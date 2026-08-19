Nottingham Forest - Leeds United biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Nottingham Forest, geçen sezon Premier League kampanyasına galibiyetle başlamıştı ve bu kez de eski Palace patronu Oliver Glasner yönetiminde bir başka olumlu başlangıcı hedefleyecek. Forest, 22 Ağustos Cumartesi günü City Ground'da Leeds United ile karşılaşacak.

Forest geçen sezon duyguların inişli çıkışlı yaşandığı bir süreç geçirdi. Teknik direktör koltuğunda tam dört kez değişikliğe gitmesine ve Premier League'de kümede kalma mücadelesi vermesine rağmen Avrupa'da unutulmaz bir kampanya yaşadı ve Vítor Pereira yönetiminde istikrarı yakalayarak son 10 Premier League maçının sadece birini kaybetti.

City Ground'daki sezon açılışı için bilet satın almak isteyen taraftarlar, her iki Forest-Leeds maçının da geçen sezon ev sahibi ekiplerin 3-1'lik galibiyetiyle tamamlanması nedeniyle keyifli bir karşılaşma bekliyor olacak. GOAL, Nottingham Forest-Leeds United maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuklarını da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Nottingham Forest - Leeds United Premier League maçı ne zaman?

Nottingham Forest, Leeds United'ı Nottingham'daki City Ground'da 22 Ağustos Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak maçta konuk edecek.

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - Leeds United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve hospitality paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Nottingham Forest - Leeds United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltukları premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltukları daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış değişimlerine katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanlarına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik çekilişlerine ulaşmaz.

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