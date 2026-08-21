24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoCoventry City
Book Nottingham Forest vs Coventry City Tickets
Yardımcı:

Nottingham Forest - Coventry City biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Nottingham Forest
Coventry City

Nottingham Forest ile Coventry City arasındaki Premier League maçı için biletler nasıl satın alınır? Maç bilgileri de burada.

Nottingham Forest taraftarları, kulübün yaz döneminde yüksek bonservis bedelleriyle kadrosuna kattığı Ousmane Diomande ve Liam Delap'ın, Coventry City 19 Eylül Cumartesi günü Premier League karşılaşması için City Ground'a gelene kadar takıma uyum sağlamış ve en iyi form düzeyine ulaşmış olmasını umacaktır.

Forest, geçen sezon lige yeni yükselen Leeds United'ı 3-1 ve Burnley'yi 4-1 mağlup ederek etkileyici bir performans sergilemişti ve 25 yıl sonra ilk kez üst lige dönen Coventry City'ye de çok fazla sorun çıkarabileceklerine inanıyor olacaklar.

Taraflar en son beş sezon önce Championship'te karşı karşıya geldiğinde, Forest City Ground'da üstünlük kurmuş ve ev sahibi ekipte Brennan Johnson ile James Garner devrelerin iki yanında fileleri havalandırmıştı.

Forest, Midlands'taki rakibini bir kez daha mağlup edebilecek mi? GOAL, Nottingham Forest - Coventry City maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Nottingham Forest - Coventry City Premier League maçı ne zaman?

Nottingham Forest - Coventry City maçı, 19 Eylül Cumartesi günü City Ground'da (Nottingham) oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 17.30 olarak planlandı.

crest
Premier Lig - Hafta 5
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - Coventry City Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri & debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, biletlerini StubHub gibi ikincil platformlardan da satın alabilir.

Nottingham Forest - Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş & indirimli kategori kademeleri: Kulüplerin çoğu, yetişkin, genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekli: Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılmak amacıyla aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini de doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en üst kademedeki sezonluk bilet sahiplerine, maksimum sadakat puanına sahip olanlara satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

Form durumu

NFO

NFO - Form

LEE
K0-1
LEE
K0-2
LIV
B2-2
TOT
B0-0
AVL
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
COV

COV - Form

PLY
K2-4
HUL
K0-1
MCI
K1-0
BHA
K0-5
AVL
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Nottingham ForestÇizimCoventry City
3
0
2
Club Friendlies
Coventry City badge
Coventry City
COV
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
MS
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
MS
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
8Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Takım haberleri & kadrolar

Nottingham Forest vs Coventry City kadroları

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Diziliş
Coventry City crest
Coventry City
COV
3-4-3
M. SelsM. SelsO. DiomandeO. DiomandeMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaX. SchlagerX. SchlagerJ. McAteeJ. McAteeD. MunozD. MunozN. WilliamsN. WilliamsD. NdoyeD. NdoyeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteL. DelapL. DelapC. RushworthC. Rushworthteam-logoS. MfuniB. ThomasB. ThomasE. PinnockE. PinnockC. YirenkyiC. YirenkyiJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesF. OnyekaF. OnyekaE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkJ. RudoniJ. RudoniB. Thomas-AsanteB. Thomas-Asante
Coventry City crest
Coventry City
COV
3-4-2-1
Nottingham Forest

İlk 11

Coventry City

Yedekler

Teknik direktör

  • O. Glasner
  • F. Lampard
Nottingham Forest

Sakatlıklar ve Cezalar

Coventry City

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin