Ground'da Kuzey Londra ekibine karşı 3-0'lık net bir galibiyet alan ekip, mart ayındaki rövanşta da aynı başarıyı tekrarladı.

Spurs'ün bu sezonki açılış maçında Brentford deplasmanında zorlandığını gören Forest, 3. hafta kapsamında 5 Eylül Cumartesi günü Nottingham'da oynanacak karşılaşmada Roberto De Zerbi'nin takımına yine pek çok sorun çıkarabilmeyi umacak.

GOAL, Nottingham Forest - Tottenham Hotspur maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tuttukları dahil, sizler için derledi.

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur Premier League maçı ne zaman?

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur maçı, 5 Eylül Cumartesi günü Nottingham'daki City Ground'da oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 3
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği mevcut ve bunlar her kulübün resmi bilet portalı ya da yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetiliyor.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını koruyor ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakıyor.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırıyor.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabiliyor.
  • Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonu için bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor:

  • Yaş ve indirim kademeleri: Kulüplerin çoğu; yetişkin, genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösteriyor.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler fikstürleri kademelere ayırıyor (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A Kategorisi'ne giriyor ve en yüksek liste fiyatlarına sahip oluyor.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.
  • Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, bunlar dünya sporundaki alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılıyor; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç ulaşmıyor.

Form durumu

NFO

NFO - Form

B04
K2-1
B29
K2-0
LEE
K0-1
LEE
K0-2
LIV
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
TOT

TOT - Form

TSG
K3-0
TSG
B2-2
BRE
K3-0
CHA
K5-1
NEW
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalardaki kafa kafaya bilanço

Kafa Kafaya

Nottingham ForestÇizimTottenham Hotspur
4
0
1
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
MS
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
MS
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
MS
10Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur kadroları

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Diziliş
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
4-2-3-1
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaJ. McAteeJ. McAteeD. NdoyeD. NdoyeO. AinaO. AinaN. WilliamsN. WilliamsM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. DelapA. KinskyA. KinskyM. van de VenM. van de VenD. UdogieD. UdogieP. PorroP. PorroJ. van HeckeJ. van HeckeR. BentancurR. BentancurM. TelM. TelS. TonaliS. TonaliC. GallagherC. GallagherSavioSavioO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
3-4-2-1
Nottingham Forest

İlk 11

Tottenham Hotspur

Yedekler

Teknik direktör

  • O. Glasner
  • R. De Zerbi
Nottingham Forest

Sakatlıklar ve Cezalar

Tottenham Hotspur

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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