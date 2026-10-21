İki takımın Mart 2026'daki son Premier League karşılaşması, Etihad Stadyumu'nda çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu ve 2-2 sona erdi.

Aynı 2025-26 Premier League sezonunun başlarında, Aralık 2025'te City Ground'a konuk olan Manchester City, 2-1'lik dar bir galibiyet elde etmişti.

Nottingham Forest-Manchester City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Nottingham Forest-Manchester City maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Nottingham'daki City Ground'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 10 7 Kas 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest-Manchester City Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Nottingham Forest ile Manchester City arasında City Ground'da oynanacak Premier League maçına bilet almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan nominal fiyatından almak isteyen taraftarlar, Nottingham Forest'ın resmî bilet satış kanallarını kullanabilir. Satışlar genellikle önce kulüp üyelerine (MyForest Pro üyeleri gibi) açılır, ardından biletlerin durumuna göre diğer kategorilere geçilir.

Nottingham Forest-Manchester City Premier League maçı biletleri ne kadar?

Nottingham Forest ile Manchester City arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları, biletlerin doğrudan resmî kanallardan mı yoksa ikincil piyasadan mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart yetişkin biletleri: Standart bilet fiyatları genellikle yaklaşık 50 ila 95 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

Deplasman taraftarı biletleri: Premier League'in deplasman bileti fiyatlarına getirdiği üst sınır uygulaması sayesinde deplasman tribünündeki taraftarlar en fazla 30 sterlin ödeyecek.

Ağırlama ve VIP paketleri: City Ground'da kulübün sunduğu resmî ağırlama paketleri genellikle kişi başı 250 ila 500 sterlin ve üzeri fiyatlardan başlıyor. Bu paketler maç öncesi yemek ve minderli koltuk gibi ek imkânlar sunuyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satışlarında biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, piyasa talebine göre fiyatlandırılan biletler listeliyor:

Standart yeniden satış ilanları: Bu önemli maç için yeniden satışa sunulan en düşük fiyatlı biletler şu anda yaklaşık 155 sterlinden başlıyor.

Ortalama piyasa fiyatları: Standart koltukların fiyatı çoğunlukla ortalama 800 ila 850 sterlin ve üzeri seviyesinde.

VIP ve üst düzey yeniden satış seçenekleri: Ağırlama paketi biletleri veya sahanın uzun kenarındaki iyi konumlu koltuklar, satıcıya ve koltuğun yerine bağlı olarak 1.000 sterlinden 2.000 sterlinin üzerine kadar çıkabiliyor.

Nottingham Forest-Manchester City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Nottingham Forest ve Manchester City'nin form durumu

Nottingham Forest, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi alarak bu karşılaşmaya istikrarsız bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında Premier League'de Coventry City'ye evinde 0-1 yenilen Forest, Carabao Cup'ta da Leeds United'a 2-0 mağlup oldu. Bu süreçte Aston Villa deplasmanında 1-2 kazanmayı başardı ve Tottenham Hotspur ile 0-0 berabere kalarak rekabet edebildiğini gösterdi. Forest, söz konusu beş maçta üç gol atıp dört gol yedi.

Manchester City ise Premier League, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazanarak geliyor. Son karşılaşmasında Premier League'de Sunderland'i 5-3 mağlup eden City, Carabao Cup'ta da Norwich City'ye beş gol atarken kalesini gole kapattı. Bu süreçte ligde Manchester United'ı 1-0, Şampiyonlar Ligi'nde ise FC Porto'yu 2-0 yendi. Beş maçta 13 gol atıp yalnızca üç gol yedi.

Nottingham Forest-Manchester City: Son karşılaşmalar

İki takımın Mart 2026'da Manchester City'nin sahasında oynadığı son Premier League maçı 2-2 bitti. Aralık 2025'te City Ground'da oynanan bir önceki karşılaşmayı ise City 1-2 kazandı. Manchester City'nin FA Cup'taki 2-0'lık ve Aralık 2024'teki 3-0'lık galibiyetlerinin de yer aldığı son beş karşılaşmada genel üstünlük City'de. Forest ise Mart 2025'te evinde 1-0 kazanmıştı.