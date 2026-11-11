24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoBrighton & Hove Albion
Book Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion Tickets
Yardımcı:

Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion maçına bilet nasıl alınır: Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion
Premier Lig

Nottingham Forest, Premier League'de Brighton & Hove Albion ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Nottingham Forest, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Brighton & Hove Albion'u Nottingham'daki City Ground'da ağırlayacak.

İki takımın 1 Mart 2026'daki son Premier League karşılaşmasında Brighton, Diego Gómez ve Danny Welbeck'in golleriyle American Express Stadium'da 2-1'lik bir galibiyet aldı. Bu maçtan önceki karşılaşmaları da sık sık büyük heyecana sahne olmuştu. Bunların en unutulmazı, Nottingham Forest'ın Şubat 2025'te City Ground'da Brighton'ı 7-0 mağlup etmesiydi.

GOAL, Nottingham Forest ile Brighton & Hove Albion arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Nottingham Forest ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Nottingham'daki City Ground'da başlayacak.

crest
Premier Lig - Hafta 14
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Nottingham Forest'ın resmî çevrim içi bilet satış portalından doğrudan bilet almak için Core, International Reds, Young Adult veya Junior gibi ücretli bir MyForest üyeliği gerekiyor.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle 45 ile 70 sterlin arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

  • Yeniden satıştaki genel giriş biletleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 202 sterlinden başlıyor.
  • Yoğun talep gören / üst düzey koltuklar: Fiyatlar 400 sterlinden 1.066 sterlinin üzerine çıkıyor.

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Nottingham Forest ve Brighton & Hove Albion'un form durumu

Nottingham Forest, son beş Premier League maçında yalnızca bir beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bu performans, takımı ligin en formsuz ekipleri arasına sokuyor. Son maçında Brentford'a 2-0 yenilen Forest, bu süreçte Arsenal ve Crystal Palace'a da mağlup oldu. Beş maçlık dönemde Ipswich Town ile 1-1 berabere kalırken Coventry City'ye 1-0 yenildi. Bu süreçte yalnızca iki gol atıp altı gol yedi.

Brighton'ın Premier League ve Avrupa karşılaşmalarını kapsayan son beş resmî maçındaki bilançosu 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet. Son maçında Konferans Ligi'nde Getafe'yi 1-0 yendi; bundan önce de Premier League'de Manchester City deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Brighton bu süreçte Jablonec ile 0-0 berabere kalırken Liverpool'a 2-0 yenildi. Bu beş maçta üç gol atıp dört gol yedi.

NFO

NFO - Form

CRY
K3-1
ARS
K0-1
IPS
B1-1
BRE
K2-0
MCI
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BHA

BHA - Form

LIV
K2-0
MCI
K2-2
MCI
K0-1
GET
K0-1
BRE
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı. Brighton, Premier League'de Amex Stadium'da Nottingham Forest'ı 2-1 yendi. Bundan önce Kasım 2025'te Brighton'ı ağırlayan Forest, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Son beş karşılaşmada Brighton üç, Forest bir galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Verilerdeki en dikkat çekici sonuç, Forest'ın Şubat 2025'te Brighton karşısında evinde aldığı 7-0'lık galibiyet. Bu skor, takımlar arasındaki diğer yakın dönem maçlarından ayrışıyor.

Kafa Kafaya

Nottingham ForestÇizimBrighton & Hove Albion
2
1
2
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
MS
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
MS
FA Kupası
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
MS
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
7
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
MS
10Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin