Nottingham Forest, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Brighton & Hove Albion'u Nottingham'daki City Ground'da ağırlayacak.

İki takımın 1 Mart 2026'daki son Premier League karşılaşmasında Brighton, Diego Gómez ve Danny Welbeck'in golleriyle American Express Stadium'da 2-1'lik bir galibiyet aldı. Bu maçtan önceki karşılaşmaları da sık sık büyük heyecana sahne olmuştu. Bunların en unutulmazı, Nottingham Forest'ın Şubat 2025'te City Ground'da Brighton'ı 7-0 mağlup etmesiydi.

GOAL, Nottingham Forest ile Brighton & Hove Albion arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Nottingham Forest ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Nottingham'daki City Ground'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 14 5 Ara 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Nottingham Forest'ın resmî çevrim içi bilet satış portalından doğrudan bilet almak için Core, International Reds, Young Adult veya Junior gibi ücretli bir MyForest üyeliği gerekiyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle 45 ile 70 sterlin arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Yeniden satıştaki genel giriş biletleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 202 sterlinden başlıyor .

Fiyatlar genellikle yaklaşık . Yoğun talep gören / üst düzey koltuklar: Fiyatlar 400 sterlinden 1.066 sterlinin üzerine çıkıyor.

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Nottingham Forest ve Brighton & Hove Albion'un form durumu

Nottingham Forest, son beş Premier League maçında yalnızca bir beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bu performans, takımı ligin en formsuz ekipleri arasına sokuyor. Son maçında Brentford'a 2-0 yenilen Forest, bu süreçte Arsenal ve Crystal Palace'a da mağlup oldu. Beş maçlık dönemde Ipswich Town ile 1-1 berabere kalırken Coventry City'ye 1-0 yenildi. Bu süreçte yalnızca iki gol atıp altı gol yedi.

Brighton'ın Premier League ve Avrupa karşılaşmalarını kapsayan son beş resmî maçındaki bilançosu 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet. Son maçında Konferans Ligi'nde Getafe'yi 1-0 yendi; bundan önce de Premier League'de Manchester City deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Brighton bu süreçte Jablonec ile 0-0 berabere kalırken Liverpool'a 2-0 yenildi. Bu beş maçta üç gol atıp dört gol yedi.

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı. Brighton, Premier League'de Amex Stadium'da Nottingham Forest'ı 2-1 yendi. Bundan önce Kasım 2025'te Brighton'ı ağırlayan Forest, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Son beş karşılaşmada Brighton üç, Forest bir galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Verilerdeki en dikkat çekici sonuç, Forest'ın Şubat 2025'te Brighton karşısında evinde aldığı 7-0'lık galibiyet. Bu skor, takımlar arasındaki diğer yakın dönem maçlarından ayrışıyor.