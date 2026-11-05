Nottingham Forest-Chelsea maçına bilet nasıl alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Nottingham Forest, 27 Kasım 2026 Cuma günü Nottingham'daki City Ground'da Chelsea'yi konuk edecek.

İki takımın Mayıs 2026'da Stamford Bridge'de oynadığı son maçta Nottingham Forest, Chelsea karşısında etkileyici bir 3-1'lik galibiyet elde etti. Bu maçtan önce ise Chelsea, Ekim 2025'te City Ground'da Forest'ı deplasmanda 3-0 yenmişti.

Nottingham Forest-Chelsea maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Nottingham Forest-Chelsea Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Nottingham Forest-Chelsea maçı, 27 Kasım 2026 Cuma günü Nottingham'daki City Ground'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 12 27 Kas 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest-Chelsea Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Nottingham Forest-Chelsea Premier League maçının biletlerini satın almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüp üyeliği ve resmî bilet satış kanalları: Bilet satın almanın en doğrudan ve resmî yolu, ev sahibi takım taraftarları için Nottingham Forest'ın, deplasman taraftarları için Chelsea'nin resmî bilet satış platformlarını kullanmaktır. Resmî biletler için genellikle kulüp üyeliği gerekir; biletlerin satışı müsaitlik durumuna, sadakat puanlarına ve maç için belirlenen seçim kriterlerine bağlıdır.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Nottingham Forest-Chelsea Premier League maçının biletleri ne kadar?

Nottingham Forest ile Chelsea arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Alt tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 35 ila 55 sterlin civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Üst tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 30 ila 45 sterlin civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Ana tribün ve saha kenarındaki uzun tribün koltukları: Fiyatlar 45 ila 65 sterlin arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. Kale arkası tribün koltukları: Standart genel giriş biletleri 30 ila 50 sterlin civarında.

Standart genel giriş biletleri civarında. Ağırlama paketleri ve premium koltuklar: Fiyatlar genellikle 150 ila 400 sterlin ve üzeri seviyesinden başlıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

İkinci el alt tribün koltukları: Fiyatlar, sıranın sahaya yakınlığına ve maça yönelik genel talebe bağlı olarak genellikle 120 ila 300 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar, sıranın sahaya yakınlığına ve maça yönelik genel talebe bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. İkinci el üst tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 80 ila 140 sterlin civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. İkinci el VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar kişi başı genellikle 250 ila 450 sterlin ve üzeri seviyesinden başlıyor.

Nottingham Forest-Chelsea Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Nottingham Forest ve Chelsea'nin form durumu

Nottingham Forest, Premier League'deki son beş maçında yalnızca bir galibiyet alarak bu karşılaşmaya formsuz geliyor. Bu süreçteki tek galibiyetini Aston Villa deplasmanında 2-1'lik skorla elde eden Forest, ardından Crystal Palace, Arsenal ve Coventry City'ye yenildi; son maçında ise Ipswich Town ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçın dördünde gol yiyen Forest, sahanın her iki ucunda da kırılgan görünüyor.

Chelsea'nin son dönemdeki formu inişli çıkışlı. Premier League'deki son beş maçında Everton'ı deplasmanda 2-0, Bournemouth'u ise 5-1 yenerek iki galibiyet aldı. Ancak Tottenham ve Brentford karşısındaki mağlubiyetler ile Hull City beraberliği, Alonso'nun gidermeye çalıştığı istikrarsızlığı gösteriyor. Son maçta evinde Tottenham'a 2-0 yenilmesi Chelsea'nin bu süreçteki en ağır sonucu oldu. Chelsea, bu dönemdeki üç mağlubiyetinde toplam yalnızca iki gol attı.

Nottingham Forest-Chelsea: Son karşılaşmalar

İki takımın Mayıs 2026'da Stamford Bridge'de oynadığı son maç, Nottingham Forest'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuç, Glasner'in oyuncularına yaklaşan maç öncesinde güven verecek. Ancak son dönemdeki karşılaşmalarda genel olarak Chelsea üstünlük kurdu ve son beş maçın üçünü kazandı. Chelsea bu beş maçta 11 gol atıp yedi gol yedi. Forest'ın bu serideki iç saha sonuçları arasında, Chelsea'nin deplasmandaki gücünü hatırlatan Ekim 2025'te City Ground'da aldığı 3-0'lık yenilgi de bulunuyor.