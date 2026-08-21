Nottingham Forest - Coventry City biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Nottingham Forest taraftarları, kulübün yaz döneminde yüksek bonservis bedelleriyle kadrosuna kattığı Ousmane Diomande ve Liam Delap'ın, Coventry City 19 Eylül Cumartesi günü Premier League karşılaşması için City Ground'a gelene kadar takıma uyum sağlamış ve en iyi form düzeyine ulaşmış olmasını umacaktır.

Forest, geçen sezon lige yeni yükselen Leeds United'ı 3-1 ve Burnley'yi 4-1 mağlup ederek etkileyici bir performans sergilemişti ve 25 yıl sonra ilk kez üst lige dönen Coventry City'ye de çok fazla sorun çıkarabileceklerine inanıyor olacaklar.

Taraflar en son beş sezon önce Championship'te karşı karşıya geldiğinde, Forest City Ground'da üstünlük kurmuş ve ev sahibi ekipte Brennan Johnson ile James Garner devrelerin iki yanında fileleri havalandırmıştı.

Forest, Midlands'taki rakibini bir kez daha mağlup edebilecek mi? GOAL, Nottingham Forest - Coventry City maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Nottingham Forest - Coventry City Premier League maçı ne zaman?

Nottingham Forest - Coventry City maçı, 19 Eylül Cumartesi günü City Ground'da (Nottingham) oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 17.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - Coventry City Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri & debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, biletlerini StubHub gibi ikincil platformlardan da satın alabilir.

Nottingham Forest - Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş & indirimli kategori kademeleri: Kulüplerin çoğu, yetişkin, genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölüm uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekli: Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılmak amacıyla aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini de doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en üst kademedeki sezonluk bilet sahiplerine, maksimum sadakat puanına sahip olanlara satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

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